Întrebări și răspunsuri despre oferta de Acțiuni și ETF-uri, XTB România

Timp de citire: 13 minute(s)

Află răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre oferta de Acțiuni și ETF-uri la XTB România.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

1. Există sumă minima pentru a deschide contul? Nu există sumă minimă pentru deschiderea unui cont real. În plus, contul real poate să ramană nealimentat pe o perioadă nedeterminată de timp, până când clientul hotărăște că a venit momentul potrivit pentru investiții. 2. Cum pot alimenta contul? Care sunt metodele, care sunt costurile, cât durează? Contul de investiții poate fi alimentat prin transfer bancar (gratuit) sau cu cardul (există comision în funcție de moneda contului). Pentru detalii complete, te invit să consulți pagina dedicată acestui subiect. 3. Cum pot retrage bani din contul meu? Care sunt metodele, care sunt costurile, cât durează? Retragerile din contul de investiții pot fi realizate online prin xStation sau aplicația Client Office. Banii solicitați pentru retragere părăsesc contul de tranzacționare în momentul solicitării și pleacă spre contul bancar al Clienților în ziua lucrătoare următoare, în jurul orei 14:00. Pentru detalii complete, te invit să consulți pagina dedicată acestui subiect. 4. Ce înseamnă limita de 100.000 euro rulaj lunar? 100.000 rulaj lunar reprezintă valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor realizate cu instrumente cu deținere (acțiuni sau ETFs) într-o luna. Pentru mai multe detalii, precum si un exemplu de calcul, te invităm să consulți Tabelul de Comisioane și Taxe 5. Se pot cumpăra bucăți / fracții de acțiuni? Da, la XTB se pot cumpăra Acțiuni și ETF-uri fracționate. Poți afla mai multe informații despre cum funcționează și care este lista completă cu instrumentele aici: Acțiuni și ETF-uri fracționate la XTB. 6. Există opțiuni (stock options) la XTB ? Plănuiți asta pt viitor? În oferta XTB nu exista nici un fel de opțiuni. În cazul în care oferta va fi modificată în acest sens, clienți XTB vor fi informați pe email. 7. Am drept de vot pentru acțiunile pe care le cumpăr prin XTB? Răspunsul este da, clienții au drept de vot pentru acțiunile cumparate prin XTB. În ceea ce privește informarea pe care o face XTB, in Contract exista următorul paragraf:

4.42. XTB va publica informații cu privire la participarea la Adunările Generale ale Acționarilor și alte notificări legate de operațiunile corporative precum: informări cu privire la dividendele non-monetare, răscumpărări de acțiuni, faliment al companiilor, delistări, etc. Informațiile vor fi publicate pe website-ul XTB în secțiunea Ofertă, Informații Cont, Specificațiile instrumentelor, în documentul intitulat „Evenimente viitoare importante din perspectiva acționarilor (SRD II)”. Un aspect important pe care trebuie sa il aibă in vedere investitorii esne necesitatea unui certificat care confirmă dreptul de a participa la o adunare generală, eliberat de XTB (detalii în Tabelul de Comisioane și Taxe).

Regulament cu privire la prestarea de servicii

Evenimente viitoare importante din perspectiva acționarilor 8. Care este suma asigurată prin XTB ? Unde este asigurată (RO, Polonia) ? XTB este, de asemenea, membră a Fondului de Compensare a Investitorilor gestionat de KDPW – Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare din Polonia (http://www.kdpw.pl/en). Suma acoperită de sistemul de compensare este 90% din valoarea contului în limita a 20.000 EUR pentru instrumentele CFD și sumele de bani din conturi, iar instrumentele OMI sunt neincluse în patrimoniul XTB în situatia unui faliment, astfel că detinerile OMI nu sunt afectate de falimentul brokerului. Mai multe informatii se regasesc în documentele KIDs și Document de prezentare al XTB. 9. Exista comision de custodie? Care este suma la care am comision de custodie? Cât este acest comision? Nu există niciun comision de custodie până în plafonul de 250 000 EUR valoare medie zilnică a portofoliului. Abia după depășirea acestui plafon și numai pentru ceea ce depășește, se aplică o taxa de custodie de 0.2% minim 10 EUR. Exemplu: presupunând că, într-o lună, valoarea medie zilnică a portofoliului este de 300 000 EUR, o taxă minimă de 10 EUR va fi percepută pentru valoarea ce depășește 250000 EUR ( ex: 50 000 EUR * 0.2% * 1/12 < 10 EUR, așadar, comisionul minim de 10 EUR va fi aplicat). Aceste detalii sunt specificate și în Tabelul de Comisioane și Taxe. 10. Care este diferența între CFD-uri și ETF-uri cu deținere? Levier, posibilitatea de short selling, lipsa deținerii activului suport sunt numai câteva din caracteristicile unui CFD. Prin tranzacționarea CFD-urilor, nu deții activul de bază - pur și simplu speculezi modificarea prețului acestuia. Astfel, nu există costuri fizice de gestionare, cum ar fi taxa de timbru din Regatul Unit. Spre deosebire de Acțiunile si ETF-urile cu deținere, CFD-urile sunt produse cu levier, ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar o sumă inițială mică pentru a putea dobândi o expunere pe piață mult mai mare. Aceasta este cea mai mare (și, în realitate, singura) diferență dintre CFD-urile și Acțiunile / ETF-urile cu deținere. Te invit să consulți mai multe informații într-un articol din Trading Academy XTB. 11. Pot să am și Euro și USD într-un singur cont? Pot sa am mai multe conturi (unul pentru USD și unul pt EURO)? Un client poate să aibă până la 4 conturi de investiții pentru care trebuie să parcurgă procedura de deschidere a contului real doar o data. Fiecare cont de investiții este denominat într-o anumită moneda, una, nu două. La XTB, poți avea cont de investiții în RON, EUR și USD, așadar, concomitent poți avea 3 conturi în 3 monede diferite. 12. Cum se impozitează câștigul de capital? Anual XTB eliberează o fișă de portofoliu unde sunt cuprinse informații despre câștigurile sau pierderile înregistrate de Client în anul anterior. În baza acestei fișe de portofoliu, Clientul trebuie să completeze o declarație unică pe care o depune la ANAF. Mai multe informații se găsesc pe website-ul XTB la secțiunea informatii-cont/informatii-legale. 13. Îmi pot transfera pozițiile de la XTB la un alt broker (fără să vând, bineînțeles)? Sigur că da, portofoliul de Acțiuni și/sau ETFs poate fi transferat. Dacă un Client dorește să își mute portofoliul la XTB, această miscare este gratuită, din perspectiva XTB, însa este foarte probabil să existe taxe aplicate de brokerul de la care este transferat portofoliul. În cazul în care Clientul hotărăște să mute portofoliul de la noi la alt broker, se percepe o taxa per ISIN, mai multe detalii se găsesc în Tabelul de comisioane și taxe la sectiunea Alte taxe. 14. Pe pagina cu Specificații Instrumente au listate diversele acțiuni la care XTB oferă access. În caz că sunt interesat de o acțiune care nu este disponibilă care este procedura? Pentru adăugarea de noi instrumente în oferta XTB puțeti face o solicitare pe email, trimisa pe support@xtb.ro cu numele companiei, tickerul, ISIN-ul, bursa pe care este listat instrumentul și moneda de tranzacționare. 15. Tot pe pagina cu Specificații Instrumente e trecut și intervalul orar în care sunt disponibile acțiunile listate pe bursele americane : 15:30 – 22:00. Oferă XTB acces la întreaga sesiune de tranzacționare (16:30-23.00) și la orele extinse complete? Mai departe cateva clarificari privind programul de tranzacțioanare (detalii menționate și în Tabelul de Specificații)

1. Programul de tranzacționare pentru unele Instrumente Financiare în perioada dintre ultima duminică din luna Octombrie și până în ultima sâmbătă din luna Martie este exprimat în ora Europei Centrale (CET), în timp ce ora de vară a Europei Centrale (CEST) este folosită pentru a exprima programul de tranzacționare pentru perioada dintre ultima duminică din luna Martie și ultima sâmbătă din luna Octombrie.

2. Pentru piața din New York (.US) în cazul schimbării orei de vară / iarnă se aplică ore de tranzacționare diferite

3. Pentru piața din Frankfurt (.DE), se aplică o metodă continuă de tranzacționare cu trei licitații conform programului de licitații al Deutsche Börse Xetra.

Instrumentele Pieței Organizate (OMI) 16. În cazul în care depun EURO/RON și vreau să cumpar instrumente listate în USD care este cursul folosit sau ce comisioane sunt? Deschiderea unei poziții de cumpărare cu Acțiuni și ETF-uri (OMI – cu deținere) listate în EUR pe un cont denominat în USD va fi subiectul unei conversii valutare în conformitate cu Rata de Schimb XTB, pe baza următorului model: prețul ask EURUSD * (1 + 0,5%). Poziția de vânzare va fi subiectul unei conversiei valutare pe baza prețului bid EURUSD * (1-0,5%). Pentru mai multe detalii si exemple, consultati Tabelul de taxe și comisioane, sectiunea 4. INSTRUMENTELE PIEȚEI ORGANIZATE (OMI – cu deținere) 17. Oferă XTB market data? Dacă da, real time sau cu delay? Da, XTB oferă market data în timp real de la CBOE. 18. Există vreun comision ascuns, taxă de administrare, inactivitate etc? Nu exista taxe sau comisioane ascunse, și, foarte important, XTB nu a mărit nici spread-urile pentru instrumentele pentru care oferă comision 0. Toate informațiile sunt disponibile pe website-ul XTB în Tabelele de Taxe și Comisioane și în Tabelele de Specificații. 19. Oferta XTB de 0% comisioane pe Acțiuni și ETF-uri cu deținere este una temporară sau pe termen lung? Noua ofertă cu comisioane 0 pe acțiuni este o ofertă pe termen lung și XTB nu intenționează să mărească din nou comisioanele. XTB nu va mări spread-ul și nici nu va introduce alte taxe ca să compenseze eliminarea acestor comisioane. 20. Eliminarea comisioanelor va atrage după sine mărirea spread-urilor sau introducerea altor taxe în afara celor specificate în Tabelul de Comisioane? XTB are costuri ascunse? Nu, XTB nu are costuri ascunse, iar eliminarea comisioanelor nu va atrage după sine mărirea spreadurilor sau introducerea altor taxe suplimentare pe lângă cele specificate deja în Tabelul de Comisioane și Taxe. Practic, lista completă de taxe pentru Acțiunile și ETF-urile cu deținere este:

- 0.2% minim 10 EUR pentru rulajele ce depășesc 100000 EUR în interiorul unei luni

- 0.2% minim 10 EUR acea valoare a portofoliului ce depășește 250000 EUR medie zilnică în interiorul unei luni

- 0.5% taxă de conversie valutară în cazul in care se dorește realizarea de tranzacții în altă monedă decât moneda contului (taxă care poate fi evitata pentru majoritatea piețelor principale prin deschiderea unui cont în EUR și/sau USD)

- Alte taxe specifice de transfer, de eliberare documente sau impuse de bursele locale care se regăsesc în Tabelul de Comisioane. 21. Unde ține XTB banii clienților? Aceștia sunt separați de fondurile companiei? Fondurile Clienţilor sunt păstrate în conturi bancare segregate, special desemnate pentru Clienți, deschise la ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Opera și J.P. Morgan Chase. Conturile segregate presupun o separare clară între fondurile Clienților și fondurile societății și recunoașterea Clienților ca și proprietari ai fondurilor chiar dacă, din punct de vedere tehnic, conturile au ca titular XTB. Asta mai înseamnă, de asemenea, că în cazul unor potențiale probleme (popriri, executare silită, faliment, etc), fondurile clienților nu sunt considerate patrimoniu al XTB și nu sunt afectate. 22. Cine deține valorile mobiliare achiziționate de investitori (acțiuni și ETF - spot, nu CFD-uri)? Clientul este proprietarul valorilor mobiliare. XTB păstrează instrumentele OMI (Acțiuni si ETF-uri cu deținere sau Spot) într-un cont colector în cadrul depozitarului, astfel XTB este doar titularul contului colector, iar clienții sunt persoanele îndreptățite asupra deținerilor din fondul colector.

4.25. XTB va păstra Instrumentele Pieței Organizate (OMI) ale Clientului în contul colector menținut pentru XTB de către Depozitar. XTB este titularul contului colector iar Clientul este persoana îndreptățită pentru OMI înregistrate în așa numitul cont colector, în cantitatea identificată de XTB în Contul de Tranzacționare.

Articol extras din REGULAMENT CU PRIVIRE LA PRESTAREA DESERVICII (T&C)

4.28. OMI ce aparțin Clienților se păstrează separat de OMI ce aparțin Depozitarului și de OMI ce aparțin XTB.

Articol extras din REGULAMENT CU PRIVIRE LA PRESTAREA DESERVICII (T&C) 23. Cine este custodele pentru Acțiuni și ETF-uri cu deținere (spot)? Unde este sediul custodelui? Custodele este KBC Securities NV cu sediul în Bruxelles, Belgia.

În completarea acestor informații găsiți mai departe două articole despre executarea unui Ordin (Instrumentele Pieței Organizate - OMI) extrase din documentul POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR

2.1. Pentru a asigura cele mai bune rezultate posibile pentru Client, în timpul executării Ordinului Clientului cu KBC Bank N.V., prin intermediul

căruia XTB operează Ordinele Clienților, XTB ia în calcul următorii factori:

A. prețul OMI;

b. costuri legat de executare Ordinului;

c. Ora Tranzacției;

d. probabilitatea intrării în Tranzacție și ușurința decontării acesteia;

e. dimensiunea Ordinului;

f. caracteristici speciale ale Ordinului sau alte circumstanțe care afectează Ordinul Clientului.

2.2. XTB va depune toate eforturile pentru a monitoriza continuu corectitudinea Ordinelor Clientului operate de KBC Securities NV în conformitate cu punctul 2.1. din Politică. În plus, XTB va informa imediat Clientul cu privire la orice circumstanțe care împiedică executarea

corectă a Ordinului Clientului. 24. Poate XTB să împrumute Acțiunile și ETF-urile investitorilor către alte instituții financiare? Nu, XTB nu poate împrumuta Acțiunile și ETF-urile cu deținere (spot) către alte instituții financiare. 25. Care este suma acoperită de sistemul de compensare? Și ce sistem de compensare acoperă conturile deținute de clienții români (sucursala din România)? Suma acoperită de sistemul de compensare este 90% din valoarea contului în limita a 20.000 EUR pentru instrumentele CFD și sumele de bani din conturi, iar instrumentele OMI sunt neincluse în patrimoniul XTB în situatia unui faliment, astfel că detinerile OMI nu sunt afectate de falimentul brokerului.

4.26. XTB va păstra Instrumentele Pieței Organizate (OMI) ale Clientului în contul colector menținut pentru XTB de către Depozitar. XTB este titularul contului colector iar Clientul este persoana îndreptățită pentru OMI înregistrate în așa numitul cont colector, în cantitatea identificată de XTB în Contul de Tranzacționare. XTB va întreprinde eforturile necesare pentru a se asigura că informațiile deținute de XTB cu privire la tipul și numărul de OMI sunt fiabile, corecte și în concordanță cu starea reală. Păstrarea instrumentelor OMI ale Clientului în modul descris în această clauză, precum și înregistrarea corespunzătoare a acestora, are drept scop demonstrarea drepturilor Clientului la instrumentele OMI și duce la excluderea acestora din proprietatea XTB în cazul anunțării falimentului de către XTB.

Articol extras din REGULAMENT CU PRIVIRE LA PRESTAREA DE SERVICII (T&C)

4.24. Conform Legii aplicabile, dacă procedurile de executare sunt inițiate împotriva XTB, fondurile încredințate XTB de către clienți în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere de către XTB, așa cum se specifică în T&C, nu vor fi atașate, iar dacă se anunță falimentul – acestea sunt neincluse în patrimoniul XTB.

Articol extras din REGULAMENT CU PRIVIRE LA PRESTAREA DESERVICII (T&C) Protecția fondurilor Clientului așa cum este descrisă în documentul DOCUMENT DE PREZENTARE AL XTB S.A.

XTB este dedicat principiilor de protecție a fondurilor Clienților acumulate în conturile administrate de XTB. Fondurile Clienților sunt păstrate la multiple instituții de credit renumit cu sediul în Uniunea Europeană. XTB evaluează solvența acestor instituții în fiecare an și după evaluare, XTB decide să continue sau să încheie colaborarea cu o anumită instituție. XTB păstrează fondurile Clienților dispersate la instituții de credit menționate mai sus pentru a asigura un grad mai mare de siguranță a acestor fonduri. XTB este obligat prin lege să păstreze fondurile Clientului în conturi bancare separate de fondurile proprii ale companiei.

Referitor la păstrarea fondurilor Clienților, XTB va fi responsabil pentru acțiuni și / sau omisiunile, inclusiv insolvabilitatea instituțiilor de credit care administrează fondurile Clienților în conformitate cu regulile generale stipulate în Codul Civil Polonez, din data de 23 Aprilie, 1964 (Monitorul Oficial din 1964, Nr. 16, punctul 93, cum a fost modificat).

XTB este, de asemenea, membră a Fondului de Compensare a Investitorilor gestionat de KDPW - Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare din Polonia (http://www.kdpw.pl/en), în scopul garantării plăților în numerar către Clienți până la nivelul stabilității și a compensării valorilor instrumentelor financiare pierdute acumulate de Client în caz de faliment al XTB sau de evenimente similare. Mai mult decât atât, investitorul poate alege dreptul de a urmări mai departe după creanțele la masa credală, la fondul de recuperare sau la casa de brokeraj pentru diferența de sumă față de suma menționată mai sus. Întregul sistem de compensare și participanții la acest sistem sunt supervizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia. 26. Care este cursul valutar utilizat pentru conversie în platforma de tranzacționare? Conversiile pentru tranzacțiile OMI se fac la rata de schimb XTB (cursul valutar afișat în platformă, în timp real) la care se adaugă taxa de conversie valutară de 0,5% așa cum este descrisă în Tabelul de Comisioane și Taxe. Această taxă poate fi evitată pentru piețele pe care se tranzacționează în EUR și USD, prin deschiderea la XTB a unor conturi în EUR și USD.

Rata de Schimb XTB este rata actuală a Monedei Contului faţă de moneda Tranzacţiei înregistrată în Contul de Tranzacționare, aplicabilă la momentul înregistrării operaţiunii. Rata de schimb XTB poate fi diferită pentru instrumente financiare diferite.

Exemplu: Deschiderea unei poziții long cu Acțiuni și ETF-uri (OMI) listate în EUR pe un cont denominat în USD va fi subiectul unei conversii valutare în conformitate cu Rata de Schimb XTB, pe baza următorului model: prețul ask EURUSD * (1 + 0,5%). Poziția short va fi subiectul unei conversiei valutare pe baza prețului bid EURUSD * (1-0,5%).

7.18. În cazul executării unui ordin de cumpărare OMI, XTB va debita Contul de Tranzacționare al Clientului cu o sumă echivalentă cu obligația Clientului în cadrul Tranzacției, dar nu mai devreme de momentul primirii de către XTB, de la Broker sau Depozitar, a confirmării Tranzacției. Suma este exprimată în Moneda Instrumentului și se calculează prin aplicarea ratei de schimb XTB.

Articol extras din REGULAMENT CU PRIVIRE LA PRESTAREA DE SERVICII (T&C) 27. Cum pot evita taxa de conversie? Taxa de conversie valutară se aplică numai situațiilor în care se dorește tranzacționarea unei acțiuni în altă monedă decât moneda contului. Această taxă poate fi evitată pentru acele piețe pe care se tranzacționează în EUR sau USD (SUA, Spania, Portugalia, Olanda, Italia, Germania, Franța, Finlanda, Belgia) prin deschiderea unui cont în EUR sau USD. 28. Unde este reglementat XTB? Care este numele autorității financiare care supraveghează XTB? XTB este un broker polonez autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF), dar care are prezență locală și echipe locale în fiecare din țările în care activează, fiind înscris în registrele de autoritățile de reglementare din fiecare din țările respective. În cazul României, XTB este autorizată KNF și înscrisă în registrul ASF România.

Aceste detalii se regăsesc în DOCUMENT DE PREZENTARE AL XTB ATENȚIE: Toate documentele adaugate cu link pot suferi modificări în timp, așadar vă recomand să consultați AICI secțiunea dedicată din site-ul XTB unde găsiți versiunile la zi.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."