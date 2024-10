2021.04.06 - Radu Puiu, XTB: Epoca de aur a biotehnologiei a început odată cu pandemia

Investitorii care au cumpărat acțiuni Moderna în ianuarie 2020 ar fi putut obține randamente de peste 600% până acum. Prin urmare, ar putea fi un moment oportun pentru a acorda mai multă atenție biotehnologiei, arată într-o analiză de piață Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia.

Există o opinie tot mai extinsă conform căreia ne aflăm în „epoca de aur a biotehnologiei”. Chiar dacă nu aderăm acestei credințe, nu putem nega faptul că investitorii care au „pariat” pe acțiuni din sectorul de biotehnologie nu au înregistrat câștiguri majore în ultimul an. Aceste acțiuni au fost foarte căutate și au potențialul de a-și multiplica evaluarea peste noapte. Motivul este că depind în mare măsură de rezultatele studiilor clinice și, de asemenea, de aprobările din partea instituțiilor de reglementare. Cu siguranță există un nivel ridicat de interes pentru sector, având în vedere atenția pe care a primit-o în ultimul an și aici vorbim mai ales de Moderna și Pfizer. Pfizer, de exemplu, a început și studii pentru o variantă antivirală pentru tratarea coronavirusului care se administrează pe cale orală. De asemenea, compania a anunțat că va dezvolta noi vaccinuri pe cont propriu utilizând tehnologia ARNm care a fost folosită pentru a crea vaccinul împotriva coronavirusului. Pentru investitorii pe termen lung, retragerea recentă a sectorului nu este un motiv de îngrijorare deoarece aceste companii au perspective optimiste. Companiile de biotehnologie joacă un rol major în dezvoltarea medicinei și chiar a economiei într-un moment în care societatea încearcă să se redreseze după pandemia de coronavirus. Această importanță a făcut din acțiunile de biotehnologie un succes major în rândul investitorilor deoarece aceștia acordă atenție celor mai recente medicamente sau vaccinuri disponibile în rândul populației generale. Să luăm exemplul Moderna (MRNA). Investitorii care au cumpărat acțiuni MRNA în ianuarie 2020 ar fi putut obține randamente de peste 600% până acum. Prin urmare, ar putea fi un moment oportun pentru a acorda mai multă atenție biotehnologiei? În procesul de identificare a celor mai importante acțiuni în domeniu, ale momentului, trebuie avut în vedere faptul că investiția nu se rezumă doar la profit, ci joacă un rol și în avansul medicinei moderne, ceea ce poate reprezenta o motivație puternică pentru anumite persoane, oferind un plus de implicare fenomenului. Companii precum Sangamo Therapeutics, care utilizează terapia cu celule genetice pentru tratarea hemofiliei, sau Foghorn Therapeutics care dezvoltă medicamente pentru bolile genetice pot fi exemple importante. Moderna a suferit o scădere mai amplă decât alte acțiuni de biotehnologie deoarece investitorii cred că prețul este evaluat cu o primă destul de ridicată. Totuși, este important de recunoscut că veniturile Moderna depind mai mult de cererea de vaccinuri după anul 2021 și de progresul companiei și mai puțin de fluctuațiile ratei dobânzii. Moderna are în desfășurare o serie de studii clinice pe care investitorii vor dori să le urmărească îndeaproape. Vaccinul mARN-1273 pentru COVID-19 se află într-un studiu de fază 2 pentru copii cu vârste cuprinse între șase luni și 12 ani. De asemenea, compania dezvoltă un nou vaccin pentru COVID-19, mRNA-1283, acesta aflându-se într-un studiu clinic în stadiu incipient. Acest candidat ar putea fi păstrat la temperatura standard a frigiderului și ar putea fi administrat în doză unică. Boom-ul companiilor de top din domeniul biotehnologiei nu se limitează doar la numele care se concentrează pe dezvoltarea de vaccinuri pentru COVID-19. Investitorii caută, de asemenea, descoperiri medicale care ar putea impulsiona prețurile acțiunilor. Amgen Inc. a fost un pionier în biotehnologie din 1980 și a devenit una dintre cele mai importante companii independente de biotehnologie din lume. A ajuns la milioane de pacienți din întreaga lume și dezvoltă o serie de medicamente cu potențial ridicat. Amgen dezvoltă, produce și comercializează terapii biologice pentru oncologie și inflamații. Cele cinci produse cheie comercializate ale companiei se numără printre cele mai bine vândute produse farmaceutice din lume, cu venituri totale estimate la peste 25 miliarde dolari în 2020. În pofida scăderilor recente suferite de companiile din sector, retragerea poate reprezenta o oportunitate pentru anumiți investitori de a intra în domenii interesante ale cercetării biotehnologice la prețuri mai bune. În plus, anumite companii ar putea să primească impulsuri pozitive la nivel de preț întrucât, la evaluările actuale, reprezintă ținte mai atractive de achiziție pentru marile firme farmaceutice. În plus, declinul actual a fost alimentat în mare parte de o schimbare de sentiment și nu de o schimbare a factorilor fundamentali. Potrivit unei opinii extinse, evaluările companiilor cu perspective viitoare de câștig sunt afectate de creșterea dobânzilor, întrucât această tendință duce la o majorare a ratei de actualizare a modelelor de evaluare. Sectorul de biotehnologie a evoluat destul de bine din august până la sfârșitul anului 2020, chiar dacă randamentul obligațiunilor pe 10 ani din SUA s-a dublat. O analiză retrospectivă asupra ultimilor 10 ani indică faptul că performanța acțiunilor din acest sector nu este corelată cu modificările ratelor dobânzii. O potențială problemă a acestui sector a fost intrarea în piața de biotehnologie a fondurilor de investiții și a investitorilor de retail, care au dorit să profite de creșteri la sfârșitul anului 2020. Investitorii de retail au fost atrași de „efectul Ark”, pe măsură ce Catherine Wood, fondatoarea ARK Invest, a preluat rolul de model al investitorilor în inovație. Ori de câte ori generaliștii și traderii de retail pătrund într-un sector specializat pot apărea probleme deoarece mulți dintre ei nu înțeleg cu adevărat natura afacerii. Astfel, decid să vândă la fel de repede precum au cumpărat în momente mai dificile. Un sfat bun în ceea ce privește deținerea companiilor de biotehnologie este diversificarea portofoliului, astfel încât se obține o expunere cât mai extinsă. Investiția doar în una sau două companii poate reprezenta un risc ridicat, oricât de interesante ar fi medicamentele sau tehnologiile dezvoltate de acestea. Companiile de biotehnologie, în special cele cu capitalizări de piață reduse, pot prezenta un caracter foarte volatil în momentul publicării unor noutăți. În cazul în care o deținere se bazează pe un rezultat pozitiv al testelor clinice iar acestea se dovedesc a fi neconcludente, ar trebui evitată justificarea deținerii poziției în speranța că se va întâmpla ceva bun. Procesul de dezvoltare și cercetare al unui medicament tinde să fie de lungă durată și costisitor din punct de vedere al resurselor financiare, fapt care ar putea afecta performanțele companiei în viitorul apropiat.

