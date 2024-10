2021.04.22 - Primul unicorn românesc iese din pădurea carpatică direct pe Wall Street. Acțiunile UiPath pot fi cumpărate de români începând de ieri de pe platforma XTB cu 0% comision

Timp de citire: 4 minute(s)

Listarea UiPath pe bursa americană reprezintă un moment istoric pentru piața de capital din România, dar este un eveniment remarcabil și pentru SUA, acesta fiind unul dintre cele mai mari IPO-uri din sectorul de software din istoria Statelor Unite. De aceea, XTB a decis să includă în oferta sa acțiunile UiPath și oferă 0% comision la tranzacționarea acestora începând din 21 aprilie 2021.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

„Suntem o organizație agilă, la rândul nostru o companie de tehnologie și ne mișcăm mereu foarte repede, în ritm cu cele mai noi tendințe ale pieței de capital. Iar de cele mai multe ori reușim să fim aceia care și setează tendințele pieței de brokeraj din România. De aceea, ne bucurăm că XTB poate să vină în sprijinul investitorilor interesați de companii românești de succes, iar începând de ieri în portofoliul nostru sunt incluse și acțiunile primului unicorn românesc, alături de alte peste 4.000 de instrumente financiare,” declară Irina Cristescu, general manager în cadrul XTB România: Pentru a explica importanța, precum și succesul acestui eveniment, Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, spune: „UiPath a majorat numărul şi preţul acţiunilor pe care le va vinde la bursa de la New York într-o ofertă de listare prin care a țintit o evaluare de 28 de miliarde de dolari, după ce, în urmă cu numai o săptămână anunţase o evaluare de 26 mld. dolari. Potrivit FactSet, doar două IPO-uri din sectorul de software din SUA au depășit pragul de finanțare de 1,34 miliarde de dolari atrasă de UiPath. Totuși, trebuie subliniat că ambele au avut loc în ultimele șapte luni, scoțând în evidență interesul recent pentru sectorul de tehnologie. Furnizorul de baze de date cloud, Snowflake, deține prima poziție cu 3,9 miliarde de dolari în septembrie 2020, urmat de Qualtrics, care a obținut 1,78 miliarde de dolari în ianuarie.” Conform informațiilor publicate de Bloomberg, au fost vândute aproximativ 24 de milioane de acțiuni la prețul de 56 USD. Această cotație este superioară intervalului de preț vizat de 52 - 54 USD, care și acesta a fost ajustat în creștere luni de la 43 - 50 USD. Listarea oferă companiei o valoare de piață de 29 miliarde dolari pe baza acțiunilor listate. Dacă sunt incluse opțiunile pe acțiuni ale angajaților și acțiunile restricționate, valoarea de piață se îndreaptă către pragul de 31 de miliarde de dolari. Care sunt punctele forte ale „primului unicorn românesc”? Fondată de Daniel Dines şi Marius Tîrcă, UiPath devenea, în 2018, „primul unicorn românesc”, atingând o capitalizare de piață de peste 1 miliard de dolari. UiPath este specializată în dezvoltarea de aplicaţii software care automatizează procesele de lucru din companii și, așa cum arată Radu Puiu, „se deosebește de rivali prin faptul că aplicațiile oferite de ei le permit angajaților fără experiență în programare să personalizeze capacitățile de inteligență artificială”. „UiPath pare să devină publică la momentul potrivit”, consideră Radu Puiu, argumentând: „Veniturile au crescut anul trecut cu 81%, la 607,6 milioane de dolari, iar pierderile companiei s-au redus de la 519,9 milioane de dolari în 2019 la 92,4 milioane de dolari. Marja brută a companiei de 89% este atractivă chiar și pentru sectorul de software.” Pe de altă parte, Radu Puiu atrage atenția că: „În ceea ce privește IPO-ul UiPath, a existat o schimbare notabilă a tendinței deoarece investitorii s-au reorientat către companii care sunt considerate a avea un avantaj în cazul în care ratele de dobândă continuă să crească. Perspectivele sectorului de cloud par să rămână în continuare optimiste pe termen lung, deși sentimentul la nivelul investitorilor s-a deteriorat. O parte din această tendință este urmarea faptului că economiile s-au redeschis, apărând un grad de incertitudine cu privire la posibilitatea ca firmele să își reducă cheltuielile pentru cloud atunci când se vor întoarce la birou.” Spre ce țintește „unicornul” în viitor? „Compania a reușit să reducă pierderile pe fondul unor reduceri ale costurilor de vânzare și marketing cu 21%, a costurilor de cercetare și dezvoltare cu 16% și a cheltuielilor generale și administrative cu 10%. În termeni de portofoliu de clienți, pandemia a fost o oportunitate pentru extinderea activității companiei. La 31 ianuarie 2020, firma a declarat că are aproximativ 6.000 de clienți, astfel încât în timpul pandemiei, UiPath a marcat o majorare a numărului de clienți cu 33%, la 8.000 de clienți”, informează Radu Puiu. În privința evoluției „unicornului”, analiștii sunt optimiști: „Planurile de viitor par bine definite și se dorește extinderea activității și obținerea de avantaje competitive. În martie 2021, UiPath a achiziționat compania specializată în interconectivitate din SUA, Cloud Elements. Preluarea va permite UiPath să ofere o interfață cu utilizatorul la nivel de întreprindere și capabilități de automatizare bazate pe o singură platformă, conform unei declarații oficiale a firmei”, consideră analist financiar XTB. Menționăm că XTB a fost prima casă de brokeraj din România care a luat decizia curajoasă de a reduce comisionul la 0% la tranzacţionarea de acţiuni şi ETF-uri cu deţinere.Trebuie precizat că acest comision de zero la sută este valabil la tranzacţionarea de acţiuni cu deţinere şi ETF-uri cu deţinere pe pieţele externe, pentru un rulaj lunar de până la 100.000 Euro. La nivel mondial, în 2021 continuă o anumită tendință de reducere a comisioanelor, remarcată încă de anul trecut în rândul marilor brokeri între care se numără şi XTB. Dacă suma rulată într-o lună la XTB România este mai mare de 100.000 Euro, se aplică un comision de numai 0,2% la fiecare tranzacţie, adică şi la cumpărarea şi la vânzarea de astfel de instrumente financiare.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."