Cum să investești în acțiuni AI?

În ultimul deceniu al secolului XX, internetul a impulsionat imaginația investitorilor, dând startul așa-numitei bule dot-com. Aproape 20 de ani mai târziu, investitorii devin din nou fascinați de tehnologia disruptivă a inteligenței artificiale generative. Cum să investești în acțiuni legate de inteligența artificială?

Inteligența artificială nu mai este un subiect SF. De pe ecranele de la Hollywood, algoritmii avansați au cunoscut o evoluție puternică. Aceștia au îmbunătățit productivitatea, au accelerat analiza datelor și au surprins sute de milioane de oameni cu capacitățile lor de generare de texte și imagini. ChatGPT în 2022 a fost aclamată ca fiind aplicația cu cea mai rapidă creștere din lume. Această revoluție este în curs de desfășurare, AI continuă să se îmbunătățească, iar companiile care au mijloacele și capacitățile de a o utiliza au ocupat un loc special în mintea investitorilor. Acum, practic toată lumea poate folosi AI, iar cele mai mari companii de tehnologie din lume au intrat în cursa pentru a ajunge la milioane de consumatori cu produsele lor: private și corporative. Ca niște volane puternice într-un mecanism, legile pieței au determinat industriile care pot beneficia de tendința AI. În aceste sectoare, doar unele dintre companiile cel mai bine gestionate și care implementează tehnologia pot ține pasul cu această tendință. De la cloud computing al Microsoft și semiconductoarele Nvidia care permit creșterea puterii de calcul (și o inteligență artificială mai avansată) până la soluțiile de rețea de la Arista Networks. Haideți să aflăm care sunt companiile din domeniul inteligenței artificiale care au de câștigat de pe urma noii schimbări tehnologice care a început în al doilea deceniu al secolului XXI. În acest articol, vei afla de ce inteligența artificială a ajuns pe cele mai mari burse de valori din lume. De asemenea, vom încerca să identificăm companiile care pot beneficia de pe urma acesteia. Investiții în inteligența artificială Inteligența artificială aduce cu ea o schimbare economică și tehnologică fundamentală. Bineînțeles, această schimbare, pentru a avea loc, trebuie să fie implementată nu la nivel central (stat), ci la nivel privat (companii). Acest lucru ar putea însemna o potențială oportunitate de investiții, deoarece multe dintre aceste companii sunt listate la bursă. Dar, ca orice altă investiție, aceasta prezintă și unele riscuri, cum ar fi evoluția disruptivă a tehnologiei sau o încetinire semnificativă a economiei, care ar putea limita catalizatorul de afaceri din domeniul AI. Aceste companii implementează și lucrează la inteligența artificială și vor obține beneficii directe și indirecte de pe urma acesteia (aprofundarea avantajelor competitive).

Asta nu înseamnă că singurele companii și acțiuni demne de interes sunt din sectorul AI. Cu toate acestea, merită să luăm în considerare expunerea la noua tendință perturbatoare care a alimentat trendul Bull Run de pe Wall Street de la începutul anului 2023.

Președintele celei mai mari companii de semiconductori din lume, Taiwan Semiconductor, C.C Wei, a indicat că 2024 este doar „vârful icebergului” pentru întreaga dezvoltare AI. Dezvoltarea inteligenței artificiale nu poate avea loc fără creșterea puterii de calcul. Semiconductorii sunt responsabili de această putere, iar companiile trebuie să îi cumpere pentru a fi cu un pas înaintea concurenței și pentru a dezvolta algoritmi eficienți de învățare automată. Dar de ce să investești într-o nouă tehnologie precum AI? Inteligența artificială înseamnă o productivitate mai mare, inclusiv la nivel de întreprindere.

Acest lucru poate îmbunătăți în mod natural veniturile și profiturile, inclusiv în domenii de piață complet noi.

Inteligența artificială este o tehnologie transformatoare și are potențialul de a crea industrii și nișe de piață complet noi.

Prin creșterea capacității de producție și de afaceri, întreprinderile pot, în teorie, să stimuleze expansiunea, fără a crește în același timp costurile de ocupare a forței de muncă (cu prețul unor investiții mai mari în cercetare și dezvoltare legate de inteligența artificială, desigur).

Companiile care reușesc să dezvolte cu succes AI și produse legate de AI ar putea obține avantaje strategice față de concurenții lor.

Din punct de vedere istoric, companiile din domeniul tehnologiei au oferit investitorilor randamente peste medie (al căror preț a avut o volatilitate ridicată și scăderi dramatice pe piețele bull).

Din punct de vedere istoric, companiile din domeniul tehnologiei au oferit investitorilor randamente peste medie (al căror preț a avut o volatilitate ridicată și scăderi dramatice pe piețele bull). Dezvoltarea inteligenței artificiale înseamnă o cursă atât la nivel tehnologic, cât și la nivel de afaceri, iar concurența ridicată din punct de vedere istoric a oferit un mediu de creștere favorabil. Desigur, ca și în cazul boom-ului internetului din 1995-2000, inteligența artificială va aduce câștiguri directe unui grup destul de restrâns de companii. Vom încerca să ne concentrăm asupra acestui aspect în capitolele următoare. Din punct de vedere istoric, volatilitatea indicelui Nasdaq, precum și prima de risc investițional pentru Nasdaq, a fost cea mai mare dintre cele ale indicilor de referință din SUA, inclusiv indicele DAX din Germania. Din 1990, când noile tehnologii informatice începeau să intre pe piața principală, indicele a înregistrat un randament de peste 7.500%, față de 1.250% pentru S&P 500. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP Important: Cazul raliului AI este în multe privințe diferit de bula dot-com din secolul al XX-lea, deoarece de data aceasta creșterea este justificată de venituri mai mari și marje în creștere. Companiile care conduc această tendință sunt adevărații lideri de piață, nu doar cei speculativi. Ceea ce este asemănător este faptul că optimismul uriaș al investitorilor în jurul unei noi tehnologii determină o tendință de creștere nu numai pe Nasdaq 100, ci și pe piața bursieră globală. Înțelegerea acțiunilor din sectorul AI Fiecare companie diferă nu numai prin modelul său de afaceri, calitatea managementului, nivelul marjelor realizate și poziția în industrie. Există, de asemenea, multe alte diferențe subtile. Acest lucru duce la concluzia că este esențial să înțelegem fiecare companie în parte. Cu toate acestea, înțelegerea operațiunilor companiilor implicate în inteligența artificială poate fi chiar mai importantă. Mulți jucători care declară că vor beneficia de pe urma inteligenței artificiale se pot plasa, de fapt, în urma concurenților cu creștere rapidă și pot pierde cursa. Dilema perenă este că a paria pe câștigători înseamnă, de obicei, „supraplata" pentru acțiunile lor. Cu toate acestea, nu pare să existe o altă cale de ieșire, deoarece tendința AI durează de suficient de mult timp pentru ca piața să fi avut timp să își formeze mai mult sau mai puțin o convingere cu privire la potențialii săi câștigători (pe baza elementelor fundamentale).

Cotațiile pe piața bursieră încorporează întotdeauna evenimente cu probabilitate mare de a se întâmpla în viitor, iar un preț ridicat al acțiunilor unei companii este asociat cu o evaluare optimistăa perspectivelor și a rentabilității acesteia. Într-un mediu dinamic de expansiune, companiile bine gestionate tind să surprindă în mod regulat piața prin amploarea îmbunătățirii activității. Un exemplu excelent ar fi creșterea exponențială a acțiunilor Nvidia în 2023, determinată de veniturile din centrele de date (vânzări de cipuri AI), după un an 2022 slab. În prezent, cei mai mari câștigători ai cursei sunt cele mai mari companii de tehnologie. De ce? Din cauza a cinci motive principale: Accesul la date este crucial pentru dezvoltarea propriei inteligențe artificiale (Microsoft, Google, Meta Platforms, etc.). Capacitatea de a angaja și întreține echipe puternice de dezvoltatori de software AI. Resurse semnificative în numerar care pot fi alocate pentru cercetare și dezvoltare. O bază puternică de clienți și consumatori în care tendința AI poate fi monetizată cât mai rapid (contracte cu companii importante, sute de milioane de utilizatori de browsere sau aplicații etc). Calitatea ridicată a modelului de afaceri de bază, a conducerii și a directorilor executivi ai consiliului de administrație. Important: O nouă tendință a apărut într-o perioadă în care ratele dobânzilor din SUA au atins cote maxime ai ultimilor 40 de ani, ceea ce înseamnă un cost ridicat al datoriei. Companiile speculative precum Big Bear AI (și C3.ai (AI.US) nu au reușit să ajungă din urmă giganții „mainstream". Cu toate acestea, piața a început rapid să caute „alternative" la investițiile Big Tech. Acest lucru i-a determinat pe investitori să se orienteze către activitățile unor companii precum Arista Networks și Super Micro Computers. Este prea târziu pentru AI? Potrivit comunității de oameni de știință și cercetători în domeniul inteligenței artificiale, spațiul de expansiune tehnologică este încă imens. Cu toate acestea, companiile care nu au reușit să își sporească poziția în noul sector în primii 2 ani au „dormit" probabil în timpul celui mai important impuls de creștere. Până în prezent, acțiunile „Magnificent 7" (cele mai mari 7 companii americane de tehnologie) au înregistrat cele mai mari creșteri. Bineînțeles, acestea nu sunt singurele companii care pot beneficia de tendința AI. Putem observa o multitudine de companii din diferite sectoare, în care inteligența artificială poate fi un catalizator uriaș nu doar speculativ, ci și de afaceri. Tendința va aduce un mediu de creștere potențial favorabil pentru companiile care vor implementa în mod eficient inteligența artificială în servicii și aplicații, precum și pentru cele care vor furniza infrastructura „tehnologică" și fundalul pentru întreaga tendință. Exemple excelente în acest sens sunt Palantir (PLTR.US), care implementează AI în sistemele de analiză a datelor în sens larg, Arista Networks (ANET.US), concurentul Cisco Systems (CSCO.US) sau Super Micro Computers (SMIC.US), care s-a specializat în construcția așa-numitelor „rafturi de servere" pentru centrele de date. În viitor, este posibil să asistăm la modul în care cererea de inteligență artificială creează industrii complet noi și, potențial,... noi câștigători. Top 6 sectoare cu expunere la AI Inteligența artificială înseamnă o schimbare uriașă în ceea ce privește modelele de afaceri și produsele. Nu toate companiile vor fi capabile să o implementeze la fel de rapid și eficient. Desigur, nu pentru toate companiile inteligența artificială înseamnă o schimbare fundamentală de afaceri de o magnitudine similară. În viitor, inteligența artificială ar putea aduce schimbări pe mai multe planuri: de la o publicitate mai eficientă până la o înțelegere mai profundă a preferințelor consumatorilor. Companiile centrate în jurul câtorva industrii, în care dezvoltarea AI se poate traduce direct și indirect în venituri și profituri mai mari, au cele mai mari șanse să beneficieze. Putem face o comparație cu goana după aur, unde furnizorii de echipamente - lopeți și târnăcoape - câștigau mai mult de la căutătorii de aur. Mai jos vom enumera câteva industrii și companii care ar putea fi monitorizate. Cipuri AI: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Tehnologia semiconductorilor: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research

Centre de date și rețele - Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US)

Cloud computing și servicii de inteligență artificială: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

Publicitate digitală și LLM-uri: Meta Platforms META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

BigData și DevOps: Palantir, DataDog În ultimii cinci ani, tehnologia inteligenței artificiale a făcut progrese semnificative. De la recunoașterea vederii și a vorbirii până la procesarea limbajului natural și luarea deciziilor, capacitățile AI au crescut exponențial, ceea ce a dus la aplicații pe scară largă în domenii variate. Aceste progrese tehnologice au făcut ca investiția în acțiunile companiilor conexe inteligenței artificiale să fie o aventură deosebit de atractivă. Investiția în astfel de acțiuni presupune să treci prin labirintul de publicitate exagerată de pe piață pentru a descoperi valoarea reală. Investiția în acțiuni de inteligență artificială necesită o evaluare atentă a performanțelor financiare ale unei companii, a calității și diversității produselor și serviciilor de inteligență artificială, precum și a poziției sale pe piață în cadrul industriei.

Diversificarea investițiilor în sectorul AI este importantă, îndemnând investitorii să își repartizeze fondurile în diferite sectoare, dimensiuni de companii și zone geografice pentru a reduce riscurile și a maximiza câștigurile potențiale.

Monitorizarea continuă a industriei este crucială, inclusiv urmărirea liderilor de piață și a evoluțiilor tehnologice, pentru a lua decizii de investiții în cunoștință de cauză. Cercetarea companiilor de inteligență artificială Investiția în industria inteligenței artificiale nu este o decizie care să fie luată cu ușurință. Nu este vorba doar de a alege companiile cu cele mai avansate tehnologii de inteligență artificială, ci și de a înțelege performanța lor financiară, de a evalua produsele și serviciile de inteligență artificială și de a le evalua poziția pe piață. Și chiar și acest lucru ar putea să nu fie suficient, deoarece investițiile se referă la viitor - nu la trecut, sau chiar la prezent. Performanță financiară În evaluarea performanței financiare a companiilor de inteligență artificială trebuie să iei în considerare mai mulți indicatori esențiali. Aceștia includ: Creșterea veniturilor

Profitabilitatea

Fluxul de numerar

Nivelul de îndatorare O evaluare detaliată a acestor indicatori financiari poate oferi informații esențiale despre situația financiară a companiei de inteligență artificială și despre potențialul său de creștere. Un factor cheie care are un impact semnificativ asupra fluxului de numerar al companiilor de AI este utilizarea de către acestea a instrumentelor AI. Companiile care utilizează în mod eficient instrumentele de inteligență artificială își pot optimiza gestionarea fluxului de numerar, îmbunătățindu-și astfel performanța financiară. Printre alți factori se numără modificările condițiilor de plată, schimbările în comportamentul clienților și condițiile economice. Produse și servicii AI Evaluarea produselor și serviciilor de inteligență artificială ale unei companii este un alt aspect critic al cercetării investiționale în acest segment. Performanța instrumentelor de marketing AI ale unei companii, previziunile privind cererea de AI și datele privind cererea de pe piață pot oferi informații importante despre capacitatea companiei de a identifica și de a răspunde nevoilor clienților. Un istoric de satisfacere a cererii de pe piață este un indicator puternic al potențialului de succes al unei companii. Portofoliul de produse și servicii AI al unei companii poate avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra valorii acțiunilor sale. Companiile cu un portofoliu divers de oferte AI pot oferi mai multe oportunități de diversificare a portofoliului. Poziția pe piață Poziția pe piață a unei companii conexă domeniului AI este un alt factor crucial de luat în considerare atunci când se investește în acest tip de acțiuni. Factorii care trebuie luați în considerare includ poziționarea actuală a companiei pe piață, sănătatea financiară a companiei și robustețea tehnologiei sale. Evaluarea cotei de piață în cadrul industriei AI poate oferi, de asemenea, informații despre poziția competitivă a unei companii. Analizând dimensiunea pieței și proiecțiile de creștere a acesteia, investitorii pot obține o imagine mai clară a potențialului de succes al unei companii în industria AI. AI și diversificarea investițiilor Diversificarea joacă un rol vital în strategiile de investiții AI. Investițiile în diferite companii sau ETF-uri legate de inteligența artificială care acoperă diverse industrii pot reduce riscul și spori randamentele potențiale. Secțiunile următoare propun strategii de diversificare a investițiilor tale în segmentul AI. Investiții în mai multe industrii Tehnologia inteligenței artificiale nu se limitează la o singură industrie. Aplicațiile sale extinse au potențialul de a modifica structural numeroase sectoare de piață, conducând la o revoluție motivată de utilizarea inteligenței artificiale în industrii precum: Sănătate

Comerț electronic

Finanțe

Producție

Transporturi

Educație Prin selectarea diverselor industrii, investitorii pot minimiza riscurile specifice unui sector. În prezent, tehnologia AI este utilizată într-o multitudine de industrii, printre care: Servicii financiare

Asigurări

Sănătate

Științe ale vieții

Retail

Comerț electronic Pentru a rămâne competitivi în aceste industrii, este esențială utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în mod eficient. Aceste industrii fac din ele potențiale ținte pentru diversificarea investițiilor. Desigur, este încă greu de spus că societățile din sectoare precum cel al asigurărilor sau al sănătății câștigă bani direct din cauza utilizării inteligenței artificiale, dar pe termen lung, acele companii care vor folosi AI mai repede și mai bine, probabil, vor avea performanțe mai bune decât celelalte. Echilibrul între companiile mari și cele mici Diversificarea investițiilor între companiile mari și mici din domeniul AI poate duce la reducerea riscurilor, la un potențial sporit de randament și la oportunități de diversificare a portofoliului. Corporațiile mari, consacrate, tind să fie mai profitabile, în timp ce întreprinderile mici de tip start-up pot întâmpina provocări, dar oferă oportunitatea de a participa la întreprinderi revoluționare. Alocarea de fonduri pentru startup-uri AI mai mici și inovatoare oferă oportunitatea de a participa la întreprinderi revoluționare și transformatoare în domeniul inteligenței artificiale, alături de potențialul de a obține randamente substanțiale prin intermediul fondurilor de capital de risc. Luând în considerare oportunitățile globale în AI Investițiile sectorul AI nu se limitează la o anumită regiune geografică. Dezvoltarea și adoptarea inteligenței artificiale are loc în întreaga lume, prezentând diverse opțiuni de investiții. De exemplu, Statele Unite și China sunt principalele țări care conduc în dezvoltarea acestui domeniu. Cu toate acestea, investițiile la nivel global nu sunt lipsite de riscuri. Este important să se ia în considerare factori precum lipsa de transparență și de explicații, potențialele pierderi de locuri de muncă din cauza automatizării și riscurile de manipulare socială. Dar, cu diligența necesară, recompensele pot depăși riscurile. Evaluarea riscurilor investițiilor în inteligența artificială La fel ca în oricare alt caz, investițiile în inteligență artificială comportă un set unic de riscuri. Volatilitatea pieței poate duce la fluctuații ale sentimentului investitorilor, determinate de știrile și evoluțiile din domeniul AI. Acest lucru poate duce la un mediu de piață foarte volatil pentru acțiunile din sectorul inteligenței artificiale. De asemenea, un mediu foarte competitiv înseamnă că tendința se poate schimba în mod dinamic. Ceea ce este crucial pentru investitorii în segmentul inteligenței artificiale este monitorizarea veniturilor directe din cererea de inteligență artificială. Investitorii ar trebui să fie conștienți și de potențialele modificări de reglementare care ar putea avea un impact asupra investițiilor în domeniul AI. Măsurile care vizează reziliența operațională și gestionarea problemelor de confidențialitate legate de AI sunt doar câteva exemple de potențiale modificări de reglementare care ar putea afecta investițiile în acest sector.

Preocupările de ordin etic, cum ar fi confidențialitatea datelor, prejudecățile algoritmice și implicațiile sociale mai largi ale inteligenței artificiale reprezintă, de asemenea, riscuri potențiale. Aceste preocupări au potențialul de a submina încrederea publicului și a pieței, expunând astfel investitorii la prejudicii de reputație și la controale de reglementare pentru companiile conexe segmentului AI. Monitorizarea principalilor jucători din industria AI este o componentă esențială a strategiei de investiții. Printre liderii actuali ai industriei în ceea ce privește segmentul AI sunt: Nvidia (NVDA.US)

Arista Networks (ANET.US)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US)

Microsoft (MSFT.US) Aceste companii de tehnologie au o experiență dovedită în domeniul învățării automate și deschid calea în dezvoltarea inteligenței artificiale. Monitorizarea evoluțiilor din industria AI A fi la curent cu cele mai recente evoluții din industria inteligenței artificiale poate fi importantă pentru luarea unor decizii de investiții în cunoștință de cauză. Evoluțiile tehnologice recente din această industrie cuprind: Analiză mai rapidă și de o calitate superioară a datelor

Generarea limbajului natural și recunoașterea vorbirii

Agenți virtuali și gestionarea deciziilor Formularea unei strategii de investiții în AI pe termen lung care să corespundă obiectivelor tale financiare este vitală pentru o investiție de succes în acest sector. Soluțiile bazate pe AI care analizează tranzacțiile financiare și recomandă investiții eficiente din punct de vedere fiscal pot contribui la alinierea propriilor obiective financiare cu strategia de investiții AI. Înțelegerea toleranței la risc este esențială atunci când este elaborată o strategie de investiții pe termen lung privind segmentul AI. Alternativa pentru investiții specifice acțiunilor poate fi indicele Nasdaq 100, care include aproape toate marile companii americane din domeniul tehnologiei și care pot beneficia de tendința AI. Acțiunile conexe domeniului AI reprezintă o oportunitate de investiții unică, oferind potențialul unor randamente substanțiale. Cu toate acestea, ca orice investiție, ele vin cu propriul set de riscuri și provocări. Efectuând cercetări amănunțite, diversificându-ți investițiile, monitorizând evoluțiile din industrie și creând o strategie de investiții pe termen lung, poți naviga în lumea interesantă a investițiilor în inteligența artificială.

Întrebări Frecvente Care sunt cele mai bune acțiuni AI în care pot investi? Este foarte greu de ales cea mai bună companie din sectorul de inteligență artificială. Însă, printre cele mai populare companii legate de domeniul AI sunt: Nvidia (NVDA.US), Arista Networks (ANET.US), Microsoft (MSFT.US) sau Super Micro Computers (SMIC.US), dar performanțele lor viitoare rămân incerte. Aceste companii sunt lideri în utilizarea inteligenței artificiale pe care o folosesc pentru a-și îmbunătăți produsele și pentru a furniza servicii de inteligență artificială întreprinderilor. Merită menționat faptul că, uneori, „nu este vorba de ceea ce cumperi, ci de ceea ce plătești”, iar acțiunile din sectorul AI pot fi supraevaluate din cauza cererii speculative ridicate, precum și a unei „bule” care poate modifica evaluarea acțiunilor față de valoarea intrinsecă. Amintește-ți în special despre sectoare de piață precum: Cipuri de inteligență artificială (și diverse semiconductoare conexe)

Centre de date și analiza datelor

Rețele de calculatoare

Aplicații și servicii de inteligență artificială Poți cumpăra acțiuni în sectorul AI? Da, poți achiziționa acțiuni în sectorul AI fie investind în companii individuale implicate în sectorul AI, fie prin intermediul ETF-urilor, cum ar fi Nasdaq 100, care îți va oferi expunere la o piață mai mare a companiilor din domeniul tehnologiei. Ambele opțiuni necesită o analiză atentă a riscurilor și costurilor asociate. Cum pot investi în AI? Ia în considerare posibilitatea de a investi în firme de tehnologie precum Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google) sau Arista Network sau în ETF-uri care urmăresc performanța acțiunilor tehnologice, cum ar fi cele expuse la indicele Nasdaq 100, pentru a obține o expunere la dezvoltarea AI. Nu ar trebui să investești prea multe fonduri la început. Dacă vei deveni profesionist, toleranța ta la risc va crește cu timpul, dar întotdeauna amintește-ți elementele de bază. Piața bursieră diferă în mare măsură de cea a instrumentelor cu venit fix, iar randamentele tale viitoare sunt întotdeauna necunoscute. Cum pot evalua performanța financiară a companiilor de AI? Pentru a evalua performanța financiară a companiilor din sectorul AI, ia în considerare indicatori financiari cheie, cum ar fi creșterea veniturilor, calitatea managementului, profitabilitatea, fluxul de numerar și nivelul de îndatorare. Acest lucru îți va oferi o perspectivă asupra sănătății financiare a companiei. Unii investitori folosesc date alternative, cum ar fi opiniile lucrătorilor sau ale clienților, etc.. Analizează situațiile financiare trimestriale ale companiilor pentru a rămâne informat, urmărind performanțele și provocările actuale ale afacerii lor. Care sunt beneficiile diversificării investițiilor în AI? Diversificarea investițiilor în segmentul AI poate reduce riscul și poate spori randamentele potențiale prin dispersarea investițiilor în diferite companii legate de AI sau ETF-uri care acoperă diverse industrii. Desigur, un cost al diversificării poate fi un randament mai mic al investițiilor, însă o concentrare în doar una, 2 sau chiar 3 companii poate fi percepută ca fiind prea riscantă pentru o mulțime de investitori. Acest lucru se datorează unui risc specific al companiilor, cum ar fi expunerea comercială, riscul privind clienții sau evenimente aleatorii care afectează profitabilitatea.

