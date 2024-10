2022.07.07 - Radu Puiu: Monedele digitale, aurul și acțiunile tehnologice – un „film” cu un sfârșit imprevizibil?

Piața activelor digitale continuă să întâmpine dificultăți în a atrage noi investitori, chiar dacă în ultimele zile cea mai cunoscută monedă, Bitcoin, a înregistrat o redresare.

Bitcoin a reușit să revină deasupra pragului psihologic de 20.000 USD.

Între timp, iunie 2022 a adus cea mai amplă ieșire lunară de unități de Bitcoin de pe burse din istorie.

Bitcoin și Ethereum s-au tranzacționat ambele sub maximul istoric din cadrul ciclului anterior de creștere, ceea ce reprezintă o premieră în istorie.

Piața monedelor digitale se confruntă cu o criză severă de lichiditate, constată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Aurul și Bitcoin sunt soluții opuse când încrederea în monedele tradiționale scade.

Dacă vor continua performanțele slabe din partea acțiunilor tehnologice și se va menține o apreciere a aurului, Bitcoin și restul activelor digitale ar putea avea de suferit, , se mai arată în analiza casei de brokeraj XTB România. În ultimele 24 de ore, capitalizarea globală a pieței a crescut ușor, la 915 miliarde USD, avansând cu 0,61%. Bitcoin a reușit să revină deasupra pragului psihologic de 20.000 USD, ceea ce reprezintă o victorie importantă pentru cumpărători, cel puțin pentru moment, întrucât arată că nu sunt dispuși să renunțe cu ușurință la acest nivel. Bitcoin traversează o perioadă de consolidare de aproape 3 săptămâni, oscilând între 18.000 USD și 22.000 USD. Între timp, iunie 2022 a adus cea mai amplă ieșire lunară de unități de Bitcoin de pe burse din istorie. Datele Onchain au indicat că peste 150.000 de BTC au părăsit schimburile centralizate în ultima lună. Acest fapt ne indică două lucruri. În primul rând, sugerează o deteriorare a încrederii investitorilor în bursele de criptomonede, chiar și în cele importante, după măsurile luate în ultima perioadă. Printre acestea s-au numărat suspendarea retragerilor și chiar inițierea procesului de faliment, ceea ce pune în pericol deținerile investitorilor. În al doilea rând, ar putea sugera că investitorii încep să aibă o abordare pe termen mai lung, preferând să își păstreze monedele în portofelele personale. O posibilă explicație ar putea fi așteptările legate de o perioadă extinsă de recuperare, scoțând din discuție o revenire rapidă a pieței monedelor virtuale. Mai multe firme, inclusiv Celsius, Babel Finance și Vauld au luat măsuri drastice. Marți, Vauld a primit o ofertă de preluare de la Nexo, o firmă rivală, după ce a anunțat suspendarea serviciilor. Piața monedelor virtuale se confruntă cu o criză severă de lichiditate, deoarece platformele întâmpină dificultăți în a face față unui val de retrageri, pe fondul unei scăderi puternice a prețurilor monedelor digitale. Fluxul de știri negative din spațiul activelor digitale a fost mai lent în ultimele zile. Cu toate acestea, industria continuă să fie caracterizată de „un nor” de neîncredere și teamă. Acest scenariu este susținut și de indicatorul de „Teamă și Lăcomie”, care, în prezent, indică o valoare de 18 puncte, ceea ce sugerează frică extremă. În acest context, companiile încearcă să găsească diferite metode de a atrage capital. Un exemplu este bursa de active digitale Bitstamp, care intenționează să perceapă o taxă lunară de inactivitate pentru anumiți utilizatori, deoarece scăderea pieței afectează volumul de tranzacționare din industrie. Astfel, începând de la 1 august, anumitor conturi inactive le va fi percepută o taxă de inactivitate de 10 EUR pe lună. Utilizatorii din SUA nu vor fi supuși taxelor. Bursele de active digitale au căutat modalități de a-și reduce dependența de veniturile din tranzacționare, care tind să scadă în timpul recesiunilor prelungite ale pieței. Coinbase, cel mai mare schimb de monede digitale din SUA, a avertizat că volumul tranzacțiilor în al doilea trimestru va fi mai mic decât în primele trei luni ale anului. FTX US s-a extins recent în activitatea de tranzacționare cu acțiuni, o modalitate de a diversifica sursele de venituri, captând în același timp un grup mai larg de investitori de retail. Conform unor indicatori, piața de scădere a activelor digitale din 2022 a fost cea mai dură de până acum, majoritatea investitorilor în Bitcoin aflându-se în pierdere și continuând să vândă în pierdere. Ca răspuns la scăderea rapidă a prețurilor jetoanelor, unii investitori s-au orientat către active de refugiu, unii au ieșit complet de pe piață, iar alții s-au îndreptat în mod surprinzător către piața instrumentelor derivate cu suport pe active digitale. Primul și cel mai evident indiciu al unei piețe de scădere este momentul în care prețul spot al Bitcoin scade sub media mobilă de 200 de zile și într-un scenariu și mai extrem, când scade sub media mobilă de 200 de săptămâni. Glassnode a spus că situațiile în care prețurile spot evoluează sub prețul realizat (prețul mediu de achiziție a monedelor Bitcoin din circulație) sunt neobișnuite, menționând că aceasta este doar a treia oară când se întâmplă acest lucru, în ultimii șase ani, și a cincea oară de la crearea Bitcoin din 2009. Confirmarea severității condițiilor actuale de piață este adusă de prețul spot care scade sub prețul realizat, ceea ce a forțat comercianții să vândă din ce în ce mai multe monede în pierdere. Glassnode a remarcat că un astfel de efect de cascadă este „tipic piețelor de scădere și a perioadelor de capitulare a pieței”. Luând în considerare toate aspectele negative, Glassnode evaluează că piața se află în mijlocul unui eveniment de capitulare. Cointelegraph a susținut această prezumție, subliniind că minerii (cei care se ocupă cu crearea de noi monede) au început să vândă din monedele deținute, ceea ce este un alt indicator că a avut loc capitularea. În plus, Bitcoin și Ethereum s-au tranzacționat ambele sub maximul istoric din cadrul ciclului anterior de creștere, ceea ce reprezintă o premieră în istorie. Un factor important în evoluția prețului Bitcoin îl reprezintă investițiile în tehnologie. Aceleași forțe care conduc profiturile în firmele de tehnologie, în general, conduc și la succesul activelor digitale. Proiectele de pe piața monedelor digitale sunt cu siguranță mai riscante decât majoritatea acțiunilor de tehnologie și oferă o capitalizare mai redusă, ceea ce le poate face mai volatile, fiind mai ușor de influențat. De asemenea, Bitcoin este corelat cu prețul aurului. Se presupune adesea că nivelul de corelație ar trebui să fie pozitiv, deoarece atât aurul, cât și Bitcoin pot fi folosite pentru a stoca valoare împotriva inflației. În realitate, însă, există o corelație negativă puternică atunci când intră în ecuație alți factori. Aurul și Bitcoin sunt soluții opuse când încrederea în monedele tradiționale scade. Aurul este o variantă simplă și care a primit votul de încredere al timpului, beneficiind de mii de ani de istorie. Pe de altă parte, Bitcoin este mai complex și abstract, propunând o „experiență” de doar 14 ani de volatilitate extremă. În viitor, presupunând că se mențin relațiile din prezent în raport cu restul piețelor, Bitcoin ar putea părea atractiv, în cazul în care se conturează o revenire în sectorul de tehnologie și prețuri stabile sau în scădere ale aurului. În caz contrar, dacă performanțele slabe din partea acțiunilor tehnologice par a fi scenariul de bază și se menține o apreciere a aurului, Bitcoin și restul activelor digitale ar putea avea de suferit. Conform unei analize a economistului șef al Coinbase, activele digitale prezintă astăzi un profil de risc similar cu mărfurile precum petrolul și gazele, dar și companiile tehnologice și farmaceutice. Această dinamică contrazice presupunerile că activele digitale reprezintă o metodă de hedging a piețelor tradiționale. În plus, acesta a afirmat că gradul de „corelație dintre prețurile acțiunilor și activele digitale a crescut semnificativ”, de la pandemia din 2020. „În timp ce în primul deceniu al existenței sale, randamentele Bitcoin au fost în medie necorelate cu performanța pieței de valori tradiționale, relația a crescut rapid de la începutul pandemiei.” Asemenea perioade agitate reprezintă momente în care băncile centrale sunt forțate să ia sau cel puțin să anunțe măsuri menite să liniștească populația. Astfel, Banca Angliei a avertizat că recentele crize de pe piața activelor digitale, care au dus la scăderea capitalizării de piață a activelor digitale cu peste 2.000 de miliarde de USD , evidențiază necesitatea unor reglementări financiare mai stricte. Banca centrală a Marii Britanii a spus că prăbușirile au scos la iveală vulnerabilitățile de pe piețele activelor digitale, care amintesc de crizele anterioare ce au dus la tulburări financiare.

