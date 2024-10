2022.09.29 - Listarea Porsche AG – implicații după debutul pe bursă

Evaluarea Porsche AG pare atractivă față de cea a companiilor din sector, mai ales în comparație cu Ferrari. Compania a înregistrat o creștere de la an la an a veniturilor din vânzări și a marjei de profit operațional, ceea ce este o realizare semnificativă în fața unui mediu de piață dificil. Un potențial factor de risc ar putea fi evaluarea, care, reprezentând aproape 80% din evaluarea Volkswagen în ansamblu, pare excesivă, se arată în analiza casei de brokeraj XTB.

Segmentul de mașini sport premium, în care Porsche AG are o poziție stabilă, pare a fi relativ imun la efectele încetinirii economice și a creșterii inflației și, prin urmare, acțiunile companiei pot avea potențial de creștere pe termen lung. Acestea vor fi disponibile în oferta XTB în ziua IPO-ului. Porsche AG, celebrul producător al emblematicului model 911, se listează la bursă. IPO-ul planificat este așteptat să aibă loc pe 29 septembrie. Ce știm despre acesta? Poate fi atractiv pentru investiții? Ce știm despre IPO-ul Porsche? Listarea va include un element simbolic. Potrivit site-ului, acesta va implica 911 milioane de acțiuni Porsche AG (un omagiu adus celui mai cunoscut model produs de conglomerat). Volumul va fi împărțit 50/50, adică 455,5 milioane de acțiuni preferențiale și 455,5 milioane de acțiuni comune. Perioada de subscriere a început pe 20 septembrie. Vestea este favorabilă acțiunilor Volkswagen și Porsche SE, care au avansat pe fondul informațiilor. Volkswagen se așteaptă ca veniturile din IPO și vânzarea acțiunilor comune să ajungă la peste 19 miliarde de euro. Trebuie subliniate câteva știri notabile: Porsche SE (PAH3.DE) și Porsche AG, care este afectată de IPO, nu sunt aceeași companie. Porsche SE este o deja companie listată, controlată de familia Porsche-Piech și este cel mai mare acționar al Volkswagen. Porsche AG este un producător de mașini sport și face parte din Grupul Volkswagen, iar acțiunile sale sunt afectate de IPO.

IPO-ul include 25% acțiuni preferențiale fără drept de vot. Jumătate din acest pool va fi cumpărat de Porsche SE cu o primă peste prețul IPO de 7,5%. Restul de 12,5% din acțiunile preferențiale vor fi oferite investitorilor.

Subscrierile pentru acțiuni au început marți, 20 septembrie.

Acțiunile preferate ale producătorului urmează să fie oferite investitorilor la un preț cuprins între 76,5 EUR și 82,5 EUR.

Acțiunile comune nu vor fi listate și vor rămâne în posesia Volkswagen, ceea ce înseamnă că aceasta va rămâne acționarul cu putere de control al companiei după ce Porsche AG se va lista la bursă.

După cum a raportat Bloomberg, Grupul Volkswagen (VW.DE) se așteaptă ca evaluarea companiei să ajungă la 75 de miliarde de euro, ceea ce i-ar oferi o sumă echivalentă cu aproape 80% din evaluarea Volkswagen.

Acțiunile comune vor avea drept de vot, în timp ce acțiunile preferențiale nu vor beneficia de acest drept. Aceasta înseamnă că cei care investesc după IPO vor deține acțiuni la Porsche AG, dar nu vor avea niciun cuvânt de spus cu privire la modul în care este administrată compania.

Porsche AG va rămâne sub un control semnificativ atât al Volkswagen, cât și al Porsche SE, iar partea flotantă va include doar o fracțiune din toate acțiunile și nu va oferi niciun drept de vot. Acest lucru va face dificil pentru orice investitor să-și construiască o cotă semnificativă în companie sau să impulsioneze schimbarea. Beneficiul acestei abordări este de reducere a riscului de volatilitate cauzat de mișcările speculative ale investitorilor de retail. De ce s-a hotărât Volkswagen să ofere Porsche? Deși Volkswagen este cunoscut în întreaga lume, compania este formată dintr-un număr de mărci care variază de la mașini economice, cum ar fi Skoda, până la mărci premium precum Lamborghini, Ducati, Audi și Bentley. Dintre aceste mărci, Porsche AG a fost una dintre cele mai de succes, concentrându-se pe calitate și servind topul pieței. Deși Porsche a reprezentat doar 3,5% din toate livrările efectuate de Volkswagen în 2021, marca a generat 12% din veniturile totale ale companiei și 26% din profitul operațional. Sursa: XTB Cât valorează Porsche AG? La scurt timp după ce Volkswagen și-a anunțat planurile de IPO, evaluarea Porsche AG s-a situat în jurul a 90 de miliarde de euro. Astăzi, valoarea a scăzut undeva între 65 și 85 de miliarde de euro, din cauza unei schimbări semnificative a condițiilor pieței. Volkswagen însuși vizează o evaluare în intervalul 70,1 - 75,1 miliarde de euro. Acest lucru nu schimbă faptul că va fi în continuare unul dintre cele mai mari IPO-uri din istoria Germaniei. Cum se compară evaluarea Porsche AG cu cea a competitorilor săi? Presupunând chiar și limita superioară a estimărilor pentru evaluare, aceasta ar fi totuși mai mică decât cea a producătorului de mașini de lux Ferrari, conform criteriilor de referință. Evaluarea Porsche în intervalul de 65-85 de miliarde de euro ar echivala cu un raport EV/EBITDA proiectat în 2023 de 8,5-11,3 și un P/E de 12,6-16,5, potrivit unei persoane asociate cu gestionarea procesului IPO. Prin comparație, Mercedes este evaluat la un raport estimat EV/EBITDA pentru 2023 de 1,54, BMW la 6,34 și Ferrari la 18,55. În mod similar, raportul P/E proiectat pentru 2023 pentru Mercedes este de 4,96, pentru BMW 5,14 în timp ce Ferrari este evaluat la 33,12. Evaluarea comparativă a companiilor conform datelor Bloomberg din 26.09.2022: Sursa: Bloomberg Volkswagen a declarat că intenționează să plătească 49% din totalul veniturilor brute din listare către acționari, sub forma unui dividend special, și să folosească restul pentru a investi în companie și a implementa o nouă strategie. Potrivit HSBC, o evaluare de 70-75 de miliarde de euro poate fi exorbitantă (aceasta ar reprezenta aproape 80% din evaluarea Volkswagen în ansamblu). Potrivit analiștilor, o cifră în intervalul 44,5 - 56,9 miliarde de euro este mai plauzibilă. Cum evoluează Porsche din punct de vedere financiar? Compania și-a crescut vânzările și profiturile pentru cel puțin trei ani consecutiv, iar în 2021 a generat peste 30 de miliarde de euro în vânzări și peste 5 miliarde de euro în profit operațional (EBIT). Compania a înregistrat o creștere constantă a veniturilor cu o marjă operațională în creștere, care este, de asemenea, cu mult peste cea a concurenților. Rezultatele financiare ale Porsche AG (mld Euro) 2019 2020 2021 Venit 28.5 28.7 33.1 Profit operațional 3.9 4.2 5.3 Profit brut 4.1 4.4 5.7 Sursa: Raportări financiare ale companiei Rentabilitatea profitului operațional al Porsche AG în comparație cu firmele concurente Marja profitului din exploatare (EBIT) 2019 2020 2021 Porsche AG 13.5% 14.6% 16.0% Volkswagen 5.8% 4.6% 7.4% Ferrari 24.4% 20.7% 25.2% BMW 7.1% 4.8% 12.0% Mercedes 2.4% 4.7% 10.7% General Motors 4.0% 5.4% 7.3% Ford 0.4% -3.5% 3.3% Sursa: Raportări financiare ale companiei Vânzări Porsche pe modele Porsche AG are în prezent șase modele de bază disponibile. Acestea includ mașinile sport 718 și 911, mașina sport electrică Taycan, mașina de lux Panamera și SUV-urile Macan și Cayenne. Compania a înregistrat o creștere constantă a producției. În 2021, Porsche a produs peste 300.000 de vehicule, un nou record pentru companie, după o creștere constantă a producției în ultimii ani. Rezultatele vânzărilor Porsche după model: Numărul de vehicule livrate (mii) 2019 2020 2021 911 35 34 38 718 Boxster/Cayman 20 22 21 Macan 100 78 88 Cayenne 92 93 83 Panamera 33 25 30 Taycan 1 20 41 Total 281 272 302 Sursa: Compania Mai jos este un grafic care arată cele mai importante momente ale istoriei Porsche AG: Sursa: XTB

