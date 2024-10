2021.03.19 - XTB: În ce mai investesc cei mai de succes investitori ai lumii: finanțe, companii nou listate la bursă, tehnologie, energie și companii aeriene

Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia, s-a uitat cu atenție la perfomanța lui Warren Buffett și Cathie Wood din ultimul an, și cu bune și cu mai puțin bune.

Investitorii tind să fie persoane cu păreri și convingeri puternice când vine vorba despre o anume investiție. Totuși, aceștia urmăresc un obiectiv comun, și anume, obținerea profitului. Pentru cei care sunt la început de drum poate părea dificil de creat o strategie bazată pe un set solid de reguli. În acest context, aceștia ar putea căuta ”inspirație” în deciziile luate de ”jucătorii consacrați din piață”. Printre aceste nume se regăsește și unul dintre cei mai de succes investitori din istorie. Când Warren Buffett vorbește, lumea ascultă. El este unul dintre cei mai de succes investitori din toate timpurile și a ocupat a patra poziție în topul celor mai bogați oameni din lume. După ce a câștigat peste 1 miliard de dolari în 10 săptămâni pe urma unei investiții în Chevron, Buffett a devenit una dintre cele șase persoane care au atins o avere netă de 12 cifre, depășind pragul de 100 de miliarde de dolari. Este CEO al Berkshire Hathaway, o companie de holding pe care o conduce împreună cu partenerul său de investiții, Charles Munger. Pe de altă parte, ARK Invest a venit în centrul atenției pe Wall Street în ultimii ani, surclasând piața largă în termeni de performanță și consolidându-și locul printre marii jucători din lumea investițiilor. Cathie Wood este fondatorul și CEO-ul acestei case de investiții, multe voci făcând paralele între ea și Warren Buffett. Cathie Wood și-a făcut un nume destul de important în ultimii doi ani și se poate lăuda cu rezultate de neegalat pentru cele cinci fonduri emblematice tranzacționate la bursă (ETF-uri), întrucât fiecare a generat randamente de peste 100% în 2020. Printre abilitățile sale cheie se numără identificarea unora dintre cele mai importante tendințe emergente la început de drum. Această caracteristică a făcut-o să devină unul dintre cele mai urmărite nume de pe Wall Street. Mulți investitori experimentați evită companiile publice noi, întrucât acțiunile tind să prezinte un nivel mai ridicat de risc. Cu toate acestea, Wood a achiziționat companii de acest tip în ultima perioadă. Tendința la nivelul S&P 500 se schimbă, dar companiile ciclice sunt în pericol. Acest lucru ar putea să fie în avantajul lui Buffett, printre deținerile lui numărându-se un comerciant de retail pentru bunuri de uz casnic. De asemenea, sectorul bancar prinde tot mai multă tracțiune, aducând în discuție companii tip value. Sectorul financiar are o pondere de 25% din portofoliul de dețineri publice al lui Buffett, în timp ce companiile de consum discreționar reprezintă 5%. Pe de altă parte, interesul pentru o parte dintre cele mai populare acțiuni ale anului 2020, precum Tesla, începe să se reducă. Producătorul auto este un nume care face parte din top 10 dețineri la nivelul a trei dintre ETF-urile ARK Invest. Dar și Buffett este foarte expus la evoluția companiilor de tehnologie. Acesta a început să reducă anul trecut deținerile Apple, dar gigantul tehnologic continuă să fie cea mai mare deținere din portofoliul său. La momentul actual, sectorul tehnologic are o pondere de aproximativ 46% din portofoliu. Chiar dacă acest tip de investitori reprezintă un model pentru restul traderilor, există și situații când sunt luate decizii mai puțin inspirate, care determină pierderi semnificative. Câteva dintre cele mai costisitoare astfel de exemple sunt legate de compania de energie, Occidental Petroleum, și cea industrială, United Airlines. Acestea au traversat un al doilea trimestru îngrozitor în 2020, dar au reușit să se aprecieze de la începutul anului pe fondul tendinței de reorientare a traderilor către acțiuni de tip value. Occidental este a patra cea mai bună companie din S&P 500 în acest an, în creștere cu 77%. În același timp, United Airlines a crescut cu peste 30%. Pare ușor de argumentat decizia lui Warren Buffett de a vinde. Occidental a fost cea mai slabă companie din cadrul indicelui S&P 500 în 2020. Scăderea prețurilor petrolului în 2020 a afectat prețul acțiunilor companiei, care s-a depreciat cu 77% în 2020. United Airlines a pierdut jumătate din valoare în 2020, ocupând locul al cincilea în indicele S&P 500 din punct de vedere al celor mai slabe evoluții. Redresările celor două companii sunt impresionante. Acțiunile Occidental au crescut cu peste 76,9% în acest an, până la 30,63 dolari pe acțiune. Prețul a scăzut până la 18,30 dolari pe acțiune la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, perioada în care Buffett a vândut deținerile de aproximativ 19 milioane de acțiuni. Valoarea acțiunilor s-a înjumătățit de la începutul anului 2020 și până la sfârșitul trimestrului în care Buffett a vândut. United Airlines este o companie populară în rândul investitorilor mileniali. Acțiunile au scăzut până la 34,61 dolari pe acțiune în al doilea trimestru al anului 2020, perioadă în care investitorul a renunțat la întreaga deținere. Cotația companiei aeriene a avansat cu 30% în acest an. Astfel, cele 22,1 milioane de acțiuni vândute de Buffett ar fi valorat cu aproximativ 480 de milioane de dolari mai mult. Piețele financiare reprezintă un mediu volatil și imprevizibil care, indiferent de nivelul de informare deținut poate să creeze surprize. Totuși, experiența și o strategie solidă, cu reguli trasate exact, pot să reducă mărimea pierderilor în timp ce maximizează profitul potențial. Experiența marilor investitorii poate reprezenta metode de evitare a unor greșeli. Buffett oferă două sfaturi cheie în procesul de evaluare a unei companii. Mai întâi, analizează calitatea companiei, apoi prețul. Pentru a privi calitatea unei companii, este necesară interpretarea raportărilor financiare, urmărirea conferințelor și evaluarea managementului. Apoi, doar în cazul în care ai încredere în calitatea companiei, trebuie evaluat prețul. Nu în ultimul rând, chiar și cei mai de succes investitori din lume fac greșeli, diferența fiind că greșelile lor sunt mult mai costisitoare.

