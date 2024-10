2021.10.25 - Un anunț important - Facebook nu se va mai numi Facebook

Scandalurile din jurul Facebook determină compania să își schimbe numele. Un anunț în acest sens va fi făcut în zilele următoare. Decizia de rebranding este o decizie foarte dificilă pe care o companie o ia în momente critice din activitatea sa. Cu toate acestea, prețul acțiunilor Facebook a crescut cu 26.7% anul acesta, mai puțin, însă, față de Alphabet care a câștigat 64.8% sau Microsoft cu 41.2%.

Acționarii Facebook au avut parte de variate încercări de-a lungul ultimilor ani. Recent, compania a intrat, din nou, în centrul atenției din motive ce țin de alinierea obiectivelor: acționând drept avertizor de integritate, Frances Haugen a descris preocuparea pentru profit a Facebook care ar fi dominat considerente de ordin moral sau de interes public. Concret, compania ar fi ales să își păstreze modul de operare în ciuda efectelor știut negative, mai ales asupra populației tinere, a platformei Instagram. Se aliniază astfel mesajul unei serii de semnale trase de foști angajați, care au vizat în trecut influențele politice prin utilizarea conturilor false, manipularea datelor (faimosul episod Cambridge Analytica), dizolvarea echipei de integritate civică după alegerile de anul trecut, insuficienta filtrare a discursului încărcat ("hate speech"), și alte practici, explică Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia. Coincidență: chiar în timp ce declarațiile avertizorului primeau timp de emisie și spațiu pe paginile site-urilor de știri, înaintea unei apariții în fața Congresului, serviciile FB, inclusiv rețelele Instagram și Whatsapp au devenit indisponibile. O lovitură, ar părea, erodând încrederea în firmă într-un moment cheie. O altă interpretare, luând în seamă strigătele nemulțumirii vehiculate în alte rețele sociale ar fi: utilizatorii și-au dat seama cât de întrepătrunse sunt serviciile oferite de Facebook în țesutul vieții obișnuite a lumii conectate. Nu doar la nivel personal, ci și de business, oferta de punere în legătură prin variate moduri de comunicare se dovedește un serviciu esențial, fără de care se înregistrează pierderi, dislocări, ineficiențe. Oferit gratis, dar, de fapt, nu fără costuri. Modelul de afaceri al companiei presupune vânzarea de publicitate, cu atât mai eficientă cu cât numărul de utilizatori și timpul petrecut pe platforme este mai mare. Deși a respins acuzațiile și dezvăluirile furnizate de Frances Haugen, Facebook a afirmat, prin intermediul directorului de comunicare, că e timpul pentru noi reguli pentru Internet. La nivelul administrației din SUA, inițiative variate sunt în derulare. Puterea în creștere a unor nume familiare în IT a atras mai întâi atenția grupurilor de inițiativă, a ONG-urilor și, ulterior, a legislativului american. În desfășurare sunt proceduri antitrust împotriva Apple, Amazon, Facebook și Google, multe companii fiind vizate de mai mult de o anchetă, la care se adaugă investigațiile din Europa, Marea Britanie, India, Coreea de Sud. Pachete legislative care îngrădesc posibilitatea de a cumpăra și elimina ulterior competitorii, manipularea propriilor magazine online pentru favorizarea propriilor produse, ușurează posibilitatea utilizatorilor de a migra la o altă platformă cu toate datele, finanțează supravegherea din resursele companiilor și nu ale plătitorilor de taxe. Vor modifica aceste inițiative profilul economic al Facebook și al altor nume dominante în IT? Procedurile sunt de durată, iar rezultatele, în cazul implementării efective, ar putea avea impact asupra curbei de creștere și peisajului competitiv, cu rezultate posibile pe termen foarte lung.

Va însemna dezvăluirea recentă o lovitură pentru profit, suficient de semnificativă încât să modifice parametrii de evaluare? Câtă vreme reușește să convingă, să păstreze utilizatorii angajați în site-urile sale, petrecând timp și vizualizând reclame, modul său de operare este asigurat. Pe termen lung, pot apărea, prin acumularea mesajelor critice, nemulțumiri care să ducă la acțiune, de la limitări ale utilizării până la căutarea de produse alternative. Imaginea este importantă și efectul de rețea, deși o bază puternică pentru construirea de servicii profitabile, nu poate fi o fortăreață durabilă fără încrederea recâștigată a utilizatorilor. Fiecare dezvăluire erodează încrederea acumulată, și poate, după o perioadă, înclina balanța spre alte inițiative, în momentul în care ar fi disponibile. Profiturile firmei au urmat o traiectorie în general ascendentă în ultimii ani, cu profituri aproape duble anul trecut față de 2017, în timp ce veniturile au avansat de la 40.6 mld. dolari în 2017 la 86 mld. dolari anul trecut. Profitul în primele 2 trimestre ale anului curent au depășit așteptările cu 0.93 și 0.58 dolari/acțiune. Cu toate acestea, acțiunea nu a fost la fel de performantă ca alte titluri din domeniu: din vârf, până pe 20 octombrie titlurile au scăzut cu 10.8%, având totuși un avans de 26.7% anul acesta. Alphabet a câștigat 64.8%, Microsoft, 41.2%, Apple, doar 15.3% în aceeași perioadă. Anumite semne de întrebare au ”mușcat” deja din valoarea de piață a companiei, deși titlurile au revenit după scăderilor din perioada întreruperii de activitate. E de înțeles de ce managementul caută să găsească noi motoare de creștere. Ideea unei lumi virtuale a fost sugerată deja de ani buni prin investițiile în căști și software de realitate virtuală. Amploarea mizei în această direcție e totuși vizibilă mai recent. Noul proiect, numit Metaverse, stârnește interes, și vine la pachet cu o ofertă de creare de 10 mii de locuri de muncă în Europa, acolo unde în iunie a fost pornită o investigație, care se adaugă celei din Germania referitoare la amestecul datelor din mai multe surse. Proiectul are și critici renumiți: el a fost numit de fondatorul Twitter drept o distopie, amintind de o carte în care termenul a fost folosit pentru a descrie o lume virtuală controlată de corporații. Foarte recent, o schimbare de nume și de structură a grupului pentru Facebook a fost anunțată, detalii fiind așteptate să sosească în zilele următoare. S-ar părea că ideea de reformulare a imaginii (rebranding) ar veni și în urma nemulțumirilor, criticilor, iritării adunate de-a lungul anilor, de la scandalul alegerilor din SUA până la dezvăluirile cele mai proaspete. Pentru acțiunile Facebook, reușita operațiunii de rebranding ar fi foarte binevenită.

