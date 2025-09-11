În prezent, eWallet acceptă EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, JPY, MXN, NOK, SEK, SGD, THB și TRY.
Gestionarea finanțelor tale tocmai a primit o îmbunătățire majoră. Într-o lume rapidă și interconectată la scară globală, confortul și controlul asupra propriilor bani sunt esențiale. Aici intervine eWallet, un instrument integrat perfect în aplicația XTB, conceput pentru a-ți simplifica viața financiară. Fie că faci cumpărături online sau transferi fonduri peste granițe, eWalletul XTB îți oferă o soluție multi-valută, cu funcții avansate de securitate și accesibilitate globală - totul la îndemâna ta.
În cadrul acestui ghid cuprinzător, îți vom prezenta tot ce trebuie să știi despre eWallet: cum funcționează și cum îți poate transforma modul în care îți gestionezi finanțele personale. eWallet permite schimburi valutare și plățile zilnice, făcând finanțele personale să fie ușor de gestionat și intuitive.
De la configurarea contului până la utilizarea avansată a funcționalităților, inclusiv cardul virtual multi-valutar inovator, vei descoperi cum acest instrument financiar de ultimă generație poate revoluționa modul în care îți folosești și administrezi banii. Haide să descoperim împreună întregul potențialul al eWallet-ului XTB, încă de astăzi.
Este important de reținut că acest serviciu este disponibil doar pentru persoanele fizice care dețin un cont de investiții la XTB S.A. Cardul este emis sub licența Mastercard de către DiPocket UAB, o instituție de monedă electronică înregistrată la Banca Lituaniei.
eWalletul oferit de XTB este un portofel digital intuitiv, multi-valutar, integrat în aplicația XTB, conceput pentru a simplifica și eficientiza gestionarea finanțelor personale. Acesta permite utilizatorilor să dețină, să transfere și să schimbe bani în mai multe valute fără efort. Fiind dotat cu un card multi-valutar, eWalletul XTB acceptă plăți online la nivel global, cumpărături online și retrageri de la bancomatele fizice. În curând va fi posibilă și opțiunea de livrare a unui card fizic.
eWalletul XTB oferă o modalitate simplă, comodă și sigură de a gestiona fondurile la nivel global, ceea ce îl face să fie un instrument indispensabil pentru clienții XTB: investitori, traderi, cei care călătoresc frecvent, dar și pentru cei care caută soluții financiare moderne sau sunt interesați de gestionarea intuitivă și completă a fondurilor.
Important: Accesul la funcționalitățile eWallet este disponibil doar pentru cei care sunt clienți XTB. Nu mai aștepta, înregistrează-te acum și finalizează procesul de verificare a contului în doar 1-2 zile!
XTB se poziționează ca cea mai bună aplicație de investiții din Europa, îmbinând instrumente de investiții cu funcționalități avansate de administrare financiară financiară. Portofelul electronic integrat în aplicație și cardul multi-valuar permit controlul banilor, prin gestionarea atât a investițiilor, cât și a plăților, într-o singură platformă. Aceste soluții sunt create special pentru investitori. Iată principalele avantaje:
Cardul de debit virtual multi-valutar, emis sub licență Mastercard de DiPocket UAB (o instituție de monedă electronică înregistrată de Banca Lituaniei), acceptă plăți în magazine și online, depuneri și retrageri de numerar de la bancomate, contactless, din întreaga lume. Acesta poate fi adăugat în sistemele Apple Pay și Google Pay. În viitor, investitorii vor avea și opțiunea de a solicita livrarea unui card fizic.
eWallet este un instrument financiar versatil care îmbunătățește aplicația XTB cu funcționalități suplimentare. Acesta sporește satisfacția clienților prin conectarea directă a conturilor de investiții cu gestionarea financiară personală. Iată principalele caracteristici ale eWallet-ului.
Acest manual este conceput ca un ghid practic care îți explică pas cu pas modul de funcționare al eWallet-ului XTB. În acest capitol vei descoperi cum să îți configurezi contul, cum să gestionezi tranzacțiile, să adaugi și să administrezi cardurile și să efectuezi schimburi valutare. Toate aceste informații sunt prezentate pentru a te ajuta să folosești eWallet-ul cu încredere și ușurință. Să începem!
Important: Păstrează întotdeauna în siguranță detaliile cardului și PIN-ul/ePIN-ul. Dacă suspectezi că au avut loc activități neautorizate, contactează imediat serviciul de asistență pentru clienți. Pentru suport, accesează secțiunea de asistență din aplicația XTB sau contactează echipa noastră de asistență pentru clienți.
Automat - este suficient să apeși butonul „Adăugă în Google Pay”
Important: Este posibil să observi tranzacție de valoare mică afișată în contul tău. Aceasta are scop de verificare și va dispărea ulterior, fără a-ți afecta soldul contului. Pentru orice problemă, nu uita că poți contacta serviciul de asistență pentru clienți XTB.
La XTB, facem tot posibilul pentru a oferi clienților noștri cel mai bun produs posibil. Cu toate acestea, nu există o soluție care să fie perfectă pentru toată lumea. Așadar, hai să aflăm împreună care sunt avantajele și dezavantajele gestionării banilor în portofelul digital XTB?
Integrează investițiile și finanțele zilnice într-o singură aplicație, permițând transferuri de fonduri rapide și acces în timp real la ambele conturi.
Permite schimbul valutar la cursuri de schimb echitabile, util pentru investitorii și călătorii internaționale.
Oferă transferuri rapide și fără comisioane între conturile de investiții și conturile eWallet, asigurând lichiditate atunci când este necesar.
Funcții precum autentificarea în doi pași (2FA), blocarea cardului și notificările în timp real ajută la protejarea fondurilor și la monitorizarea activității.
Cardurile virtuale și fizice acceptă plăți internaționale, inclusiv cumpărături online, retrageri de la bancomat și portofele mobile precum Apple Pay și Google Pay.
Mentenanță gratuită, zero comisioane ascunse și schimb valutar la cursuri de piață - toate contribuie la reducerea costurilor în comparație cu serviciile bancare tradiționale.
Necesită o conexiune stabilă la internet și funcționarea optimă a aplicației; orice probleme tehnice sau întreruperi pot împiedica accesul la fonduri.
În ciuda funcțiilor avansate și a securității 2FA, portofelele digitale ar putea deveni vulnerabile în viitor la amenințări cibernetice, cum ar fi hacking sau phishing.
Limitele zilnice de tranzacții sau de carduri pot restricționa investițiile sau retragerile mari, ceea ce poate cauza neplăceri.
Unii utilizatori pot considera gestionarea conturilor, cardurilor și transferurilor în mai multe valute complexe, mai ales dacă sunt novici în domeniul instrumentelor financiare digitale.
Combinarea investițiilor și plăților într-o singură aplicație creează dependența de ecosistemul aplicației, ceea ce ar putea fi problematic în cazul unor probleme specifice aplicației sau restricții ale contului.
eWalletul XTB poate reprezenta o schimbare de paradigmă în gestionarea integrată a finanțelor personale și a investițiilor. Fiind concepută pentru eficiență și utilizare globală, această soluție inovatoare este integrată direct în aplicația XTB, oferind un portofel multi-valutar, cardul XTB Money Mastercard și funcționalități avansate de gestionare financiară.
Ghidul îți prezintă toate aspectele eWallet-ului, de la configurare și activare până la funcționalitățile sale extinse, precum transferuri, schimb valutar și gestionarea cardurilor. Actualizările viitoare promit și mai multă comoditate, incluzând transferuri automate și descărcarea istoricului tranzacțiilor. Cu eWallet-ul XTB, gestionarea fondurilor devine mai simplă și eficientă. Alege o modalitate mai inteligentă de a-ți gestiona finanțele. Alege eWalletul XTB!
eWallet oferă transferuri gratuite și schimburi valutare cu un mark-up de 0,5%.
Da, XTB Money Mastercard permite utilizarea la nivel global, inclusiv pentru cumpărături online, retrageri de la bancomat și plăți online sau în magazine.
eWallet încorporează măsuri avansate de securitate, inclusiv criptarea datelor, limite personalizabile ale cardului și funcționalitatea de blocare în timp real.
Conectează-te la aplicația XTB, urmează procesul ghidat de înregistrare și activează-ți eWalletul în câteva secunde. Pentru mai multe detalii, intră AICI.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
