2021.03.12 - XTB: Economia hidrogenului, posibil următoarea evoluție majoră în procesul de tranziție energetică

Timp de citire: 5 minute(s)

SUA, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore, Australia, UE si Marea Britanie au intrat în cursa pentru hidrogen. O analiză de piață realizată de Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Interesul pentru hidrogen este în creștere, cererea avansând rapid. De aceea, este posibil ca următoarea evoluție majoră în procesul de tranziție energetică să se bazeze pe economia hidrogenului. În pofida presiunilor de mediu cu care se confruntă fiecare actor al industriei, adopția acestei tehnologii se va reduce la cost. Pentru a deveni dominantă, economia hidrogenului nu se poate baza pe subvenții. Motiv pentru care trebuie create piețe durabile iar obținerea unor costuri potrivite este unul dintre principalele obiective ce necesită urmărite. Piața de capital a fost surprinsă recent de evoluția prețului acțiunilor Plug Power, un producător de celule de combustibil cu hidrogen, care a crescut de la 16 dolari, la începutul lunii noiembrie, la peste 70 de dolari la mai puțin de trei luni. Această performanță nu a fost izolată, alte nume din sector precum Bloom Energy, Ballard Systems și Cummins au înregistrat, de asemenea, o creștere remarcabilă. Contextul a favorizat companiile de acest tip, noua administrație Biden prezentând o agendă care urmărește tranziția economiei americane către energia verde, iar economia hidrogenului ar putea să aibă un rol important. În timp ce în cadrul administrației americane anterioare investițiile în alternative de energie ”verde” au fost suspendate, campania lui Biden a propus un plan de investiții de 2.000 de miliarde de dolari în domeniu, menit să obțină emisii nete zero în cadrul economiei americane până cel târziu în 2050. Numărul statelor care au introdus politici ce sprijină în mod direct investițiile în tehnologiile pentru acest sector este în creștere, precum și numărul sectoarelor în care poate avea aplicabilitate. În ultimii ani, cheltuielile globale pentru cercetare și dezvoltare în cadrul sectorului de energie cu hidrogen au crescut. Inițiative importante au fost anunțate și de alte regiuni cheie. Uniunea Europeană și-a prezentat obiectivul de a realiza o economie cu emisii nete zero până în 2050. În plus, a anunțat strategia legată de sectorul de hidrogen pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic, declarând că este un aspect important în atingerea acestui țel. De asemenea, UE dorește să consolideze poziția Euro ca monedă de referință globală pentru tranzacționarea hidrogenului, precum dolarul american este etalon pentru petrol. Japonia, care deține cele mai multe stații de alimentare cu hidrogen din lume, dorește să fie lider în sectorul automobilelor alimentate cu hidrogen. Planul economic al Coreei de Sud prevede ca 30% din orașele sale să fie alimentate integral cu hidrogen până în 2040. China, cel mai mare producător mondial de hidrogen, încorporează hidrogenul în planul său de obținere a neutralității climatice până în 2060. Iar Singapore vizează același obiectiv până în 2050. Strategia Națională a Hidrogenului a Australiei dorește să profite de momentul de creștere al sectorului de hidrogen, încercând să îl transforme în principalul produs energetic de export. Oficialii australieni susțin că există potențial de creare a mii de noi locuri de muncă în această piață, care poate contribui cu miliarde de dolari la creșterea economică până în 2050. Marea Britanie a devenit o regiune importantă pentru cercetare și dezvoltare care vizează promovarea noii economii a hidrogenului. Astfel, branduri emblematice precum Jaguar și Land Rover, care sunt deținute de grupul indian Tata Motors, și-au exprimat interesul de implementare a tehnologiei de celulele de combustibil bazate pe hidrogen în cadrul proiectului de trecere către automobile electrice. Proiectul GET H2 arată cât de rapid se dezvoltă planificarea economiei hidrogenului în Germania și la nivel european. Astfel, nume precum British Petroleum, Evonik, Nowega, OGE, RWE, Salzgitter Flachstahl și Thyssengas au prezentat interes pentru finanțare în cadrul programului IPCEI (Important Project of Common European Interest). Gruparea dorește să construiască o infrastructură transfrontalieră pentru hidrogen: de la producția de hidrogen ”verde” până la transport și utilizare industrială în mai multe etape între 2024 și 2030. Plug Power continuă să își consolideze rolul în economia emergentă a hidrogenului de 10.000 miliarde de dolari. Compania vizează crearea mai multor centrale cu hidrogen ”verde” în America de Nord până în 2022 și și-a mărit obiectivele de producere a hidrogenului ”verde” la 500 de tone pe zi până în 2025 și 1.000 de tone pe zi înainte de 2028. În plus, a anunțat un parteneriat cu SK Group, unul dintre principalele grupuri de afaceri din Coreea de Sud, care vizează investiții de capital de 1,6 miliarde de dolari pentru accelerarea implementării hidrogenului ca sursă alternativă de energie pe piețele asiatice, ceea ce i-ar oferi o expunere mai largă pe plan global. Fusion Fuel Green, listat pe Nasdaq, a declarat că a semnat un acord cu BGR Energy Systems, o firmă de inginerie, achiziții și construcții al cărei sediu central este în Chennai. Acordul se axează pe dezvoltarea proiectelor de hidrogen ”verde” în India. Parteneriatul vizează dezvoltarea unei facilități în orașul Cuddalore. După înființarea fabricii inițiale, companiile se vor concentra pe dezvoltarea unor proiecte mai mari în regiune. Companiile Enbridge Gas și Cummins finanțează un experiment de 4 milioane de dolari în Ontario, care ar deservi un segment de 3.600 de clienți din rețeaua de distribuție din suburbia Markham din Toronto. Un aspect important care consolidează poziția sectorului de hidrogen îl reprezintă intrarea pe piață a unor nume importante din piața combustibililor fosili. British Petroleum își propune obținerea de emisii nete zero până în 2050 și dorește să dețină o cotă de 10% din piața hidrogenului ”verde” și ”albastru” (o variantă mai poluantă decât hidrogenul ”verde”) în anumite regiuni până în 2030. În 2020, British Petroleum a investit 1,9 milioane de dolari pentru a explora crearea unei facilități de export de hidrogen ”verde” în regiunea de Vest a Australiei și a colaborat cu alte companii energetice pentru a construi o rețea de hidrogen în Germania. Un sector important este cel al transporturilor cu greutate medie și ridicată, unde hidrogenul ”verde” (hidrogenul care este obținut printr-un proces bazat pe electricitate provenită dintr-o sursă regenerabilă precum cea solară sau eoliană) este cel mai promițător combustibil cu emisii zero. Greutatea redusă, autonomia lungă și reîncărcarea rapidă a hidrogenului sunt relevante în special pentru vehiculele grele și trenuri. Deși sectorul este la început, popularitatea sa în creștere duce la crearea de noi instrumente de investiții care să răspundă nevoilor traderilor. Astfel, Legal & General Investment Management a extins gama de produse odată cu lansarea primului ETF bazat pe sectorul de hidrogen din Europa. L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) este listat la Bursa de Valori din Londra, Deutsche Boerse, Borsa Italiana și SIX Swiss Exchange. Acest ETF include companiile care permit producerea de forme mai ieftine și mai curate de hidrogen și cele care sunt așteptate să joace un rol important în această economie. În indice vor fi incluse companii cu o capitalizare minimă de piață de 200 milioane USD. În pofida presiunilor de mediu cu care se confruntă fiecare actor al industriei, adopția acestei tehnologii se va reduce la cost. Pentru a deveni dominantă, economia hidrogenului nu se poate baza pe subvenții. Motiv pentru care trebuie create piețe durabile iar obținerea unor costuri potrivite este unul dintre principalele obiective ce necesită urmărite. Prețul actual al producției de hidrogen ”gri” (o variantă mai poluantă care emite dioxid de carbon în atmosferă în momentul combustiei) la scară industrială este de aproximativ 2 EUR pe kg, uneori mai mic, în funcție de condițiile locale. Când vine vorba de utilizarea hidrogenului drept combustibil de transport, consumatorii plătesc aproximativ 9 EUR pe kg la o stație de alimentare (care sunt destul de rare) și acest aspect trebuie redus cu cel puțin o treime pentru a deveni atractiv.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."