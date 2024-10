2022.11.07 - Impactul pe burse al alegerilor intermediare din SUA

Timp de citire: 7 minute(s)

Alegerile intermediare din SUA, care au loc mâine, 8 noiembrie, la jumătatea mandatului președintelui actual, vor avea consecințe directe asupra mai multor companii și sectoare cheie americane, dar și a investițiilor pe bursele internaționale. Ce piețe merită urmărite, aflăm dintr-o analiză extinsă realizată de XTB Polonia.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Creșterea inflației, dar și a nemulțumirii publice Alegerile intermediare din SUA reprezintă un fel de evaluare a performanței actualului guvern și, mai ales, a actualului președinte. Având în vedere istoria ultimelor decenii, aproape întotdeauna partidul președintelui în exercițiu a pierdut alegerile de la jumătatea mandatului. Va fi așa și de data asta? De departe, cea mai mare problemă a democraților este creșterea inflației în Statele Unite și creșterea nemulțumirii publice. Biden și-a pierdut încrederea alegătorilor, deoarece prețurile combustibililor au crescut brusc. Președintele a încercat să reducă prețurile la combustibil, ceea ce a avut succes parțial. Prețurile pentru un galon de benzină au scăzut de la mai mult de 5 dolari la sub 4 dolari, dar acest lucru nu a redus în mod semnificativ nemulțumirea publică sau inflația și a crescut șansele de victorie ale Partidului Republican. Creșterea inflației înseamnă o creștere a dezaprobării pentru actualul președinte al SUA, Joe Biden. Sursa: RealClearPolitics, Bloomberg, XTB Analizând ultimii 100 de ani de istorie, partidul de guvernământ a pierdut aproximativ 18-25 de locuri în Camera Reprezentanților și 3-4 locuri în Senat. Privind situația actuală, republicanii trebuie să preia doar câteva locuri în Camera Reprezentanților și un loc în Senat pentru a prelua puterea întregului Congres. Piața evaluează probabilitatea unui astfel de scenariu la aproape 75%. În scenariul 2, se ia în considerare mai degrabă o Cameră a Reprezentanților preluată de republicani și o majoritate în Senat reținută de democrați. Pe de altă parte, recenta scădere a prețurilor la energie poate oferi o anumită susținere suplimentară democraților în alegerile pentru Camera Reprezentanților. Alegerile prezidențiale sunt încă departe, dar Trump a anunțat că va candida pentru un nou mandat în 2024. Dacă inflația rămâne o problemă și economia SUA intră într-o recesiune, o schimbare completă a puterii în SUA nu este exclusă. În acest caz, ar trebui să se acorde atenție sectorului petrolului și gazelor, sectorului armelor și unei posibile reaprinderi a războiului comercial pe scară largă cu China. Statisticile ne spun că înainte de alegeri, indicele S&P 500 a pierdut de obicei sau abia s-a mutat. Mai mult, dacă analizăm doar corecțiile din timpul anului electoral, constatăm că, cu cât corecția a fost mai profundă inițial, cu atât mai mare este revenirea la 12 luni după alegeri. Ce piețe merită urmărite? US500 Când vine vorba de piețele de acțiuni, incertitudinea din jurul alegerilor viitoare a avut un impact mai mare asupra indicilor decât rezultatul în sine. Indicii de pe Wall Street au evoluat diferit în lunile premergătoare alegerilor, dar S&P 500 a câștigat în cele 12 luni de după alegeri în fiecare caz din 1942. Randamentele au fost ușor mai mari atunci când alegerile intermediare au dus la o scindare a puterii între democrați și republicani. Dacă această tendință istorică ar continua, o victorie republicană ar putea fi primită mai călduros de către investitori decât păstrarea puterii depline în mâinile democraților. USD Dolarul american a slăbit la începutul guvernării lui Trump și a republicanilor în 2016, dar în cele din urmă EURUSD a scăzut de la 1,10 sub 1,05. Piața financiară credea că politicile lui Trump vor duce la o inflație mai mare, ceea ce ar determina Rezerva Federală să crească brusc dobânzile. Ambele partide încearcă să consolideze economia, dar istoric, sub republicani, am văzut o politică monetară mai strictă. Va anunța ascensiunea republicanilor la putere sfârșitul dominației dolarului? În 2014, dolarul s-a consolidat chiar înainte ca Trump să fie ales președinte. Pe de altă parte, dolarul se află în prezent la un nivel nemaivăzut din 2002. Petrol Petrolul este de departe cea mai sensibilă materie primă politică din lume. Preluarea puterii de către democrați și Biden ar fi trebuit să anunțe sfârșitul utilizării combustibililor fosili în SUA. Cu toate acestea, situația s-a schimbat din cauza crizei energetice actuale. Pe de altă parte, istoria a arătat că Trump a făcut cu siguranță o treabă mai bună cu OPEC decât Biden. Democrații la putere ar putea însemna o reducere suplimentară a ofertei, în timp ce republicanii ar putea crește oferta în viitor și sprijinul pentru producătorii americani. Companii și sectoare cheie Brusca accentuare a amenințărilor cibernetice din China, Rusia și Coreea de Nord, printre altele, sporește vigilența autorităților americane, ceea ce ar putea afecta viitoarele cheltuieli guvernamentale în acest domeniu. Cheltuielile globale pentru securitatea cibernetică vor depăși 170 de miliarde de dolari în 2022 (în creștere cu aproximativ 13% față de 2021) și este probabil să rămână o industrie cu creștere rapidă pentru mulți ani de acum înainte. Chiar și într-un Congres divizat, poate exista loc pentru cooperarea bipartizană pe mai multe aspecte cheie. Un astfel de domeniu este apărarea. Din 2000 până în 2020, China și-a crescut cheltuielile anuale pentru apărare cu 513%, în timp ce cheltuielile din SUA au crescut cu doar 64%. Acest lucru ridică o perspectivă interesantă pentru companiile aerospațiale și de apărare ale SUA,. Fiind o rețea de livrare a conținutului (CDN), Akamai (AKAM.US) se asigură că acesta ajunge în siguranță la destinație. Odată cu cantitatea din ce în ce mai mare de date trimise prin internet, CDN-urile devin din ce în ce mai importante. Pentru a-și consolida ofertele de securitate a rețelei și pentru a-și proteja clienții de atacurile ransomware, Akamai a achiziționat compania israeliană Guardicore în 2021 și platforma de infrastructură cloud Linode la începutul lui 2022. Fortinet (FTNT.US) este una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din lume când vine vorba de venituri și capitalizare. La fel ca Palo Alto Networks, compania menține o creștere de două cifre și este foarte profitabilă. Spre deosebire de Palo Alto Networks, Fortinet a investit în creștere organică în securitatea în cloud. Una dintre realizările companiei este produsul de securitate pe internet anunțat recent. De asemenea, compania a semnat un parteneriat cu un program de inginerie cuantică din Singapore, pentru a dezvolta securitatea de generație următoare. Fortinet este un furnizor de top de servicii firewall. Datadog (DDOG.US), o platformă nativă de cloud, este construită pentru a colecta, monitoriza și obține informații despre datele și operațiunile din cloud. Compania folosește inteligența artificială pentru a ajuta la automatizarea procesului de monitorizare a seturi de date mari și complexe, uşurând povara echipelor IT aglomerate. De asemenea, își extinde în mod constant capacitățile platformei sale cu noi module care includ securitatea și monitorizarea datelor în cloud. Lockheed Martin Corp. (LMT.US) este liderul incontestabil al industriei de apărare din SUA. De asemenea, compania deține contracte guvernamentale de lungă durată pentru furnizarea de echipamente militare. Avionul F-35 pe care îl produce, care reprezintă 30% din veniturile companiei, este așteptat să rămână în funcțiune până în 2070. Cu o capitalizare de piață de peste 117 miliarde USD, Lockheed Martin este un simbol al industriei, cu actualul P/ E de 20,54 și un randament al dividendelor de 2,70%. Raytheon Technologies Corp. (RTX.US) la fel ca Lockheed, este un antreprenor de top și furnizor de servicii legate de industria de apărare. Poziția sa în sectorul apărării este legată de programul de rachete antiaeriene Stinger. Statele Unite au transferat o mare parte din stocurile existente Ucrainei și aliaților europeni, ceea ce a dus la o epuizare semnificativă a rezervelor de rachete Stinger. Statele Unite au semnat un nou contract de 625 de milioane de dolari cu Raytheon pentru a-și reînnoi stocul de rachete cheie. Partidul Democrat, aflat la guvernare, a promovat Chips and Science ACT, un proiect de lege care ar susține piața semiconductorilor din SUA cu aproape 52 de miliarde de dolari care vor fi cheltuiți pentru cercetare și reconstrucția industriei de cipuri din SUA. Proiectul de lege a fost primit cu critici din partea republicanilor. Putem ghici că victoria lor la alegerile intermediare va fi probabil întâmpinată cu o reacție negativă din partea producătorilor de cipuri din SUA, deși nevoia de a muta treptat producția de cipuri din Taiwan în SUA pare mai legitimă ca niciodată. Compania Advanced Micro Devices (AMD.US) are o afacere bine diversificată care furnizează software atât pe piețele procesoarelor, cât și pe cele GPU, ambele piețe plasându-se pe al doilea loc după Intel și, respectiv, Nvidia. Prognozele de vânzări pentru piața consolelor rămân optimiste, atât Microsoft, cât și Sony așteptând vânzări mai mari ale PlayStation 5 și Xbox. Piața semiconductorilor s-a confruntat recent cu spectrul stagnării din China, după ce SUA au impus sancțiuni asupra exporturilor de tehnologie avansată. Cu toate acestea, Nvidia (NVDA.US) a confirmat că guvernul SUA îi va permite să continue dezvoltarea chipului său de inteligență artificială H100 în China. Printre companiile care ar avea de câștigat în urma unei victorii a democraților se numără NextEra Energy (NEE.US), cea mai mare companie de energie regenerabilă din lume, implicată și în băncile ecologice de hidrogen și energie. Stimulentele introduse de Legea de reducere a inflației pentru producția solară internă ar putea fi benefică pentru First Solar(FSLR.US), promovând tehnologia diferențiată a panourilor cu peliculă subțire, producția existentă în SUA și contractele viitoare pe mai mulți ani. Pe de altă parte, antipatia democraților față de companiile convenționale legate de energie s-ar putea, , să se manifeste prin impunerea de noi taxe în acest sector, pentru a restricționa și mai mult producția de vehicule pe benzină și prin interzicerea forării în anumite părți ale coastei SUA. Acest lucru, la rândul său, ar putea afecta negativ acțiunile giganților petrolieri precum Exxon Mobil (XOM.US). Programele de foraj ale Occidental Petroleum (OXY.US) sunt concentrate în mare parte pe teritoriul SUA. Prin urmare, orice acțiune a democraților de a restricționa forajul în SUA și de a crește taxele producătorilor de petrol ar avea probabil un impact mult mai mare asupra Occidental Petroleum decât asupra Exxon. Democrații din Congres au încercat chiar să forțeze Fed să convingă băncile americane să oprească acordarea de împrumuturi către companiile petroliere. Dacă inflația rămâne o problemă și democrații păstrează controlul total asupra Congresului, ei ar putea căuta modalități de a reduce speculațiile pe piețele de mărfuri. Acesta ar fi un factor negativ semnificativ pentru CME Group (CME.US), care operează burse care facilitează achiziționarea de mărfuri, inclusiv multe tipuri de culturi agricole. O parte din cei de stânga și mulți democrați din Congres susțin că inflația este alimentată cel puțin parțial de speculatorii de pe Wall Street.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."