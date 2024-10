2023.02.16 - Radu Puiu: Industria semiconductorilor se confruntă cu provocări pe termen scurt, dar rămâne optimistă pe termen lung

,,În ciclul actual, după o scurtă scădere la începutul anului 2020, care a coincis cu startul pandemiei, industria semiconductorilor a cunoscut o perioadă extraordinară de creștere, iar acum se află pe o tendință descendentă puternică care a început în a doua jumătate a anului 2022”, constată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Datele despre vânzările globale de semiconductori publicate recent au arătat că industria a cunoscut creșteri și s-a confruntat cu factori negativi semnificativi în 2022. În timp ce vânzările de cipuri au atins cel mai mare nivel din istorie anul trecut, încetinirea economică din a doua jumătate a anului a limitat în mod substanțial potențialul de creștere. O analiză mai profundă a datelor de la sfârșitul anului dezvăluie modul în care acest model este în concordanță cu ciclul previzibil al industriei semiconductorilor și de ce actuala recesiune pe termen scurt nu schimbă perspectivele de creștere pe termen lung. Scăderea actuală este rezultatul unei confluențe de factori, inclusiv creșterea inflației, tulburări geopolitice și efectele persistente ale pandemiei. Acești factori au contribuit la incertitudinea macroeconomică, la scăderea cheltuielilor de consum și la fluctuațiile cererii de semiconductori. De exemplu, pe măsură ce au scăzut cheltuielile gospodăriilor pentru electronicele de larg consum, cum ar fi PC-uri, smartphone-uri și tablete, s-a redus și cererea pentru semiconductorii care le alimentează. Într-adevăr, condițiile macroeconomice au creat provocări semnificative pe termen scurt pentru industria semiconductorilor, ducând la un ritm de creștere sub așteptări pentru industrie în 2022. Pe termen lung, așteptările rămân pozitive Totuși, schimbarea scenariului pe termen scurt nu schimbă potențialul de creștere al industriei care se așteaptă să se reafirme și să avanseze pe termen lung. Efectul net este că cererea de semiconductori va crește pe termen lung, deoarece cipurile continuă să facă lumea mai inteligentă, mai eficientă și mai bine conectată. De fapt, dacă ne depărtăm de fluctuațiile cererii pe termen scurt și analizăm tendința pe termen lung din ultimele două decenii, industria semiconductorilor a înregistrat o creștere constantă. Vânzările anuale au crescut de la 139 miliarde de dolari, în 2001, la 573,5 miliarde de dolari în 2022, o creștere de 313%. În aceeași perioadă, vânzările de unități de semiconductori au crescut cu 290%, reflectând cererea crescută de semiconductori în întreaga economie. Un studiu din 2020, realizat de SIA (Asociația Industriei de Semiconductori) și Boston Consulting Group, a constatat că cererea globală de capacitate de fabricare a semiconductorilor va crește cu 56% până în anul 2030. Pe măsură ce această tendință pe termen lung va continua în anii următori și cererea de cipuri crește, companiile din acest sector vor trebui să investească și mai mult în cercetare, design și producție. Întrebarea nu este dacă vor fi construite mai multe unități de producție de cipuri sau fabrici, ci mai degrabă unde vor fi construite. Din acest motiv, tot mai multe regiuni încearcă să atragă interesul pentru dezvoltarea diferitelor fabrici, prin pachete legislative care să faciliteze investițiile. SUA a implementat CHIPS and Science Act, un pachet de 280 miliarde de dolari, care include finanțare de 52 miliarde de dolari pentru a stimula producția internă de semiconductori. În același timp, UE a alocat 45,9 miliarde de dolari pentru industria europeană de semiconductori, cu scopul de a obține o pondere de 20% din producția globală de semiconductori până în 2030. De asemenea, China a fost nevoită să-și reînnoiască strategia pentru sectorul de cipuri, după ce s-a confruntat cu sancțiuni comerciale stricte din partea SUA. Conform Reuters, în decembrie, țara ar fi pregătit un pachet de peste 147 de miliarde de dolari pentru industria sa de cipuri. Toate aceste inițiative ajută la extinderea capacităților de producție în diferite regiuni, fapt ce reduce monopolul și factorii de risc asociați acestuia. Totuși, pentru anumite companii de top din sector, măsurile le afectează performanța. Astfel, acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing, cel mai mare producător de semiconductori pe plan global, s-au depreciat recent după ce fondul lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a anunțat o reducere a numărului de acțiuni deținute. Anul trecut, indicele semiconductorilor din Philadelphia, cunoscut sub numele de SOX, a scăzut cu 36% față de deprecierea de 19% înregistrată de indicele de referință american S&P 500. SOX include cele mai mari 30 de acțiuni de semiconductori tranzacționate în SUA. Investitorii au renunțat la acțiunile companiilor de cipuri pe fondul cererii slabe pentru PC-uri, jocuri, smartphone-uri și cipuri de memorie. Un indicator important pentru perspectiva semiconductorilor a devenit negativ. Potrivit site-ului de specialitate pentru sectorul de semiconductori, Semi.org, cheltuielile globale pentru echipamente (mașini și echipamente aferente utilizate în fabricarea de electronice) sunt pregătite pentru o scădere abruptă în 2023. Totuși, aceasta ar putea fi doar o tendință ciclică. Începând din toamna anului 2022, unele companii de cipuri au început să raporteze o slăbiciune a vânzărilor de electronice de larg consum, după un val de cheltuieli de peste doi ani determinat de upgrade-ul dispozitivelor de lucru de acasă. Apoi, pe măsură ce lanțurile de aprovizionare au început să se deschidă din nou, iar deficitul de cipuri a început să scadă, a apărut brusc un exces de inventar de electronice de larg consum. În consecință, producătorii de dispozitive au apăsat frânele. Pentru a compensa, fabricile de cipuri au încetinit producția și au redus planurile de cheltuieli pentru 2023, inclusiv pentru echipamentele de fabricare. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să acorde o oarecare atenție perspectivelor industriei semiconductorilor. Pe scurt, în timp ce se cunoaște că industria cipurilor este ciclică și se confruntă cu perioade scurte de slăbiciune pe termen scurt, perspectivele pe termen lung pentru acest sector sunt optimiste. Cipurile sunt cheia marilor tehnologii emergente, cum ar fi AI (Inteligență Artificială), IoT (Internet of Things) și 6G. Ele sunt foarte importante pentru descoperirile în medicină și inovarea dispozitivelor medicale. Deși cererea de produse este prognozată să se reducă pe fondul încetinirii economice, volumul de unități de cipuri cerute ar putea să nu fie atât de afectat pe cât se aștepta, pe măsură ce diferitele industrii încorporează un număr tot mai mare de cipuri în bunurile lor pentru a le face mai eficiente, precizează analistul

