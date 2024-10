2020.05.11 - Evenimentul de halving al Bitcoin

Timp de citire: 3 minute(s)

În urma depășirii pragului de 9.500 de dolari, cumpărătorii Bitcoin au continuat să domine și au reușit să ducă prețul peste 10.000 de dolari, pentru prima dată din februarie. Pe fondul efectelor devastatoare ale pandemiei de COVID-19 asupra economiei globale, această performanță părea greu de crezut în urmă cu doar o lună. Așadar, atingerea pragului de 10.000 de dolari ar putea fi considerată o reușită.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Cu toate acestea, prețul a căzut în intervalul de 9.000 de dolari. Creșterea recentă a survenit înaintea unui eveniment tehnic important. Pe 12 mai 2020, tehnologia blockchain, pe care se bazează Bitcoin, va experimenta cel de-al treilea fenomen de halving (înjumătățirea numărului de monede obținute prin minare) de la începutul rețelei în 2009, se arată într-o analiză a casei de brokeraj XTB, a 4-a cea mai mare casă de brokeraj de FX și CFD-uri din lume și cea mai mare din Europa Centrală și de Est. Persoanele care se ocupă cu producerea de monede (minerii) sunt răsplătiți cu o anumită cantitate de monede Bitcoin de fiecare dată când se formează un bloc (aproximativ la fiecare 10 minute). În momentul lansării Bitcoin, aceștia primeau o recompensă de 50 de monede pe bloc. Odată la fiecare 210 mii de blocuri (aproximativ la fiecare 4 ani), recompensa pe bloc este înjumătățită și va continua să fie înjumătățită până când recompensa pe bloc va atinge 0 (în jurul anului 2140). Deocamdată, recompensa pe bloc minat este de 12,5 monede și va scădea la jumătate din 12 mai, la 6,25 monede pe bloc. Bitcoin a depășit pragul de 10 mii de dolari înainte de înjumătățire, ceea ce, conform unor participanți la piață, poate iniția o creștere pe termen lung. Cu toate acestea, unii investitori consideră că prețul este determinat în principal de sentimente speculative și agitație, ceea ce poate duce la o corecție descendentă de până la 50%. Sursa: xStation5 Înjumătățirile anterioare s-au produs în 2012 și 2016. Acestea au fost urmate de creșteri consistente ale prețului Bitcoin-ului. Înjumătățirile sunt în general factori de creștere pentru criptomonede. Înjumătățirea Bitcoin ilustrează motivul pentru care a atras atât de multe investiții până acum. Spre deosebire de monedele fiat precum dolarul american (peste 2 trilioane de dolari au fost creați de Rezerva Federală doar în 2020) numărul de Bitcoin existent are o limitare clară, iar evenimentele de diluare masivă sunt fundamental imposibile. „Cele două fenomene de halving din trecut au fost urmate de creșteri majore ale prețului Bitcoin. Totuși, performanțele istorice nu reprezintă nicio garanție cu privire la modul de evoluție din viitor, în pofida similitudinilor. Contextual actual este diferit față de cele din 2016 sau 2012. Aprecierea amplă a prețului din 2017 a adus activul în centrul atenției, atrăgând atât interesul altor clase de investitori, cei instituționali, dar și a autorităților. În plus, pe măsură ce tranzacționarea de Bitcoin a devenit mai răspândită prin intermediul piețelor futures, speculatorii au devenit tot mai prezenți în piață, încercând să profite de modificările ample și rapide de preț. Toate aceste elemente au modificat total construcția pieței, iar noua realitate și-ar putea spune cuvântul de această dată. În acest moment, investitorii nu par la fel de încrezători în evoluția monedei digitale, aspect confirmat de cea mai recentă depreciere care a ”șters” aproape 1.000 de dolari din preț în doar o oră. Un obiectiv important care ar putea ridica încrederea investitorilor se află la 10 mii de dolari, nivel psihologic, care a limitat perspectivele de avans ale cotației începând din a doua jumătate a anului 2019. O depășire sustenabilă a acestui prag i-ar putea motiva pe cumpărători să vizeze zone mai înalte”, explică Radu Puiu, Research Analyst în cadrul XTB România. „Interesul suscitat de modificarea recompensei pentru operațiunile de procesare în cadrul rețelei a fost unul foarte larg, susținut în același timp de preocuparea referitoare la situația economiei reale și a pașilor neconvenționali adoptați de băncile centrale majore. Cu toate acestea, aprecierea foarte pronunțată (161%, de la un minim de 3.850 de dolari pe 13 martie pe Bitstamp la 10.074 de dolari pe 7 mai) a generat un risc major de ajustare corectivă, care s-a și materializat recent, prețul fiind sub 9.000 USD în prezent. Cu toate că, pe termen lung, atenția oferită activelor alternative precum monedele virtuale ar putea crește în condiții de incertitudine socială și economică ridicată, variațiile de preț pe termen scurt ar putea fi surprinzătoare pentru cei care așteaptă un răspuns euforic la depășirea "hotarului" de înjumătățire a recompensei activității de "mining" al bitcoin,” este de părere, la rândul său, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. Mai jos sunt două grafice care arată performanța istorică a prețurilor după cele două înjumătățiri anterioare: Primul split a avut loc pe 29 noiembrie 2012 după atingerea primelor 210 mii de blocuri. Sursa: xStation Cel de-al doilea split a avut loc pe 10 iulie 2016 la atingerea unui volum de 420 de mii de blocuri. Sursa: xStation Prețul Ethereum a reușit să depășească 200 USD și testează în prezent nivelul major de rezistență de la 209,28 USD. În cazul în care optimismul predomină, rezistența de la 250,62 USD poate fi următoarea țintă. Suportul local se află la 191,05 USD. Sursa: xStation5

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."