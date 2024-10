Grafice și instrumente de analiză tehnică în xStation 5

Pentru traderii are folosesc analiza tehnică, graficul este cel mai important aspect în luarea deciziilor de investiții. Acesta este motivul pentru care este important să-ți personalizezi platforma de tranzacționare astfel încât să se potrivească cu stilul tău de tranzacționare.

În partea dreaptă se poate vedea prețul instrumentului financiar, iar în partea de jos se poate vedea data și ora: În partea de jos a graficului sunt enumerate graficele deschise în prezent și adăugate în spațiul de lucru pe care îl ai deschis. Ai opțiunea de a adăuga grafice noi (folosing butonul din colțul din stânga jos marcat cu semnul ”+”): Pentru a adăuga noi spații de lucru sau pentru a le accesa pe cele deja existente click pe tabul Grafice: Bara situată în partea de sus a graficului îți oferă o gamă variată de opțiuni: Bara situată pe verticală în partea din stânga a graficului îți oferă o gamă variată de opțiuni: Linii de trend și canal – Aceste opțiuni te ajută să desenezi pe grafic, respectiv să trasezi linii care să surprindă tendința pieței sau canale de trend. Acestea sunt unele dintre cele mai simple elemente de analiză tehnică, dar și cele mai populare. Află mai multe despre analiza tehnică. Cross – Cross-ul îți permite să analizezi cu mai multă precizie graficul, elemente precum prețul de deschidere, de închidere, minimul și maximul în funcție de intervalul de timp selectat. Pentru traderii cu noțiuni avansate de analiză tehnică, Andrew’s Pitchfork este un instrument popular de analiză tehnică care indică posibile regiuni de suport și rezistență. Linia de regresie – aceasta este o linie simplă care aproximează toate datele individuale. Regresia este utilizată de obicei pentru a determina câți factori influențează evoluția prețului. Fibonacci retracement – este un instrument important și popular de analiză tehnică care evidențiază posibilele niveluri de retragere ale prețului. Fibonacci retracement folosește linii orizontale care indică linii de suport și rezistență. Învață mai multe despre instrumentele Fibonacci. Elliott Waves – Un principiu important al acestui instrument este acela că orice acțiune este urmată de o reacție. Cinci valuri evoluează în direcția trendului major, iar trei valuri reprezintă mișcări corective. Un set de mișcări 5-3 completează un ciclu – acest lucru te ajută să înțelegi comportamentul anumitor piețe în anumite interval de timp. Învață mai multe despre teoria Valurilor lui Elliot. Poți de asemenea să folosești și alte elemente de analiză tehnică: săgeți, dreptunghiuri, triunghiuri. Participă la webinariile noastre online pentru a învăța mai multe despre analiza tehnică astfel încât să-ți poți îmbunătăți abilitățile de trader.

