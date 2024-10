2023.01.19 - Radu Puiu: ETF-urile și activele din tech – în top 5 cele mai tranzacționate instrumente cu deținere la XTB în 2022

,,2022 a fost un an dificil pentru investitori. Acțiunile globale s-au confruntat cu o piață în scădere, pe fondul unui mix de factori negativi care i-a provocat pe investitori: războiul din Ucraina, inflația ,,rezilientă”, creșterea prețului energiei, blocajele lanțurilor de aprovizionare din China cauzate de pandemie sau majorarea ratelor de dobândă, în special în SUA. În acest sens, am analizat care este topul instrumentelor cu deținere, în funcție de numărul de conturi care au tranzacționat acest tip de active în primele trei trimestre ale anului 2022, la XTB”, explică Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Podiumul este ocupat în totalitate de ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă). Pe prima poziție se găsește iShares Core World UCITS ETF (Acc EUR), care oferă expunere asupra unui indice compus din companii din țări dezvoltate. A doua poziție este ocupată de iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR), care urmărește dinamica celui mai important indice din SUA, S&P 500. A treia poziție este completată de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR), care oferă expunere asupra unor companii din state emergente. Pozițiile 4 și 5 sunt completate de două companii de tehnologie, Palantir Technologies, respectiv, UiPath. Investițiile pasive, realizate fie prin intermediul unui fond tranzacționat la bursă (ETF), fie cu un fond de unități, au continuat să crească în popularitate în 2022. Acest lucru se datorează faptului că investitorii au optat pentru poziții mai diversificate, mai degrabă decât să aibă încredere într-un administrator de fond pentru a alege acțiuni câștigătoare. Aceste fonduri sunt alegeri populare pentru investitori, fiindcă managerii profesioniști reechilibrează portofoliile zilnic, astfel încât să aibă ponderile corecte de acțiuni și obligațiuni. Costurile reduse ale acestor tipuri de instrumente reprezintă o modalitate ieftină de a construi un portofoliu diversificat de acțiuni și obligațiuni. În mediul actual de piață, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au câștigat în mod semnificativ cotă de piață în detrimentul fondurilor gestionate activ, fiind ajutate de ușurința de utilizare, de transparență și de costurile reduse. Conform unui clasament recent realizat de Morningstar (companie americană de servicii financiare), în Top 10 ETF-uri, iShares Core MSCI World UCITS ETF, care oferă expunere asupra piețelor de acțiuni globale, ocupă prima poziție. În plus, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR) completează podiumul, oferind expunere asupra celui mai important indice din SUA. Companiile din piețele emergente s-au prăbușit anul trecut din cauza efectelor combinate ale creșterii rapide a ratelor dobânzilor, ale unui dolar american puternic și ale preocupărilor legate de creșterea economică globală. Acțiunile de pe piețele emergente au fost populare în rândul investitorilor ETF de multă vreme. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF este al patrulea ETF ca mărime disponibil în Europa, cu active gestionate de 19,2 miliarde de dolari. În acest context, sectorul a scăzut cu 19,8% pe parcursul anului trecut. Cu toate acestea, investițiile sunt ciclice și, adesea, cel mai bun moment pentru a cumpăra este atunci când piețele au scăzut și acțiunile sunt mai ieftine. 2023 ar putea fi, de asemenea, un an dificil la început. Piețele emergente au obiceiul de a supraperforma în raport cu piața în ansamblu atunci când sentimentul se schimbă. Obiectivul acestui instrument este de oferi investitorilor o expunere pasivă cu costuri reduse la companii din piețe emergente. Popularitatea sa pare să confirme îndeplinirea scopului. Economiile în curs de dezvoltare au un potențial de creștere pe termen lung, dar în același timp piețele lor bursiere pot fi volatile și pot avea un grad mai ridicat de risc. În ceea ce privește companiile populare, Palantir (companie din SUA care dezvoltă software-uri pentru agenţii guvernamentale sau alte companii) a pierdut aproximativ 68,8% din valoarea acțiunilor în anul 2022 și peste 86% de la maximul atins în ianuarie 2021. Prin urmare, potrivit analistului XTB, nu putem susține că interesul investitorilor pentru companie s-a datorat performanței optimiste. La începutul anului 2023, mulți investitori așteaptă cu nerăbdare să descopere ce va aduce noul an pentru acțiunile din portofoliile lor. ”Poate că nicio clasă de investitori nu este mai dornică să uite anul 2022 precum investitorii cu expunere ridicată pe companii de creștere”, adaugă Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. 2022 a fost un an dificil pentru investitorii în tehnologie, și mai ales pentru investitorii Palantir. Deoarece Palantir vinde atât de mult software cu potențiale aplicații militare, este important de luat în considerare climatul politic și modul în care acesta poate afecta sau nu performanța Palantir ca afacere și investiție. Pe lângă contractorii de apărare, sunt puține companii atât de strâns legate de guvernul SUA, în afară de Palantir. Rezultatele pentru al treilea trimestru, publicate la începutul lunii noiembrie, au fost mai puternice decât se anticipase: veniturile au crescut cu 22% față de anul trecut. Pe de altă parte, trebuie subliniat că Palantir a câștigat mai multe acorduri guvernamentale, inclusiv o reînnoire a contractului cu Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și un alt contract de la Ministerul Apărării din Regatul Unit. Acestea fiind spuse, investitorii sunt probabil îngrijorați de încetinirea ratelor de creștere ale companiei. Pe măsură ce companiile încetinesc investițiile în IT, având în vedere climatul macro general, sunt puțini catalizatori care ar putea stimula creșterea veniturilor pentru Palantir în viitor. Unul dintre principalele puncte slabe ar putea fi structura deficitară de guvernanță corporativă. Acțiunile Palantir F-Class oferă fondatorului său drepturi și privilegii care sunt aproape nemaiîntâlnite în industrie, permițându-i să-și păstreze controlul chiar și după vânzarea acțiunilor. Având în vedere încetinirea creșterii Palantir și guvernanța slabă, investitorii ar putea fi mai precauți cu privire la companie. În ciuda dinamizării componentei de relații publice aduse de războiul din Ucraina, sunt șanse minime ca aceasta să contrabalanseze un model de afaceri care, în însuși structura lui, se confruntă cu provocări, subliniază Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. UiPath a pierdut peste 71% în timpul anului trecut, subperformând în comparație cu indicii de referință. Obiectivul principal al activității companiei UiPath este producerea de software de automatizare a proceselor robotizate. Poziția sa în top 5 cele mai tranzacționate active cu deținere la XTB s-ar putea datora faptului că este o companie creată în România, iar, uneori, românii tind să aibă o ușoară notă de naționalism, exagerat în anumite cazuri, chiar și când vine vorba despre investiții. Totuși, începutul de an pare mult mai optimist, primele 18 zile ale lunii ianuarie aducând un avans de peste 13% pentru prețul acțiunilor companiei. În loc să concureze direct cu UiPath, Microsoft l-a transformat într-un partener preferat de automatizare a întreprinderilor, care va ajuta la aducerea pe piață a soluțiilor bazate pe Microsoft Azure (platformă de cloud computing). Conducerea UiPath a confirmat ezitarea clienților săi de a semna noi contracte în contextul condițiilor economice actuale incerte. Însă, conducerea consideră că firmele vor vedea, în cele din urmă, potențialul de randament al investiției, creat de productivitatea muncii pe care software-ul UiPath îl poate oferi. Rezultatele pentru al treilea trimestru al anului 2022 au indicat o rată de creștere a veniturilor de 19% YoY. CFO-ul companiei a susținut că acesta a fost „rezultatul implementării disciplinate a capitalului și al managementului costurilor”, iar, alături de „bilanțul său puternic”, oferă potențial de creștere și profitabilitate pe termen lung. Având în vedere mixul dintre aspectele negative și pozitive, investitorii individuali sunt în mod justificat confuzi dacă UiPath este o acțiune bună de cumpărat acum sau nu.

