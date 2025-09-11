Timp de citire: 11 minute(s)

eWallet-ul XTB revoluționează modul în care îți gestionezi finanțele, integrându-se perfect în aplicația XTB și oferind tranzacții multi-valutare rapide, plăți sigure și ușurință în utilizare. Simplu de folosit, acest instrument permite utilizatorilor să-și controleze fondurile. Totul într-un singur loc. Descoperă chiar astăzi cum eWallet îți poate simplifica și îmbunătăți gestionarea finanțelor!

Gestionarea finanțelor tale tocmai a primit o îmbunătățire majoră. Într-o lume rapidă și interconectată la scară globală, confortul și controlul asupra propriilor bani sunt esențiale. Aici intervine eWallet, un instrument integrat perfect în aplicația XTB, conceput pentru a-ți simplifica viața financiară. Fie că faci cumpărături online sau transferi fonduri peste granițe, eWalletul XTB îți oferă o soluție multi-valută, cu funcții avansate de securitate și accesibilitate globală - totul la îndemâna ta.

În cadrul acestui ghid cuprinzător, îți vom prezenta tot ce trebuie să știi despre eWallet: cum funcționează și cum îți poate transforma modul în care îți gestionezi finanțele personale. eWallet permite schimburi valutare și plățile zilnice, făcând finanțele personale să fie ușor de gestionat și intuitive.

De la configurarea contului până la utilizarea avansată a funcționalităților, inclusiv cardul virtual multi-valutar inovator, vei descoperi cum acest instrument financiar de ultimă generație poate revoluționa modul în care îți folosești și administrezi banii. Haide să descoperim împreună întregul potențialul al eWallet-ului XTB, încă de astăzi.

Este important de reținut că acest serviciu este disponibil doar pentru persoanele fizice care dețin un cont de investiții la XTB S.A. Cardul este emis sub licența Mastercard de către DiPocket UAB, o instituție de monedă electronică înregistrată la Banca Lituaniei.

Aspecte importante

Conturi multi-valutare: Deschide conturi în 19 monede diferite și transferă fonduri fără efort. Opțiuni de plată globale: Utilizează cardul virtual multi-valutar pentru tranzacții contactless în întreaga lume, un card compatibil cu Google Pay, Apple Pay și Garmin Pay. Retrageri de numerar: Retragerile de numerar sunt posibile la bancomate care acceptă plăți contactless. Tranzacții fără comisioane: Schimburi valutare la costuri avantajoase și transferuri de bani gratuite. Activare instantanee: Configurează-ți eWallet-ul și cardul virtual în timp real. Securitate avansată: Beneficiază de gestionarea sigură a PIN-ului/ePIN-ului, blocarea cardului și criptarea datelor. Gestionarea fondurilor: eWalletul XTB facilitează nu numai investițiile, ci și gestionarea zilnică a finanțelor. Totul într-un singur loc, în aplicația XTB.

Ce este eWalletul XTB?

eWalletul oferit de XTB este un portofel digital intuitiv, multi-valutar, integrat în aplicația XTB, conceput pentru a simplifica și eficientiza gestionarea finanțelor personale. Acesta permite utilizatorilor să dețină, să transfere și să schimbe bani în mai multe valute fără efort. Fiind dotat cu un card multi-valutar, eWalletul XTB acceptă plăți online la nivel global, cumpărături online și retrageri de la bancomatele fizice. În curând va fi posibilă și opțiunea de livrare a unui card fizic.

Conturi în mai multe valute: Gestionează conturi în 19 monede - EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, JPY, MXN, NOK, SEK, SGD, THB, TRY.

Gestionează conturi în 19 monede - EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, JPY, MXN, NOK, SEK, SGD, THB, TRY. Tranzacții fără comisioane: Transferurile interne și externe nu implică costuri ascunse.

Transferurile interne și externe nu implică costuri ascunse. Activare instantanee: Deschide și activează eWallet în timp real.

Deschide și activează eWallet în timp real. Securitate avansată: Funcționalități precum blocarea cardului, limite de tranzacții personalizabile și gestionarea sigură a PIN-ului/ePIN-ului oferă un nivel optim de securitate.

Funcționalități precum blocarea cardului, limite de tranzacții personalizabile și gestionarea sigură a PIN-ului/ePIN-ului oferă un nivel optim de securitate. Integrare perfectă: Conectează cu ușurință portofelul electronic la contul tău de investiții XTB pentru un control ”unificat” al finanțelor tale

Conectează cu ușurință portofelul electronic la contul tău de investiții XTB pentru un control ”unificat” al finanțelor tale Plăți facile: Introdu cardul XTB în sistemul Google Pay și Apple Pay - mai simplu ca niciodată.

Introdu cardul XTB în sistemul Google Pay și Apple Pay - mai simplu ca niciodată. Retrageri de la ATM fără bătăi de cap: Oriunde te-ai afla, poți retrage banii direct din portofelul digital.

eWalletul XTB oferă o modalitate simplă, comodă și sigură de a gestiona fondurile la nivel global, ceea ce îl face să fie un instrument indispensabil pentru clienții XTB: investitori, traderi, cei care călătoresc frecvent, dar și pentru cei care caută soluții financiare moderne sau sunt interesați de gestionarea intuitivă și completă a fondurilor.

Important: Accesul la funcționalitățile eWallet este disponibil doar pentru cei care sunt clienți XTB. Nu mai aștepta, înregistrează-te acum și finalizează procesul de verificare a contului în doar 1-2 zile!

Card virtual multi-valutar

XTB se poziționează ca cea mai bună aplicație de investiții din Europa, îmbinând instrumente de investiții cu funcționalități avansate de administrare financiară financiară. Portofelul electronic integrat în aplicație și cardul multi-valuar permit controlul banilor, prin gestionarea atât a investițiilor, cât și a plăților, într-o singură platformă. Aceste soluții sunt create special pentru investitori. Iată principalele avantaje:

Cardul de debit virtual multi-valutar, emis sub licență Mastercard de DiPocket UAB (o instituție de monedă electronică înregistrată de Banca Lituaniei), acceptă plăți în magazine și online, depuneri și retrageri de numerar de la bancomate, contactless, din întreaga lume. Acesta poate fi adăugat în sistemele Apple Pay și Google Pay. În viitor, investitorii vor avea și opțiunea de a solicita livrarea unui card fizic.

Tranzacțiile în monede care nu se numără printre cele 19 disponibile sunt procesate prin cursul de schimb Mastercard.

Mentenanța eWallet-ului și transferurile instantanee între conturile XTB sunt complet gratuite.

Investitorii pot face conversii valutare cu ușurință, la cerere.

Funcționalitatea include autentificarea în doi pași (2FA) și notificări în timp real pentru monitorizarea tranzacțiilor.

pentru monitorizarea tranzacțiilor. Limitele flexibile ale cardului pot fi setate și modificate rapid prin intermediul aplicației XTB pay.

Cardurile pot fi blocate temporar sau închise definitiv, cu ușurință.

Utilizatorii pot genera până la cinci carduri noi pe lună.

eWalletul XTB: Listă de caracteristici

eWallet este un instrument financiar versatil care îmbunătățește aplicația XTB cu funcționalități suplimentare. Acesta sporește satisfacția clienților prin conectarea directă a conturilor de investiții cu gestionarea financiară personală. Iată principalele caracteristici ale eWallet-ului.

Ce oferă eWalletul XTB? Control asupra cheltuielilor: preia controlul asupra finanțelor tale prin setarea unor limite de tranzacții adaptate nevoilor tale.

Control asupra cheltuielilor: preia controlul asupra finanțelor tale prin setarea unor limite de tranzacții adaptate nevoilor tale. Zero costuri de administrare a contului: fără comisioane, indiferent de soldul contului sau de numărul de tranzacții.

fără comisioane, indiferent de soldul contului sau de numărul de tranzacții. Integrare Apple Pay și Google Pay: Conectează-ți cardul la Apple Pay, Google Pay sau Garmin Pay pentru plăți rapide, cu o singură atingere.

Conectează-ți cardul la Apple Pay, Google Pay sau Garmin Pay pentru plăți rapide, cu o singură atingere. Card virtual multivalutar gratuit: Permite plăți gratuite oriunde în lume.

Permite plăți gratuite oriunde în lume. Retrageri convenabile de la bancomat: Retrageri rapide, de la bancomate, contactless, oriunde în lume.

Retrageri rapide, de la bancomate, contactless, oriunde în lume. Alimentare rapidă: Alimentează-ți eWalletul instantaneu, fie din contul tău de investiții, fie din surse externe.

Alimentează-ți eWalletul instantaneu, fie din contul tău de investiții, fie din surse externe. Securitate: Poți bloca temporar cardul virtual, în orice moment, dacă simți că fondurile tale sunt în pericol. Îl poți debloca oricând dorești sau îl poți șterge definitiv, dacă este necesar. Pentru a utiliza pe deplin serviciile eWallet, va trebui să adaugi un card nou.

Poți bloca temporar cardul virtual, în orice moment, dacă simți că fondurile tale sunt în pericol. Îl poți debloca oricând dorești sau îl poți șterge definitiv, dacă este necesar. Pentru a utiliza pe deplin serviciile eWallet, va trebui să adaugi un card nou. Schimb valutar: Conversie valutară fără efort în 19 valute diferite la cursuri avantajoase.

Manual de utilizare a eWalletului XTB

Acest manual este conceput ca un ghid practic care îți explică pas cu pas modul de funcționare al eWallet-ului XTB. În acest capitol vei descoperi cum să îți configurezi contul, cum să gestionezi tranzacțiile, să adaugi și să administrezi cardurile și să efectuezi schimburi valutare. Toate aceste informații sunt prezentate pentru a te ajuta să folosești eWallet-ul cu încredere și ușurință. Să începem!

Ecranul „Starter Pack” (pachetul pentru începători)

Conturi valutare: clienții eWallet primesc conturi în moneda locală și în EUR (dacă moneda implicită nu este EUR). În țările în care EUR este moneda implicită, sunt disponibile numai conturi în EUR.

clienții eWallet primesc conturi în moneda locală și în EUR (dacă moneda implicită nu este EUR). În țările în care EUR este moneda implicită, sunt disponibile numai conturi în EUR. Reglementări și consimțăminte: Clienții trebuie să accepte termenii și condițiile pentru a începe procesul de înregistrare. Informațiile lipsă sunt evidențiate clar, pentru a putea fi ușor observate.

Clienții trebuie să accepte termenii și condițiile pentru a începe procesul de înregistrare. Informațiile lipsă sunt evidențiate clar, pentru a putea fi ușor observate. Confirmarea datelor: Dacă datele tale sunt incorecte, le poți actualiza înainte de a continua.

Ecranul „Confirmare date”

Informații lipsă sau neactualizate: Este posibil ca datele tale personale (de exemplu, numele, data nașterii) sau documentele de identitate (de exemplu, cartea de identitate, pașaportul) să necesite actualizare.

Este posibil ca datele tale personale (de exemplu, numele, data nașterii) sau documentele de identitate (de exemplu, cartea de identitate, pașaportul) să necesite actualizare. Opțiuni de actualizare: Poți corecta detaliile direct în aplicație sau poți reveni la ecranul principal.

Dashboard-ul eWallet-ului XTB (Panoul de control)

Sold total: Indică suma totală a banilor tăi, convertită în moneda principală aleasă (ca să vezi un total unitar, indiferent de câte conturi sau valute ai).

Indică suma totală a banilor tăi, convertită în moneda principală aleasă (ca să vezi un total unitar, indiferent de câte conturi sau valute ai). Adaugă bani: Opțiune pentru alimentare a contului prin transfer bancar sau dintr-un cont de investiții.

Opțiune pentru alimentare a contului prin transfer bancar sau dintr-un cont de investiții. Transferă intern fonduri: Schimbă cu ușurință valute sau transferă fonduri intern.

Schimbă cu ușurință valute sau transferă fonduri intern. Trimite transfer: Opțiuni de transfer extern către alte conturi.

Opțiuni de transfer extern către alte conturi. Tranzacții: Vizualizează cele mai recente 3 tranzacții. Apasă pentru a extinde lista de tranzacții vizibile.

Vizualizează cele mai recente 3 tranzacții. Apasă pentru a extinde lista de tranzacții vizibile. Gestionarea cardului: Accesează setările pentru a-ți gestiona cardul.

Transferuri

Transferuri interne

Proces: Selectează conturile, introdu detaliile (suma, destinatarul) și confirmă.

Selectează conturile, introdu detaliile (suma, destinatarul) și confirmă. Compatibilitate valutară: Transferurile trebuie să fie în aceeași monedă. Dacă nu corespund, sistemul va converti automat.

Transferurile trebuie să fie în aceeași monedă. Dacă nu corespund, sistemul va converti automat. Verificare: Înainte de confirmare, se va afișa un ecran cu detaliile tranzacției (suma, cursul de schimb, comisioanele).

Transferuri externe

Pentru persoane fizice și juridice: Introdu detaliile destinatarului (numele, numărul contului) și specifică suma.

Introdu detaliile destinatarului (numele, numărul contului) și specifică suma. Prevenirea erorilor: Câmpurile vor semnala dacă există date lipsă sau incorecte.

Istoric tranzacții

Toate tranzacțiile: Selectează „Afișează toate” din panoul principalsau din ecranul cardului.

Selectează „Afișează toate” din panoul principalsau din ecranul cardului. Categorii afișate: Primite: Verde cu semnul „+”. Trimise: Negru cu semnul „-”. Respins/Eșuat: Tăiate cu o linie pentru claritate.

Dacă nu sunt înregistrate tranzacții, ecranul va notifica lipsa de activitate.

Prezentare generală a cardului

Disponibilitatea cardului: Accesează-ți cardul activ în orice moment, cu excepția cazului în care acesta a fost blocat sau șters manual. Iată caracteristicile principale: Vizualizează detaliile cardului: Apasă butonul „Detalii” (informațiile sunt ascunse din motive de securitate). Blochează cardul: Blochează temporar cardul utilizând butonul „Blocare”. Setări: Opțiuni suplimentare disponibile prin butonul „Setări”. Apple/Google Pay: Adaugă cardul în Apple Wallet sau Google Pay. Tranzacții recente: Vizualizează cele mai recente 3 tranzacții sau accesează istoricul complet.

Accesează-ți cardul activ în orice moment, cu excepția cazului în care acesta a fost blocat sau șters manual. Iată caracteristicile principale:

Detalii card

Vizualizează și copiază informațiile cardului: Poți vizualiza și copia detaliile ascunse ale cardului din panoul de jos al ecranului.

Poți vizualiza și copia detaliile ascunse ale cardului din panoul de jos al ecranului. Confirmare: În aces caz, va apărea mesajul „Copiate!” când informațiile sunt copiate cu succes.

Funcționalitate de blocare a cardului

Blochează temporar cardul: utilizează butonul „Blocare”.

utilizează butonul „Blocare”. Funcționalități ale ecranului de blocare: Cardul este afișat cu o pictogramă de lacăt, indicând că este blocat. Ai opțiunea de a debloca sau de a șterge definitiv cardul. Poți accesa istoricul complet al tranzacțiilor efectuate cu cardul (dacă alegi să ștergi cardul, istoricul asociat acestuia va fi șters din ecranul curent, dar întregul istoric al tranzacțiilor va rămâne disponibil în panoul de control al eWalletului).



Adăugarea unui card nou

După ștergerea unui card, poți crea unul nou selectând unul dintre cele două tipuri disponibile.

Poți adăuga maximum 5 carduri într-un interval 30 de zile.

Setări card

Ștergere definitivă: elimină cardul dacă nu mai ai nevoie de el.

elimină cardul dacă nu mai ai nevoie de el. Vizualizare sau modificare PIN/ePIN: actualizează codurile de securitate.

actualizează codurile de securitate. Modificare limite card (în curând): personalizează limitele de cheltuieli când sunt disponibile (în prezent sunt disponibile doar limitele zilnice).

ePIN și PIN

ePIN: utilizat pentru tranzacții online în cadrul procesului 3D Secure. Acest cod fix este trimis prin e-mail în momentul generării cardului.

utilizat pentru tranzacții online în cadrul procesului 3D Secure. Acest cod fix este trimis prin e-mail în momentul generării cardului. PIN: utilizat pentru plăți în magazin și generat de furnizorul cardului.

utilizat pentru plăți în magazin și generat de furnizorul cardului. Schimbă codurile în siguranță: Poți vizualiza și actualiza ambele coduri printr-un proces sigur și intuitiv.

Important: Păstrează întotdeauna în siguranță detaliile cardului și PIN-ul/ePIN-ul. Dacă suspectezi că au avut loc activități neautorizate, contactează imediat serviciul de asistență pentru clienți. Pentru suport, accesează secțiunea de asistență din aplicația XTB sau contactează echipa noastră de asistență pentru clienți.

Caracteristicile tehnice ale eWallet-ului XTB

Schimbare PIN

Schimbare ePIN

Blocare temporară card

Stergere card

Adăugare card nou

Setare limită card

Adăugare cont valutar (19 monede disponibile)

Transfer de fonduri: Din contul de investiții în eWallet (GRATUIT) Din eWallet în contul de investiții (GRATUIT) Într-un alt cont PL (GRATUIT) Într-un alt cont EUR (GRATUIT) Schimb valutar



Cardul XTB: Apple Wallet și Google Wallet

Apple Wallet

Deschide aplicația „Wallet” pe dispozitivul Apple. Apasă pe simbolul „+” din colțul din dreapta sus. Selectează „Card de debit sau de credit” și alege „DiPocket” ca bancă. Apasă pe „Introduceți manual detaliile cardului” și introdu următoarele informații: Numele

Numărul cardului (îl găsești în aplicația XTB la secțiunea „Card” → „Detalii”)

(îl găsești în aplicația XTB la secțiunea „Card” → „Detalii”) Data expirării și codul de securitate Acceptați termenii și condițiile, iar cardul va fi gata de utilizare.

Google Wallet

Automat - este suficient să apeși butonul „Adăugă în Google Pay”

Important: Este posibil să observi tranzacție de valoare mică afișată în contul tău. Aceasta are scop de verificare și va dispărea ulterior, fără a-ți afecta soldul contului. Pentru orice problemă, nu uita că poți contacta serviciul de asistență pentru clienți XTB.

Avantaje și dezavantaje

La XTB, facem tot posibilul pentru a oferi clienților noștri cel mai bun produs posibil. Cu toate acestea, nu există o soluție care să fie perfectă pentru toată lumea. Așadar, hai să aflăm împreună care sunt avantajele și dezavantajele gestionării banilor în portofelul digital XTB?

Avantaje

Confort și accesibilitate

Integrează investițiile și finanțele zilnice într-o singură aplicație, permițând transferuri de fonduri rapide și acces în timp real la ambele conturi.

Suport pentru mai multe valute

Permite schimbul valutar la cursuri de schimb echitabile, util pentru investitorii și călătorii internaționale.

Transferuri instant

Oferă transferuri rapide și fără comisioane între conturile de investiții și conturile eWallet, asigurând lichiditate atunci când este necesar.

Securitate sporită

Funcții precum autentificarea în doi pași (2FA), blocarea cardului și notificările în timp real ajută la protejarea fondurilor și la monitorizarea activității.

Plăți globale doar cu cardul

Cardurile virtuale și fizice acceptă plăți internaționale, inclusiv cumpărături online, retrageri de la bancomat și portofele mobile precum Apple Pay și Google Pay.

Eficiență financiară

Mentenanță gratuită, zero comisioane ascunse și schimb valutar la cursuri de piață - toate contribuie la reducerea costurilor în comparație cu serviciile bancare tradiționale.

Dezavantaje

Dependența de tehnologie

Necesită o conexiune stabilă la internet și funcționarea optimă a aplicației; orice probleme tehnice sau întreruperi pot împiedica accesul la fonduri.

Potențiale riscuri de securitate

În ciuda funcțiilor avansate și a securității 2FA, portofelele digitale ar putea deveni vulnerabile în viitor la amenințări cibernetice, cum ar fi hacking sau phishing.

Limite de tranzacții

Limitele zilnice de tranzacții sau de carduri pot restricționa investițiile sau retragerile mari, ceea ce poate cauza neplăceri.

Procesul de acomodare a utilizatorilor noi

Unii utilizatori pot considera gestionarea conturilor, cardurilor și transferurilor în mai multe valute complexe, mai ales dacă sunt novici în domeniul instrumentelor financiare digitale.

Dependența de o singură platformă

Combinarea investițiilor și plăților într-o singură aplicație creează dependența de ecosistemul aplicației, ceea ce ar putea fi problematic în cazul unor probleme specifice aplicației sau restricții ale contului.

Date interesante

19 monede acceptate: eWallet-ul acceptă EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, JPY, MXN, NOK, SEK, SGD, THB și TRY.

eWallet-ul acceptă EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, JPY, MXN, NOK, SEK, SGD, THB și TRY. Integrare perfectă: conectează eWallet-ul direct la contul tău de investiții pentru un control unificat.

conectează eWallet-ul direct la contul tău de investiții pentru un control unificat. ATM: Retrageri de numerar posibile prin ATM-uri compatibile cu plăți contactless.

Retrageri de numerar posibile prin ATM-uri compatibile cu plăți contactless. Pregătit pentru viitor: Funcționalități în curs de dezvoltare includ transferuri automate, descărcarea istoricului tranzacțiilor și integrarea avansată a cardurilor.

Funcționalități în curs de dezvoltare includ transferuri automate, descărcarea istoricului tranzacțiilor și integrarea avansată a cardurilor. Tranzacții gratuite: Beneficiază de comisioane zero pentru transferurile interne și externe în monedele acceptate.

Beneficiază de comisioane zero pentru transferurile interne și externe în monedele acceptate. Configurare rapidă: Activează eWallet-ul și începe să îl utilizezi imediat în aplicația XTB.

Rezumat

eWalletul XTB poate reprezenta o schimbare de paradigmă în gestionarea integrată a finanțelor personale și a investițiilor. Fiind concepută pentru eficiență și utilizare globală, această soluție inovatoare este integrată direct în aplicația XTB, oferind un portofel multi-valutar, cardul XTB Money Mastercard și funcționalități avansate de gestionare financiară.

Ghidul îți prezintă toate aspectele eWallet-ului, de la configurare și activare până la funcționalitățile sale extinse, precum transferuri, schimb valutar și gestionarea cardurilor. Actualizările viitoare promit și mai multă comoditate, incluzând transferuri automate și descărcarea istoricului tranzacțiilor. Cu eWallet-ul XTB, gestionarea fondurilor devine mai simplă și eficientă. Alege o modalitate mai inteligentă de a-ți gestiona finanțele. Alege eWalletul XTB!