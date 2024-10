2022.05.03 - Radu Puiu: Merită să mai investim în monede digitale? – volatilitatea crescută inundă și piața criptomonedelor

Timp de citire: 5 minute(s)

Piața criptomonedelor a arătat recent că nu este deconectată de piețele financiare globale, prețul Bitcoin și al altor criptomonede reacționează într-un mod foarte temător.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Scenariul de continuare a scăderilor este încă real deoarece viziunea de înăsprire a politicii monetare în SUA și sentimentul general al pieței îi fac pe investitori temători și mai puțin înclinați spre risc, cel puțin pe termen scurt și mediu, arată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Decizia Rezervei Federale din SUA de creștere a ratei dobânzii, așteptată în aceste zile, ar putea influența și mai mult scăderile monedelor digitale.

Bitcoin a încheiat luna aprilie cu o depreciere de 17%, marcând cea mai slabă lună a celei mai mari monede digitale din 2022.

Ether și monedele alternative majore urmează un model similar.

Într-un scenariu descendent, Bitcoin ar putea să revină în zona de 32.000 USD, ca în vara anului 2021.

Adoptarea monedelor digitale ca modalitate de plată la nivel extins intră și ea într-un con de umbră. Va menține Bitcoin zona cheie de suport din apropierea nivelului de 40.000 USD? Ne putem aștepta la o inversare a „impulsului”? Piețele financiare așteaptă cu nerăbdare decizia Fed privind rata dobânzii. Așteptările indică o creștere cu 50 de puncte bază (0,50%) și începutul anunțat al unui program de reducere a bilanțului. Drept urmare, săptămâna aceasta ne putem aștepta la o volatilitate crescută pe piețele financiare, inclusiv pe piața activelor digitale. În urma pierderilor puternice înregistrate în weekend, pe fondul incertitudinii macroeconomice în curs și a unei creșteri așteptate a ratei dobânzii de către banca centrală a SUA în această săptămână, monedele digitale importante au înregistrat o revenire luni. Criptomonedele globale au deschis „pe verde” la începutul zilei de 2 mai. Valoarea globală a pieței criptomonedelor este de 1.733 miliarde de dolari, o creștere cu 0,52% față de ultima zi. Volumul total al pieței cripto în ultimele 24 de ore este de 88,3 miliarde USD, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,49%. Bitcoin a încheiat luna aprilie cu o depreciere de 17%, marcând cea mai slabă lună a celei mai mari monede digitale din 2022. Ether și monedele alternative majore urmează un model similar. În prezent, nu se observă niciun catalizator optimist. Cu toate acestea, scăderea prețului pe piață poate continua. Din punct de vedere istoric, luna mai a fost a patra cea mai bună lună pentru prețul Bitcoin. În mai 2011, prețul Bitcoin a crescut cu 189%, în 2014 a crescut cu aproape 40%, în 2019 a crescut cu 62% și în 2020 a crescut cu aproape 10%. În același timp, însă, în mai 2021 a avut loc prăbușirea în care Bitcoin a pierdut aproape 40% din evaluarea sa. Câștigul mediu în această lună a fost de 27% iar pierderea medie a fost de 16%. Într-un scenariu descendent, criptomoneda ar putea să revină în zona de 32.000 USD, unde se afla o zonă cheie a cererii din vara anului 2021. Este de remarcat faptul că începutul de an a fost unul dintre cele mai slabe pentru bursă din întreaga istorie. Astfel de perioade au fost adesea urmate de o revenire, care, în scenariul în care Bitcoin menține o corelație pozitivă cu piețele financiare, ar putea aduce și creșterea pieței cripto. O lovitură a venit și în ceea ce privește adoptarea monedelor digitale ca modalitate de plată la nivel extins. Duminică, fundația non-profit Wikimedia, care deține și operează Wikipedia, a anunțat că nu va mai accepta donații în criptomonede. Decizia a fost luată după o perioadă de discuții de trei luni care a urmat după ce a fost făcută o solicitare de a opri acceptarea plăților în monede digitale din partea comunității Wiki. Printre principalele argumente privind inițiativa s-a numărat ideea că Wikipedia ar trebui să înceteze să accepte donații în monede digitale din cauza preocupărilor legate de mediu. Un alt argument popular împotriva monedelor digitale a fost că Wikipedia legitima și, implicit, promova un sistem „prădător”, care urma activitatea de speculație. Bitcoin a câștigat în mod constant acceptarea din partea lumii tradiționale a finanțelor și investițiilor în ultimii ani, dar Warren Buffett își menține poziția sceptică față de Bitcoin. În cadrul adunării anuale a acționarilor Berkshire Hathaway de sâmbătă, acesta a susținut că nu este un activ productiv și nu oferă nimic tangibil. În ciuda unei schimbări în percepția publicului despre criptomonedă, Buffett încă nu a cumpărat-o. Potrivit lui Buffett, activele trebuie să ofere ceva investitorilor pentru a avea valoare. Bunurile nu pot avea valoare doar prin faptul că altcineva este dispus să plătească mai mult pentru acestea. Un alt acționar important al Berkshire Hathaway, Charlie Munger, a fost mai dur în declarațiile sale. El a numit Bitcoin „stupid și rău”. Stupid pentru că se așteaptă ca valoarea lui să scadă la zero și rău pentru că poate destabiliza sistemul financiar american. Totuși, o parte dintre analiști prezintă o atitudine foarte pozitivă, previzionând că industria este pe cale să atingă (și posibil să depășească) o capitalizare de piață de 3.000 de miliarde USD – în timp ce investitorii și pasionații de monede digitale se bucură. Aceasta este într-adevăr o veste bună, atât pentru investitorii experimentați, cât și pentru cei mai noi, care caută oportunități de diversificare a fluxurilor de venituri. Din cauza fluxului de investitori instituționali, industria monedelor digitale de astăzi poate reacționa într-un mod care nu este corelat cu ciclurile anterioare, care au avut loc atunci când piața era „îngustă” și astfel vulnerabilă la manipulări și mișcări din partea unui număr limitat de deținători majori de monede. „Înghețarea” record a ofertei în rețeaua Bitcoin de până la 64% dintre adrese ar putea alimenta creșteri reînnoite, dacă cererea va crește, și arată că o parte considerabilă a investitorilor nu este interesată să vândă unități de monede la prețurile actuale. Monedele digitale au surprins investitorii de multe ori și de data aceasta o pot face din nou schimbând „ritmul” anterior de creștere. Cu toate acestea, scenariul de continuare a scăderilor este încă real deoarece viziunea de înăsprire a politicii monetare în SUA și sentimentul general al pieței îi fac pe investitori temători și mai puțin înclinați spre risc. Piețele sunt destul de neliniștite în această săptămână, când va avea loc o nouă întâlnire a Rezervei Federale din SUA. Pe măsură ce inflația crește în întreaga lume, este de așteptat ca președintele Jerome Powell să își respecte angajamentele anterioare și să anunțe majorări ale ratelor dobânzii. Cât de severe și cât de repede sunt aplicate schimbările sunt detaliile ce vor fi urmărite cu mare atenție, iar o altă întrebare apare în legătură cu ideea dacă piețele au inclus în preț deja diferite opțiuni. Orice șoc este probabil să provoace volatilitate cel puțin temporară pe piețe, iar în ultimele aproximativ șase luni piața cripto nu a făcut excepție. Atenția se va acumula astfel asupra întâlnirii Comitetului Federal pentru Piețe Deschise (FOMC) care va avea loc pe 3 și 4 mai, urmând ca pe 4 mai să fie prezentată decizia.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."