Depășirea pandemiei a adus, așa cum era de așteptat, scăderi ale veniturilor marilor companii din industria farmaceutică, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe burse internaționale.

Depășirea pandemiei a adus, așa cum era de așteptat, scăderi ale veniturilor marilor companii din industria farmaceutică, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe burse internaționale. Datele Moderna pe trimestrul IV au arătat încasări de 5,08 miliarde de dolari, cu 29% sub cele din perioada similară a anului anterior, dar ușor peste estimările de 5,02 miliarde de dolari ale Factset (furnizor de date și analize financiare). Pe de altă parte, profitul a coborât la 1,46 miliarde de dolari, la o treime față de trimestrul IV din anul anterior, dezamâgind investitorii. Profitul trimestrial a fost diminuat ca urmare a unor plăți mai mari pentru drepturi de autor, a costurilor pentru facilități de producție neutilizate și a marcării ca pierdere a unor doze expirate. Bursa a răspuns, continuând trendul descendent al acțiunilor, aducând pierderi de 14,8% de la raportarea datelor trimestrului IV, până luni la închidere. Dacă însă luăm în considerare vârful din septembrie 2021, acțiunile Moderna au pierdut 69,2% din valoare până la finalul zilei de 27 februarie. De la distribuirea pe canale publice, firma se orientează spre distribuția clasică, estimând vânzări de 100 de milioane de vaccinuri în SUA. În același timp, prețul luat în discuție ar putea fi de 5 ori mai mare, ajungând la 110 - 130 dolari/doză, potrivit companiei. Acordurile deja semnate totalizează venituri de 5 miliarde de dolari pentru 2023, cu mult sub estimările de 7,4 - 8,1 miliarde de dolari. Deși suma finală va fi probabil modificată, este totuși în scădere semnificativă față de veniturile de 19,2 miliarde de dolari înregistrate anul trecut. Totuși, o privire mai largă ar putea ajuta la înțelegerea perspectivei de dezvoltare. Conștient de nevoia de repoziționare, managementul companiei a utilizat rezervele de cash pentru a se lansa în cercetarea unor noi vaccinuri și tipuri de tratamente. Astfel, cheltuielile din această categorie au crescut cu 87% față de anul anterior. Moderna studiază posibilitatea unor vaccinuri pentru virusul gripal, dar și alte tipuri de viruși sezonieri, și chiar o variantă care să combine într-o singură doză mai multe tipuri de vaccin. Un alt vector de dezvoltare ar putea fi utilizarea metodelor de tip ARN mesager pentru tratamentul individualizat, în vizor fiind cancerul de piele. Recent, FDA, autoritatea de profil din SUA, a oferit titulatura ”breakthrough” (inovativ) vaccinului personalizat aflat încă în faza de testare de către producător. Procedura este una de durată și nu există nicio garanție că, în cele din urmă, testele vor valida noul tratament. Cu toate acestea, direcția spre tratamente personalizate este promițătoare. O eventuală reușită ar încuraja extinderea domeniului și ar oferi speranțe mari printr-o nouă abordare a provocărilor din sănătate. Compania are atât capacitatea financiară, cât și resursele umane pentru a continua cercetările într-un set larg de domenii. Achiziția unui laborator din Japonia ar urma să eficientizeze procesul de producție și să îl facă mai rapid, la scară largă, cu până la 30%. Recent, Moderna a semnat un parteneriat cu Life Edit, o firmă din domeniul tehnologiei editării genelor. Dacă privim la rezervele de cash, de 9,9 miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut, un ritm și mai rapid al cercetării și posibilitatea unor noi achiziții sunt de luat, simultan, în considerare. Totuși, domeniul cercetării farmaceutice este unul marcat de incertitudini. Una dintre variantele pentru vaccinul gripal dezvoltat de Moderna a întâmpinat dificultăți, oferind rezultate bune doar în lupta împotriva tipului A, dar nu și în raport cu tipul B al virusului. Acest lucru evidențiază dificultatea de a obține un produs simplu și eficace chiar și într-o problemă relativ comună, deși, nici pe departe simplă. ”Capitalizarea actuală, de 53,1 miliarde de dolari, este una ridicată în raport cu veniturile așteptate anul acesta și potențial vulnerabilă în ipoteza unei profitabilități limitate. Calculele vor fi însă făcute de investitori după ce vor vedea prețul mediu efectiv de vânzare al vaccinurilor”, explică analistul. Moderna este în conflict cu Pfizer/BioNTech pe tema drepturilor de proprietate intelectuală pentru tehnologia ARN mesager, procesul urmând să se desfășoare în Marea Britanie. Dar există procese în derulare și în SUA, Olanda și Germania. În Germania, BioNTech a urmat o strategie de dezvoltare similară companiei Moderna, anunțând anul acesta programe de testare a vaccinului împotriva cancerului. Fondatorul și CEO-ul companiei a afirmat că se așteaptă ca, până în 2030, noile tratamente să fie disponibile pentru un număr ridicat de pacienți. Acțiunile BioNTech au pierdut 66,4% din vârful istoric din 2021 și 12% anul acesta. Firma cu o valoare totală bursieră de 31,8 miliardede dolari, este, de asemenea, în căutarea noului motor de creștere. Și alte companii au fost împinse de conjunctura schimbată să caute noi surse de venit. Pfizer, partenerul care împarte cu BioNTech atât beneficiile, cât și efectele încetinirii vânzărilor de vaccinuri din perioada post-pandemică, a anunțat că vrea să compenseze, până în 2025, veniturile de 17 miliarde de dolari pierdute ca urmare a expirării unor licențe de medicamente. În plan ar putea fi, conform unor informații pe surse preluate de WallStreet Journal, cumpărarea companiei Seagen, care dezvoltă terapii împotriva cancerului. Pfizer, care deține o rezervă de cash de peste 22 de miliarde de dolari, în parte acumulat în perioada pandemiei, ar continua astfel seria de achiziții de 15 miliarde de dolari începută anul trecut. Pfizer va fi nevoită să își asume datorii suplimentare, lichiditățile nefiind suficiente pentru preluarea firmei care avea o capitalizare de 30 de miliarde de dolari înaintea anunțului WSJ. Acțiunile Pfizer au pierdut 31,4% față de vârful atins în decembrie 2021 și încă 20,4% anul acesta, până la închiderea de luni, reducând capitalizarea la 228,9 miliarde de dolari. Pentru Moderna și BioNTech, scăderea veniturilor ca urmare a unor volume mai reduse nu este compensată de prețurile mai mari pentru vaccinurile anti-Covid. Având costuri de mentenanță a bazelor de producție, a licențelor și personalului relativ ridicate, presiunea sporește pentru găsirea unui nou motor de creștere. Adaptarea nu este doar cheia supraviețuirii, ci și a unei posibile avansări în elita coloșilor din industria farmaceutică. Simțind valoarea tehnologiei ARN mesager, firmele vor utiliza resursele acumulate de cash, cunoștințe și personal pentru a dezvolta tratamente noi. Dacă vor fi testate cu succes, reușita lor va oferi noi direcții de tratament personalizat și va stimula un val și mai mare de investiții care ar putea transforma domeniul medical. În același timp, ar oferi potențialul de creștere a profiturilor pe care investitorii îl caută, într-un mediu cu inflație ridicată, în care tendința e mai degrabă de scădere a profitabilității. Dacă nu vor reuși, pozițiile lor în piață vor fi amenințate, iar valorile bursiere ale anilor trecuți vor deveni o amintire. Deși unele rezultate sunt promițătoare, drumul este foarte lung, măsurat în ani, iar surprizele, de orice fel, sunt foarte frecvente în cercetarea și procedura de autorizare a unor noi soluții de tratament.

