Indicii Bursieri - Dicționarul Traderului

Bulls and bears (Tauri și urși) - sunt denumiri folosite pentru două tipuri diferite de investitori. În general, taurii sunt investitori optimiști care cred că piața va crește. Prin urmare, cumpără acțiuni în speranța că vor beneficia din creșterile de preț. Pe de altă parte, urșii sunt acei investitori care se așteaptă ca piața să scadă (de exemplu, piața poate părea supraevaluată pentru ei). Drept urmare, urșii vând adesea acțiuni (și prin vânzarea în lipsă) și așteaptă corecții.

este format din 225 de companii mari listate pe bursa din Japonia. Hedging - sau cum să îți îngheți tranzacțiile deja existente pentru a le proteja împotriva fluctuațiilor nedorite ale pieței. Este o strategie de administrare a riscurilor menită să limiteze riscul activelor financiare.

Presupunând că deții în portofoliu acțiuni al căror preț este în scădere și dorești să te protejezi până trece trendul descendent. Atunci, poți apela la mecanismul de Short Selling și poți vinde în lipsă, prin intermediul unui CFD o cantitate egală cu cea deținută. Astfel, ajungi să deții simultan atât o poziție de cumpărare, cât și o poziție de vânzare pentru aceeași acțiune, înghețând rezultatul acesteia. Indiferent în ce direcție se va mișca prețul, cât pierzi pe una câștigi pe cealaltă și invers. Deci, practic, fluctuațiile pieței nu mai afectează rezultatul portofoliului pe perioada în care cele două poziții opuse sunt deschise simultan.

