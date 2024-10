Grafice și personalizare în xStation

Timp de citire: 2 minute(s)

Din această lecție vei afla cum să: Personalizezi graficele pe baza nevoilor tale

Cum să setezi multiple spații de lucru în xStation5

Cum să adaugi noi grafice și să înlocuiești graficele mai vechi

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Inovativ, intuitiv și complet personalizabil, xStation îți permite să creezi un ecran de trading potrivit stilului tău de tranzacționare. În timp ce xStation5 folosește implicit un fundal negru, poți trece la un fundal alb cu ușurință, prin click în partea din dreapta sus pe Setări și alegerea opțiunii ‘Fundal deschis’. xStation5 îți permite să personalizezi cu ușurință aspectul graficelor în funcție de nevoile tale. Pur și simplu dai click-dreapta pe grafic și selectezi opțiunea ‘Personalizează vizualizarea graficului (Personalise chart view)’. În consecință, va apărea o nouă fereastră unde vei putea să gestionezi și să personalizezi complet graficele conform preferințelor. Dacă dorești să salvezi setările individuale ca template, pur și simplu extinzi meniul ‘Template’ și alegi opțiunea ‘Adaugă (Add new)’. Pentru majoritatea traderilor, graficul este principala și cea mai importantă sursă de informații privind piața. De aceea, o bună personalizare a acestora este extrem de importantă. Cea mai rapidă metodă de personalizare a graficului este prin utilizarea iconiței din meniul de sus. Din această bară de instrumente poți schimba cu ușurință tipul graficului, poți mări sau reduce rezoluția și poți ajusta poziția graficului. Pentru a aplica orice element de analiză tehnică, poți folosi bara de instrumente din partea stângă a graficului. Spațiul de lucru Pe xStation5 poți, de asemenea, seta multiple spații de lucru. Astfel, este mai ușor să sortezi și să grupezi toate instrumentele pe care dorești să le analizezi și pe care dorești să tranzacționezi. Pentru a face asta, click pe colțul din stânga sus al graficului: și selectezi opțiunea ‘Adaugă (Add New)’: Introduci numele – Metale, spre exemplu – atunci când dorești să adaugi grafice care au legătură doar cu piața de metale, cum ar fi Aur sau Argint. Poți crea câte spații de lucru dorești și poți adăuga, pe fiecare dintre acestea, până la 16 grafice. Adăugarea graficelor Acum că ai creat un spațiu de lucru pentru Metale, selectează ‘+’ din stânga jos a graficului pentru a adăuga piețe de analizat. Dacă dorești să înlocuiești un grafic fără a adăuga unul nou, poți folosi opțiunea ‘drag and drop’, prin tragerea numelui instrumentului din modulul Monitorizare Piață în orice zonă a graficului. Odată ce ți-ai planificat spațiile de lucru, poți analiza cu ușurință grafice cu ajutorul unor grupuri specifice sau a unor clase de instrumente, având posibilitatea să alternezi cu rapiditate. Configurații Dacă dorești să observi mai mult de un grafic în același timp, schimbi configurația ferestrei graficului, dând click-dreapta pe grafic. Apoi alegi o opțiune din ‘Configurații (Layouts)’, spre exemplu, opțiunea Vertical. Detașarea graficelor Dacă folosești mai multe monitoare pentru a tranzacționa, există un mod simplu de a detașa spațiul de lucru și de a-l muta pe un monitor suplimentar. Pentru a detașa spațiul de lucru din modulul principal, alege următoarea iconiță: Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."