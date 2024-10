Fereastra de Monitorizare a Pieței în xStation

Din această lecție vei afla: Despre fereastra Market Watch (Listă de instrumente) și de ce este una dintre cele mai importante caracteristici ale xStation5

Cum să plasezi un ordin cu xStation5

Cum să plasezi un ordin direct din grafic

Modulul Market Watch (Listă de instrumente) este, de fapt, fereastra ta către lumea investițiilor la nivel global. Poți alege orice între Forex, indici, mărfuri, CFD-uri cu activ suport pe monede virtuale, acțiuni clasice și ETF-uri. Toate acestea sunt la un click, două distanță. Dacă nu poți găsi instrumentul pe care îl dorești, poți folosi formularul Filtrare (Filter). După cum poți observa, toate instrumentele disponibile au propriul simbol – dacă nu ești sigur de însemnătatea fiecărui simbol, mută cursorul deasupra acestuia pentru mai multe detalii. Pentru mai multe detalii, selectează iconița ‘i’ de pe instrument. Acum va apărea fereastra de informații despre instrumentul respectiv. Plasarea unui ordin Există mai multe moduri în care se poate plasa un ordin. Poți face asta prin fereastra Market Watch (Listă de instrumente), prin dublu-click pe piața dorită și astfel va apărea o fereastră de ordin. În fereastra ordinului, alege mărimea poziției și dacă dorești aplicarea unui ordin Stop Loss sau Take Profit. Fereastra ordinului are, de asemenea, un calculator încorporat care te informează cum va influența plasarea unui ordin: Spread exprimat în pips și valoare monetară

Comision

Valoare pip

Puncte swap zilnice Să spunem că dorești să deschizi o poziție de 1 lot pe EUR/GBP. Selectează volumul tranzacției prin utilizarea calculatorului încorporat. Odată ce ai selectat volumul, va trebui să decizi direcția ordinului tău. Dacă dorești să ‘vinzi’ sau să deschizi o poziție short, selectează butonul roșu. Dacă dorești să ‘cumperi’ sau să deschizi o poziție long, atunci selectează butonul verde. Dacă te aștepți ca piața să scadă, alegi opțiunea de vânzare. Dacă te aștepți ca piața să crească, atunci alegi opțiunea cumpărare. Odată ce ai făcut acest pas, ordinul tău va fi plasat. Această opțiune este cunoscută sub denumirea de plasarea unui ordin din fereastra de ordin. Ca alternativă, poți să accelerezi modul în care plasezi un ordin, făcând asta printr-un singur click direct din fereastra Market Watch (Listă de instrumente). Odată ce ai găsit piața în fereastra respectivă și ai presetat volumul corect al lotului, selectezi cumpără sau vinde și ordinul va fi plasat automat. Este posibil ca la început să apară o fereastră de confirmare și ai opțiunea de a alege ca aceasta să ‘nu mai fie afișată pe viitor (don’t show again)’. Astfel, ai posibilitatea de a plasa ordine rapid, printr-un singur click. Tichetul de ordin pe grafic Un alt mod de a plasa un ordin este prin butoanele de buy și sell care se regăsesc pe grafic. Odată ce ai analizat o anumită piață și doești să plasezi un ordin, vei putea face asta din colțul din stânga sus al graficului – unde sunt disponibile butoanele de buy și sell, având, de asemenea, opțiunea de modificare a volumelor. În plus, poți seta ordine Stop Loss sau Take Profit direct de pe grafic. Pentru a face asta, dai click pe butonul ‘SL/TP’ de lângă butoanele buy și sell și stabilești nivelurile avute în vedere. După cum poți observa, plasarea unui ordin pe platforma noastră este simplă, intuitivă și rapidă. xStation5 îți oferă o multitudine de moduri în care poți plasa un ordin, oferindu-ți mai multe opțiuni care să se potrivească stilului tău de trading. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

