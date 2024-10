2021.09.23 - Indicele german DAX devine mai puternic cu 25% ajungând la o capitalizare de peste 2 trilioane de Euro

Aflat în topul preferințelor investitorilor români, indicele DAX cuprinde, din 17 septembrie, 40 de companii germane, în loc de 30. Indicele va acoperi mai bine structura economiei germane, oferind inclusiv nume cu notorietate internațională precum Airbus, Puma sau Porsche. Prăbușirea Wirecard a fost principalul factor declanșator pentru modificarea indicelui DAX. Importanța acestei metamorfozări a indicelui german este cu atât mai mare cu cât DAX a devenit cel mai tranzactionat instrument al anului 2021, pe piețele internaționale, precizează casa de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia XTB.

Metamorfozarea indicelui german DAX Indicele DAX a început să se tranzacționeze la 1 iulie 1988 și, în următorii 30 de ani, indicele a fost compus din 30 de companii germane de tip blue chips. Vineri, 17 septembrie, după sesiunea de tranzacționare, au intrat în vigoare modificările privind compoziția indicelui, astfel încât la începutul săptămânii indicele a fost calculat pe baza cotațiilor a 40 de acțiuni, în loc de 30, mișcare ce are ca scop o reprezentativitate mai bună a economiei germane. Investitorii speră că modificările vor îmbunătăți și performanța indicelui, care a rămas în urmă prin comparație cu indicii de pe Wall Street în ultima prioadă. Extinderea indicelui prin adăugarea celor 10 companii este considerată a fi schimbarea majoră, însă nu este singura. „Împrospătarea regulilor care guvernează indicele german DAX e un moment binevenit și îndelung așteptat. Indicatorul va acoperi mai bine structura economiei germane, oferind inclusiv nume cu notorietate internațională precum Airbus, Puma sau Porsche, și va cuprinde o capitalizare totală de peste 2 trilioane de Euro, cu aproape un sfert mai mult decât înainte. Se dorește, de asemenea, prin includerea unor companii relativ mai tinere, în creștere, a stimula interesul investitorilor, și posibilitatea de a diminua din diferența de ritm de creștere față de SUA. O pondere mai mare a tehnologiei ar fi de dorit pentru a susține performanța indicelui, dar în Europa sunt mai rare numele unor campioni globali de tipul celor regăsiți în SUA”, explică Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. Criteriile de calificare a companiilor luate în calcul pentru a face parte din componența indicelui se vor schimba, de asemenea. Anterior, principalele criterii erau dimensiunea companiei, măsurată ca valoarea acțiunilor în circulație și volumul tranzacționat. Odată ce modificările vor intra în vigoare, se va pune mai mult accent pe dimensiunea companiei. Datorită acestui fapt, Airbus va obține un loc în indice. Producătorul de aeronave a fost una dintre cele mai mari companii listate la bursa germană de mult timp, dar nu a ajuns în componența indicelui DAX din cauza rulajului mai mic. O altă modificare importantă va fi introducerea unui nou criteriu. Doar companiile care au înregistrat o valoare EBITDA pozitivă în ultimii doi ani financiari vor fi eligibile pentru aderarea la noul indice DAX. Această modificare nu este cu totul nouă, deoarece a intrat în vigoare în decembrie 2020, însă metamorfoza actuală a indicelui va fi prima situație în care va fi aplicată ca și criteriu pentru admiterea de noi companii (din decembrie 2020 până în septembrie 2021, compoziția indicelui DAX nu s-a modificat). În plus, calitatea de membru a indicelui va depinde și de publicarea periodică și fără întârziere de către companie a situațiilor financiare, precum și de existența unei unități independente responsabile cu auditul intern. Specificarea necesității de a avea organisme de control intern și respectarea unei bune etici a comunicării cu investitorii poate fi surprinzătoare pentru unii. La urma urmei, vorbim despre indicele ce are în compoziție cele mai mari companii listate la bursa germană, care nu ar trebui să aibă astfel de probleme. Aceasta a fost viziunea generală până acum, însă prăbușirea companiei de plăți Wirecard rezultată dintr-o fraudă contabilă a arătat că este necesară introducerea unor astfel de criterii. De fapt, prăbușirea Wirecard a fost principalul factor declanșator pentru modificarea indicelui DAX. Modificarea numărului de companii ce alcătuiesc indicele sau a criteriilor de rulaj poate fi văzută ca adăugiri la obiectivul principal, care a fost introducerea criteriilor legate de problemele contabile. Noi membri Ca urmare a modificărilor descrise mai sus, în compoziția indicelui intră 10 noi companii. Printre noii membri se numără companii cunoscute precum Puma, Porsche Automobil Holding sau Airbus. Celelalte companii incluse în indice pot fi mai puțin cunoscute publicului larg, însă, sunt suficient de puternice astfel încât să-și merite locul în compoziția celui mai important indice german. Printre cei 7 membri noi care nu au fost menționați anterior există companii considerate liderii perioadei de pandemie. Acest grup include, printre altele, HelloFresh, o companie din sectorul alimentar, sau magazinul online Zalando. 3 dintre noii membri ai indicelui pot fi clasificați ca și companii de biotehnologie sau companii din sectorul medical - Siemens Healthineers, Sartorius și Qiagen. Brenntag, un distribuitor de materii prime industriale, și Symrise, un producător de produse cosmetice și uleiuri parfumate, completează lista noilor membri. Indicele va deveni mai puțin ciclic Modificarea numărului de companii ce alcătuiesc indicele, precum și modificarea criteriilor de calificare pentru componența acestuia pot fi considerate o reformă semnificativă. Cu toate acestea, cea mai mare schimbare și probabil cea mai semnificativă pentru investitori este reprezentată de tipul de companii care se vor afla în indicele extins. Analizând lista celor 10 companii care au intrat în indice după sesiunea de tranzacționare din 17 septembrie, putem vedea că acestea sunt în mare parte companii în creștere. În mod tradițional, DAX a fost văzut ca un indice ciclic datorită ponderii mari a acestui tip de acțiuni, în varianta anterioară a indicelui. Din acest motiv, DAX a depășit recent, de exemplu, indicii de pe Wall Street, unde ponderea companiilor de creștere și a sectorului tehnologic este mult mai mare. Nu este un secret faptul că sectorul tehnologic a condus creșterea indicilor din SUA și Asia în ultimii ani, iar această tendință a fost exacerbată și mai mult de pandemia de coronavirus. Este demn de remarcat faptul că majoritatea noilor membri DAX s-au descurcat foarte bine pe fondul incertitudinii din jurul pandemiei. Airbus a fost singurul din grup care nu a reușit să recupereze după vânzarea puternică la începutul anului 2020. Marea majoritate a companiilor rămase se tranzacționează la peste 100% din nivelurile minime ale pandemiei și peste nivelurile pre-pandemice. Perspectiva de piață pentru DAX „În privința perspectivei de piață, DAX a înregistrat recent corecții mai adânci (peste 6% din vârf) decât în orice altă perioadă din ultimul an, pe seama temerilor venind din China și a unor preocupări vis-a-vis de întărirea politicii monetare, peste Ocean. Deși a revenit miercuri la aproximativ 3% distanță de recordul istoric, situația rămâne încordată, traderii urmărind direcția pe care o va lua, în toamna aceasta, atât dezvoltatorul imobiliare Evergrande cât și economia globală și politica monetară a Fed și BCE. Trendul ascendent nu pare categoric abandonat, dar teste importante pot apărea. Oscilațiile ar fi și mai mari dacă autoritățile din China vor dori să dea un semnal, intervenind doar în manieră limitată pentru rostogolirea datoriilor sau pentru îmblânzirea efectelor restructurării obligațiunilor Evergrande. Deși acesta nu este scenariul de bază, este, totuși în paleta posibilităților”, explică Claudiu Cazacu. DAX, în topul preferințelor românilor „DAX este în topul preferințelor românilor, nu numai în ceea ce privește indicii, cât și în ceea ce privește întreaga listă de instrumente derivate pe care XTB o pune la dispoziție, fiind cel mai tranzacționat instrument al anului 2021”, arată Irina Cristescu, General Manager XTB România. Astfel, numai în anul 2021, 33% din rulajele realizate de către investitorii români la XTB cu instrumente derivate s-au realizat pe instrumente cu activul suport DAX, aceasta însemnând aproape jumătate din totalul rulajelor tranzacțiilor derivate cu indici bursieri ca activ suport. Din totalul rulajelor implicate în tranzacții cu activul suport DAX, 38% provin din tranzacții de vânzare (short), în timp ce 62% din tranzacții de cumpărare.

