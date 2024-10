2021.04.09 - Claudiu Cazacu și Adrian Codirlașu au discutat, în premieră, despre cele mai fierbinți subiecte din lumea financiară locală și internațională

Claudiu Cazacu: „Dacă în pandemie datele economice arătau foarte grav, încetul cu încetul, am înregistrat și vești bune, iar surprizele pozitive s-au adunat și, iată, ultima prognoză a Fondului Monetar Internațional (FMI) vorbește chiar de o creștere de 6% pentru PIB-ul României anul acesta. Ar fi a doua țară în UE, după Spania, cu 6,4%. Oare este fezabil așa ceva?

Sunt șanse ca economia să surprindă pozitiv anul acesta.

Estimările cursului Euro pe următoarele șase luni sunt undeva la 4,93.

Atât la BVB, cât și în alte părți ale lumii, observăm un interes în creștere al investitorilor individuali.

Tehnologia si biotehnologia ne-au scos din criza. Totuși, criza a schimbat comportamente.

Acestea sunt doar câteva dintre subiectele abordate în dialogul dintre Claudiu Cazacu, Consulting Strategist XTB România, și Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România, cu prilejul unei noi ediții a emisiunii „Finance Talks”, organizată de XTB aseară. Sunt șanse ca economia să surprindă pozitiv anul acesta Adrian Codirlașu: „Uitându-mă la rapoartele FMI, de exemplu, în martie, spuneau că au supraestimat scăderea economică în analizele anterioare și că revenirea a fost mult mai abruptă și peste așteptările lor. De unde a venit această revenire? Din suportul fără precedent dat atât de guverne, prin politica fiscală, de cheltuieli date pe datorie, și de la băncile centrale, care au redus ratele de dobândă și au făcut relaxare cantitativă puternică peste tot. Inclusiv în România, pentru prima oară am avut relaxare cantitativă care a permis statului să se finanțeze la prețuri decente, pentru a susține cheltuielile cauzate de această criză. Prin urmare, cred că șanse sunt, precum și condițiile ca economia să surprindă pozitiv în acest an.” Euro, anticipatiile sondajului CFA Romania pe 6 luni la 4,93 iar pe 12 luni la 4.97 Adrian Codirlașu: „Atât Banca Centrală Europeană, cât și FED-ul (banca centrală americană) anticipează o majorare a prețurilor, deci o inflație mai mare. Mai mult, în cazul FED, chiar și-a schimbat strategia de politică monetară. Permite o inflație peste ținta FED pentru perioade scurte de timp, iar prognozele lor sunt că inflația se va întoarce în țintă. În cazul SUA, revenirea extrem de puternică, inclusiv cu prognoza de creștere economică de 6-7%, va duce automat și la creșteri de prețuri. Să nu uităm că dolarul american este moneda cea mai credibilă sau moneda cu cel mai mic risc și atunci când randamentul pentru activul cu cel mai mic risc crește, automat va duce la creșterea randamentului pentru toate celelalte active, cu risc mai mare. Șocul cel mai mare a fost în zona Euro, unde de la minus s-a dus la aproape 1% de la o lună la alta. Inflația crește. Vedem acest lucru și în creșterea prețului mărfurilor. Mărfurile, de la produse agricole, la produse fieroase cresc – cupru, aluminiu, oțel. Acest lucru se va vedea în creșterea prețurilor de consum în viitor.” Adrian Codirlașu: Euro, anticipatiile sondajului CFA Romania pe 6 luni la 4,93 iar pe 12 luni la 4.97. Anticipațiile nu sunt diferite de anii precedenți. Dacă ne uităm pe ultimii cinci ani în România cursul de schimb este pe o traiectorie de depreciere a leului, dar este o depreciere moderată.” Adrian Codirlașu: „Economiile vor ieși diferit din această criză. Probabil cel mai bine o să iasă SUA. Principala monedă globală, dolarul american, a fost cerută și în general în perioada de criză e cerută, prin urmare au tipărit. Practic, și-au tipărit ieșirea din criză. Numai ei pot face acest lucru. Dacă o altă țară ar tipări cum a tipărit SUA, ar fi o inflație extrem de ridicată acolo. Acest lucru a ajutat atât bursa americană, cât și economia globală să aibă lichiditate. Văd o situație bună de creștere economică pentru țările din Asia. O explicație ar fi faptul că ele au trecut acum mai bine de 10 ani prin criza SARS, iar acum când a venit această criză au știut ce să facă și cum să ia măsuri de distanțare din primele momente astfel încât să nu ajungă la un lockdown al economiei. S-a văzut acest lucru în Japonia, în Coreea de Sud, în Taiwan mai ales, chiar și în Hong Kong. Au avut extrem de puține cazuri. UE a venit cu un pachet extrem de generos însă pe partea de vaccinare este în urmă. Ca și exemple de urmat: SUA, Israel și Marea Britanie.” Un interes în creștere al investitorilor individuali Claudiu Cazacu: „Din ceea ce observăm în diverse colțuri ale lumii, inclusiv Marea Britanie, SUA, și Asia, avem un interes în creștere al investitorilor de retail. Și vedem asta și la BVB. Intră în piață oameni care până atunci priveau bursa de la distanță, poate ca pe un joc pentru experți sau poate ca ceva extrem de riscant. Unii dintre ei au o abordare echilibrată și pe termen lung și se documentează înainte. Alții însă, se vede deja, intră pe bază de sentiment, de emoție.” Tehnologia si biotehnologia ne-au scos din criza. Criza a schimbat comportamente. Adrian Codirlașu: „Tehnologia ne-a scos din această criză. Atât tehnologia în sensul de IT, cât și biotehnologia ne-au ajutat să trecem rapid peste această criză. S-a văzut cât de dependenți suntem de tehnologie și cred că în continuare va fi mult mai multă nevoie de tehnologie. Nu văd companiile de tehnologie subperformând, ci dezvoltându-se în continuare. Criza a durat suficient de mult încât să schimbe comportamente. Vom folosi în continuare cumpărăturile electronice – e mult mai simplu și ne-am obișnuit să facem lucrul acesta. E adevărat, vom merge mult mai des în mall-uri, vom călători mai mult, însă cred că vom rămâne la comerțul electronic.” Dacă doriți să aflați mai mult, puteți urmări întreaga emisiune – AICI.

