2022.12.14 - Radu Puiu: Monedele digitale, sub presiunile inflaționiste și controversele din industrie – scenarii posibile în 2023

„Evoluția activelor digitale va depinde foarte mult de sentimentul pieței de capital, cel puțin atât timp cât vor menține corelația. În plus, viitorul procesului de înăsprire al condițiilor monetare din SUA va fi important pentru sentimentul investitorilor”, constată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

2022 – un an greu pentru piața crypto În timp ce 2022 poate fi considerat un an slab pentru acțiuni, a fost absolut brutal pentru sectorul activelor digitale. Acțiunile se află într-o serie de pierderi majore în acest an, cu S&P 500 în drum către încheierea anului cu o pierdere de 17%. Imaginea este și mai sumbră pentru Bitcoin și alte criptomonede importante. În aceste zile, cea mai populară criptomonedă a pierdut aproximativ 62%, în timp ce Ethereum, a doua cea mai cunoscută monedă digitală, a scăzut cu aproximativ 64%. Dacă avansăm pe „curba riscului”, majoritatea monedelor alternative au scăzut cu peste 90%. Datorită istoriei sale scurte – Bitcoin există doar din 2009, lansat după Marea Recesiune – scăderile pieței de active digitale nu au coincis cu o piață de scădere în spațiul financiar mai larg, până de curând. Piețele financiare s-au bucurat de o piață de creștere din 2009 până la sfârșitul anului 2021, întreruptă doar pentru scurt timp de corecția cauzată de izbucnirea pandemiei de la începutul anului 2020. De fapt, bursa a început acest an la un nivel de șapte ori mai mare față de minimele din martie 2009, dată care a fost la doar două luni după lansarea Bitcoin. Dar mixul dintre factorii negativi, inflația ridicată și creșterea dobânzilor de către Fed, au afectat atât piețele bursiere, cât și pe cele ale activelor digitale. Activele de risc, cum ar fi acțiunile și criptomonedele, au de suferit atunci când ratele dobânzilor cresc. Perioada de scădere pe piața monedelor digitale a început în noiembrie anul trecut, când Bitcoin a început să scadă și, de atunci, industria a fost lovită de o mulțime de factori negativi, inclusiv căderea așa-ziselor monede stabile și falimentele anumitor companii legate de spațiul crypto. „Umbra recesiunii” a accentuat temerile și în acest sector, concedierile fiind prezente și aici. Controversa Binance Pentru a doua oară în 2022, Bybit a anunțat disponibilizări uriașe. Ben Zhou, co-fondator și CEO al Bybit, a dezvăluit un plan de reorganizare care include o reducere semnificativă a personalului companiei. Piața criptomonedelor a fost, încă o dată, sub presiune în fața controversei tot mai mari asupra unui raport contabil al Mazars, o firmă angajată de cea mai mare bursă de criptomonede, Binance. Raportul Mazars nu a avut efectul așteptat de Binance și nu a reprezentat o asigurare pentru investitori. În plus, Reuters a raportat despre o investigație a Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) privind încălcările sancțiunilor americane și procedurile slab calitative ale Binance. Serviciul oferit bursei Binance de către Mazars, spre deosebire de comunicarea inițială a CEO-ului, Chanpeng Zhao, și bursa în sine, nu a fost un audit. Raportul Mazars nu a reușit să-i liniștească pe investitori, deoarece nu a dezvăluit nimic despre situația financiară reală a Binance, despre pasivele și alte active, în afară de Bitcoin, care reprezintă o fracțiune din portofoliul său total. Potrivit corespondenței dintre Mazars și Binance, raportul întocmit de firma de contabilitate nu abordează eficacitatea controalelor interne ale companiei asupra raportării financiare. Mazars a indicat că „nu își exprimă o opinie și nici nu oferă asigurări” – nu poate garanta pentru cifrele furnizate în raport, ceea ce implică faptul că le-a primit de la Binance. Investitorii se întreabă în ce scop a creat Binance fondul SAFU pentru circumstanțe extreme dacă activele bursei sunt acoperite 1:1 pentru investitori. Potrivit CEO-ului Binance, valoarea fondului SAFU este de aproximativ 1 miliard USD, deși este variabilă, deoarece portofoliul său depinde de rezervele acumulate de Bitcoin, Binance coin și cursul de schimb al monedei stabile Binance USD (BUSD). Înainte de procedura „dovada rezervelor BTC”, Binance a mutat 2,7 miliarde USD în moneda USDT (Tether) din propriile portofolii, deși CEO-ul a comentat după prăbușirea FTX că mutarea fondurilor prin burse înainte sau după „dovada rezervei” ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru investitori. Acesta s-a apărat apoi susținând că operațiunea Binance a fost cerută de Mazars. În cele din urmă, Mazars nu a confirmat sau comentat rapoartele. Reuters a dezvăluit mai multe detalii despre ancheta în curs de desfășurare a Departamentului de Justiție al SUA asupra Binance din 2018. Conform unora dintre cei cel puțin 12 procurori implicați în caz, dovezile adunate până acum ar putea duce la acuzații penale de către DOJ împotriva directorilor Binance. Acuzațiile includ spălarea banilor instituțiilor financiare și eludarea sancțiunilor. Potrivit Reuters, anul trecut, bursa a recrutat oficiali din divizia de investigații a Internal Revenue Service, o agenție guvernamentală din SUA care a investigat Binance, oferindu-le salarii mari. Semnale optimiste de la investitorii instituționali Totuși, există și mișcări pozitive, ce aduc speranță în acest spațiu. Un sondaj recent, sponsorizat de bursa de criptomonede Coinbase, arată că investitorii instituționali și-au mărit alocările în timpul perioadelor de scădere. Firma a subliniat că există „un semnal puternic de acceptare a activelor digitale ca o clasă de active” și „perspectivele prețurilor pe termen lung rămân pozitive”. Un total de 140 de investitori instituționali din SUA au participat la sondaj, reprezentând aproximativ 2.600 de miliarde de dolari în active gestionate. Conform studiului, 62% dintre investitorii care sunt investiți în prezent în acest spațiu și-au crescut alocările în ultimele 12 luni (față de 12% care și-au scăzut alocările). Aceasta este o dovadă că investitorii instituționali au continuat să aibă o viziune pe termen lung asupra clasei de active, chiar dacă prețurile au scăzut. În plus, 58% dintre investitori se așteaptă să-și crească alocările în următorii trei ani. Majoritatea investitorilor (59%) utilizează în prezent sau intenționează să utilizeze o abordare de tip buy-and-hold (cumpărare și deținere). Aceste două statistici sugerează că scăderile s-ar putea stabiliza la niveluri reduse, vânzările anumitor investitori fiind compensate de achizițiile realizate pentru deținere pe termen lung. Sentimentul general față de activele digitale a rămas pozitiv, 72% susținând opinia că activele digitale au un viitor (86% dintre cei care investesc în prezent în crypto și 64% dintre cei care plănuiesc să investească). Bitcoin și Ethereum s-ar putea „despărți” De obicei, Bitcoin tinde să ofere direcția Ethereum – sau cel puțin așa a fost până acum. După modificarea Ethereum din septembrie 2022, o revizuire majoră a rețelei pentru a doua cea mai mare criptomonedă, unii analiști speculează că evoluțiile prețurilor celor două active s-ar putea decupla în viitor. Capitalizarea totală a pieței activelor digitale a scăzut de la maximul istoric de 3.000 de miliarde de dolari din noiembrie 2021. Scăderea a condus la un minim de 727 de miliarde de dolari în noiembrie 2022. În prezent, capitalizarea a avansat până la 868 de miliarde de dolari. De asemenea, nu trebuie să ignorăm faptul că ar putea fi introdusă o reglementare mai strictă în SUA, fapt care îi deranjează pe susținătorii înfocați ai instrumentelor. Totuși, mai multe reglementări ar putea susține încrederea investitorilor și ar restabili angajamentul instituțional. Acest lucru s-ar traduce în cele din urmă la prețuri mai mari și o posibilă stabilitate. Totuși, este posibil ca mare parte din piața de retail și cea tradițională să fie în expectativă pentru o vreme din cauza lipsei de încredere, se arată în analiza casei de brokeraj XTB România

