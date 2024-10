2022.09.02 - Radu Puiu: Investițiile în tehnologie versus recesiunea care planează peste economia SUA

Timp de citire: 6 minute(s)

Scăderile au continuat să predomine pe piețele de capital în această săptămână. Acțiunile încheiaseră deja săptămâna anterioară cu o stare negativă, traderii dorind să audă mult așteptatul discurs al Președintelui Rezervei Federale din SUA(Fed), Jerome Powell, de la Jackson Hole.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Scăderile au continuat să predomine pe piețele de capital în această săptămână. Modificarea poziției Fed este un factor care a dat peste cap planurile investitorilor.

În prezent, obiectivul Fed este de a reduce inflația prin încetinirea creșterii sub potențialul său, pe care oficialii îl consideră a fi de 1,8%.

Companiile din SUA se confruntă și cu problema dolarului puternic.

Dacă SUA este sau nu într-o recesiune rămâne un subiect controversat.

„În perioadele de încetinire, acțiunile de creștere, din care fac parte și companiile tehnologice, care prezintă situații financiare solide și management prudent pot reprezenta o oportunitate pentru investitori”, constată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Marile companii tehnologice au devenit mai puternice și mai profitabile datorită investițiilor din timpul unei recesiuni.

Unele investiții în tehnologie, precum ar fi securitatea cibernetică, vor continua să aibă performanțe bune chiar și în timpul unei recesiuni, se mai arată în analiza casei de brokeraj XTB România. Scăderile au continuat să predomine pe piețele de capital în această săptămână. Acțiunile încheiaseră deja săptămâna anterioară cu o stare negativă, traderii dorind să audă mult așteptatul discurs al Președintelui Rezervei Federale din SUA(Fed), Jerome Powell, de la Jackson Hole. Bloomberg a raportat că indicele Nasdaq 100 a înregistrat cea mai amplă scădere vinerea trecută de la săptămâna încheiată pe 10 iunie. Modificarea poziției Fed este un factor care a dat peste cap planurile investitorilor. Aceștia sperau la o schimbare de atitudine, dinspre una de înăsprire a condițiilor monetare către una neutră. În schimb, banca a afirmat că este hotărâtă să controleze inflația și își propune să continue reducerea bilanțului prin înăspriri cantitative și majorări ale ratelor de dobândă. Ideea unei „aterizări line (soft landing)” pare de domeniul trecutului. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, urmărește acum un scenariu mult mai dificil pentru economie pentru a pune capăt inflației crescute. Este cunoscut sub numele paradoxal de „recesiune de creștere (growth recession)”. Spre deosebire de o aterizare ușoară, este o perioadă prelungită de creștere economică la niveluri scăzute și șomaj în creștere, dar care se oprește înainte de o contracție totală a economiei. Astfel, în prezent obiectivul Fed este de a reduce inflația prin încetinirea creșterii sub potențialul său, pe care oficialii îl consideră a fi de 1,8%. Președintele Fed a declarat că reducerea inflației va necesita, probabil, o perioadă susținută de creștere sub tendință. „Mai mult decât atât, va exista foarte probabil o oarecare atenuare a condițiilor de pe piața muncii”, ceea ce, în termeni uzuali, se traduce printr-o perioadă în care șomajul va fi mai ridicat. În plus, a lăsat deschisă posibilitatea unei noi majorări de dobândă de 75 de puncte de bază în septembrie, spunându-le colegilor bancheri centrali din Jackson Hole că scăderea recentă a inflației din SUA „este mult sub ceea ce vor să vadă factorii de decizie politică”. Încetinirea economiei suficient de mult pentru a crește șomajul fără a trimite economia în recesiune este un scenariu extrem de sensibil, care va necesita un context favorabil. O economie slabă care crește la niveluri reduse este mult mai ușor de scos de pe traiectorie de un șoc neașteptat, precum un nou raliu al prețurilor petrolului. În concluzie, Rezerva Federală din SUA se află într-o poziție foarte sensibilă, pe care o putem asemăna cu cea a unui echilibrist. Trebuie să fie foarte atentă cu modul în care „jonglează” deciziile de politică monetară și inflația fără a crea un dezechilibru care să ducă la un impact economic mai amplu asupra economiei. Dacă SUA este sau nu într-o recesiune rămâne un subiect controversat. Din punct de vedere tehnic răspunsul este pozitiv, fiind înregistrate două trimestre consecutive în care economia a scăzut (Produsul Intern Brut a avut valori negative). Pe de altă parte, rămân destul de multe aspecte ale economiei care sunt solide, precum piața forței de muncă. Din punct de vedere istoric, septembrie și octombrie sunt cunoscute drept două luni volatile, aducând uneori scăderi ample ale burselor. Într-o perioadă de două luni cuprinsă între 16 iunie și 16 august, indicele tehnologic american, Nasdaq 100, a avansat cu mai mult de 24%, dar în perioada de 17 zile care a urmat până în prezent, indicele s-a depreciat cu peste 10%, ca urmare a modificării sentimentului în rândul investitorilor cu privire la poziția băncii centrale din SUA privind politica monetară. Această piață continuă să fie extrem de sensibilă și să fie condusă de fluxurile media, până când vom avea mai multă claritate cu privire la direcția exactă a inflației, pe măsură ce ne apropiem de 2023. Unele investiții în tehnologie, precum ar fi securitatea cibernetică, vor continua să aibă performanțe bune chiar și în timpul unei recesiuni. Clienții și întreprinderile vor trebui să-și păstreze datele în siguranță. Un studiu realizat de Ladders Inc. a constatat că aproape 15% dintre oportunitățile de angajare bine plătite sunt acum de la distanță (remote), o creștere semnificativă față de nivelul de 3,69% din 2019. Sectoarele care produc instrumentele care fac posibil lucrul la distanță, cum ar fi videoconferințele și software-ul de management al proiectelor, ar putea rămâne investiții bune chiar și într-o perioadă de retragere. Deși situația actuală este sumbră pe termen scurt, ar trebui să avem speranță în viitor. Fundamentele sunt încă acolo, iar software-ul continuă să se extindă pe plan global. Din păcate, vor exista „victime” (companii care vor suferi sau vor dispărea), dar, în cele din urmă, acesta este un proces de „revigorare” a pieței, care va face ca ecosistemul tehnologic să devină și mai solid. Știrile despre disponibilizări și încetinirea angajărilor au devenit obișnuite în Silicon Valley. Angajații sunt atenționați că afacerile se schimbă. Există opinii ce susțin că această tendință este una pozitivă, deoarece companiile devin mai disciplinate. În plus, companiile mari de tehnologie au avut mai mult succes în timpul pandemiei decât multe industrii, ceea ce le oferă mai mult spațiu de scădere. Nu au pierdut atât de multă forță de muncă în timpul pandemiei, așa că nu au fost afectate de atât de multe deficite. Sectorul tehnologic rămâne în continuare atractiv și în rândul investitorilor instituționali. Conform unui sondaj recent al BofA Global Research, administratorii de fonduri globale și-au mărit bugetul alocat pentru tehnologie cu aproximativ șapte puncte de bază, deși mențin o atitudine pesimistă (bearish) asupra sectorului în ansamblu. Companiile din SUA se confruntă și cu problema dolarului puternic. Un dolar american mai puternic afectează profiturile companiilor care au operațiuni internaționale extinse și utilizează cursurile dolarului american pentru a converti valutele străine în dolari. Un exemplu bun este Microsoft, care obține aproximativ jumătate din veniturile sale din afara Statelor Unite. Compania și-a redus previziunile de venituri pentru toate cele trei segmente, care includ produse Windows, servicii cloud și computere personale, menționând dolarul american ca principală cauză a deciziei. În perioadele de încetinire, acțiunile de creștere (din care fac parte și companiile tehnologice) care prezintă situații financiare solide, management prudent și fundamente general stabile pot reprezenta o oportunitate pentru investitori. Multe sectoare mai populare, cum ar fi tehnologia, ar putea reprezenta potențiale oportunități, întrucât prețul acestora evoluează la niveluri mai reduse. Chiar și în timpul unei piețe în scădere, companiile tehnologice potrivite pot fi alegeri inspirate. S-ar putea crede că aceste companii ar intra în panică și ar începe să reducă activitatea de Cercetare și Dezvoltare, cheltuielile și orice plan de expansiune. Realitatea ne arată contrariul. Microsoft și-a dublat fondul de bonusuri al angajaților și își face planuri de extindere. Google intenționează să angajeze mai mulți ingineri și merge mai departe cu extinderea Google Village în centrul orașului San Jose. CEO-ul Apple, Tim Cook, a declarat adesea că Apple ar trebui să continue să investească pentru viitor, chiar și în timpul unei crize economice. De la ultima recesiune (2008-2010), Apple și-a dublat personalul și aproape și-a triplat vânzările. În timpul Marii Recesiuni din 2008 până în 2010, marile companii tehnologice precum Apple, Google, Microsoft și Facebook au achiziționat peste 150 de companii și mii de titluri de proprietate intelectuală de la companii tehnologice mai mici, care au fost forțate să se închidă din cauza recesiunii. Rezultatul a fost că aproape toate marile companii tehnologice au devenit mai mari, mai puternice și mai profitabile datorită investițiilor din timpul unei recesiuni. De aceea, ei nu intră în panică și, în schimb, își intensifică activitatea de Cercetare și Dezvoltare, angajează specialiști în diferite domenii și chiar își extind spațiile imobiliare și de birouri. Astfel, perioadele de recesiune reprezintă oportunități până și pentru companii de dezvoltare și extindere a activității. Schimbarea mesajului lui Powell a atras atenția pe Wall Street. Prețurile acțiunilor au scăzut de când președintele Fed a promis că va face tot ce este necesar pentru a scăpa economia de o inflație prea mare.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."