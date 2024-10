Influența politicului

În această lecție vei învăța despre: Felul în care politicul ar putea influența politica monetară a băncilor centrale

De ce investitorii tind să aprecieze stabilizările

Modul în care rezultate neașteptate ale alegerilor ar putea genera mișcări importante de piață

Istoricul ne arată că multe mișcări ample din piețele financiare au fost cauzate, mai degrabă, de evenimente politice decât de cele economice. De exemplu, votul Brexit și alegerile din SUA au generat volatilitate ridicată și multiple oportunități de tranzacționare. Există o legătură directă între politic și economie, deci nu este o mare surpriză faptul că politica poate avea un impact semnificativ asupra piețelor financiare. Dar cum se întâmplă acest lucru și de ce? Haide să aflăm. Incertitudinea înseamnă volatilitate Alegerile – reprezintă un eveniment comun pentru majoritatea țărilor - și pot avea un impact important asupra piețelor financiare. Alegerile pot fi văzute de traderi ca evenimente izolate, potențial generatoare de instabilitate și incertitudine, care de obicei conduc la o volatilitate mai mare atât pe piața bursieră, cât și pe cea valutară. Să analizăm cum s-a comportat piața înaintea alegerilor din SUA din noiembrie 2016. Consensul a fost că Hillary Clinton va fi următorul președinte al Statelor Unite. Majoritatea sondajelor i-au acordat lui Clinton un avantaj în fața lui Donald Trump, astfel încât piața a fost relativ calmă, deoarece Trump era considerat candidatul mai "imprevizibil". Cu toate acestea, câștigul celui din urmă a fost o mare surpriză și a dus la unele mișcări semnificative iar traderii au trebui să evalueze rapid ce putea implică președinția lui Trump. Deoarece majoritatea sondajelor de opinie reputate au plasat-o pe Clinton în frunte, piețele nu erau pregătite pentru victoria lui Trump. O situație asemănătoare a avut loc în referendumul britanic privind menținerea statului în UE, în care votul "A ieși" a fost în mare măsură neașteptat și a provocat o scădere severă a lirei britanice și a dus chiar la speculații că Uniunea Europeană s-ar putea dizolva. Aceste două incidente evidențiază o respingere aparent totală a status quo-ului și a pus sub semnul întrebării acuratețea sondajelor. Incertitudinea și neîncrederea conduc la mișcări mai rapide de piață. Schimbarea – nu este întotdeauna binevenită O schimbare a guvernării înseamnă adesea schimbarea ideologiei, care de obicei înseamnă o abordare diferită a politicii monetare sau fiscale, ambele, în special cea din urmă, fiind motoare importante ale piețelor financiare. Dolarul a crescut după ce Donald Trump a câștigat alegerile datorită așteptărilor privind o politică fiscală mai relaxată, care ar fi forțat Rezerva Federală să majoreze rata de referință. În general, cu cât guvernul cheltuie mai mult, cu atât economia crește mai repede, ceea ce duce de obicei la o creștere a inflației. Într-o astfel de situație, banca centrală trebuie să acționeze prin majorarea ratelor de dobândă, fapt care susține moneda. În plus, partidele politice sau persoanele care sunt considerate mai responsabile din punct de vedere fiscal sau care sunt mai preocupate de promovarea creșterii economice, tind să stimuleze atât piața de acțiuni, cât și moneda. Astfel, în cazul în care un guvern, care este văzut ca fiind pro economie, este în pericol de a-și pierde poziția, traderii pot reacționa nervos și pot decide să vândă moneda sau acțiunile. În căutarea stabilității Stabilitatea este apreciată de piețele financiare. Așa cum am menționat deja, incertitudinea poate avea un impact negativ asupra pieței de acțiuni sau asupra unei monede. Cu toate acestea, nu este întotdeauna legată doar de potențiala schimbare a guvernării din punct de vedere politic. Să ne amintim ce s-a întâmplat în 2012, când zona euro se afla pe punctul de a se destrăma. Grecia aproape a intrat în faliment iar politicienii nu au putut găsi o soluție clară. Un scenariu similar s-a întâmplat și în 2015, când țara s-a aflat la un pas de ieșirea din zona euro, ducând la unele mișcări ample pe indici bursieri cum ar fi DAX, CAC40 și mulți alții. Piața s-a stabilizat abia după ce s-a ajuns la o înțelegere politică la Bruxelles. Deși măsurile aplicate erau departe de a fi ideale, stabilitatea a provocat un raliu semnificativ. După cum vezi, politicul ar putea avea un impact puternic aspra piețelor financiare. Este motivul pentru care trebuie să urmărești îndeaproape ceea ce se întâmplă pe scena politică. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

