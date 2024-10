2022.09.15 - Radu Puiu: Monedele digitale versus criza energetică și inflația în creștere – viitorul sectorului, încotro?

Timp de citire: 6 minute(s)

Sentimentul față de activele digitale s-a deteriorat după publicarea negativă a inflației de marți din SUA.

Bitcoin și Ethereum au pierdut peste 12% în ultimele două zile.

Ethereum se pregătește să treacă la un model de operare care utilizează cu 99,9% mai puțină energie, ceea ce ar putea să marcheze o revenire a sectorului.

În cazul unui eșec, însă, căderea Ethereum ar afecta drastic sentimentul pieței față de monedele digitale și ar declanșa un val de lichidare, explică Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Conform unui raport al Casei Albe, consumul total global de energie electrică pentru generarea (minarea) activelor digitale este între 120 de miliarde și 240 de miliarde de kilowați-oră pe an, o valoare care depășește consumul total anual de energie electrică din țările mari, cum ar fi Australia sau Argentina.

Cercetătorii de la Universitatea Cambridge estimează că rețeaua Bitcoin folosește aproximativ 100 de terawatt-oră pe an, cantitatea aproximativă consumată de țări precum Malaezia sau Suedia. În prezent, prețul celor mai mari două monede digitale, Ethereum și Bitcoin, încearcă să recupereze o parte din scăderile ample suferite marți. Bitcoin și Ethereum au pierdut peste 12% în ultimele două zile. A doua cea mai mare criptomonedă, Ethereum se pregătește pentru ceea ce analiștii consideră a fi cel mai important eveniment al anului pentru monedele digitale, se arată în analiza XTB. Schimbarea, numită The Merge, este concepută pentru a câștiga susținerea criticilor care văd criptomonedele ca fiind dăunătoare pentru mediu. Astfel, este pe cale să treacă la un nou model de operare care utilizează cu 99,9% mai puțină energie. Ethereum folosește, în prezent, la fel de multă energie ca o țară de dimensiune medie. Alte criptomonede, inclusiv cea mai mare, Bitcoin, vor rămâne la fel de consumatoare de energie ca înainte. Merge-ul în sine nu va provoca consecințe imediate pentru utilizatorii blockchain-ului Ethereum. În prezent, consumul anual este comparabil cu cel al Noii Zeelande. Schimbarea definitivă a consensului de la Proof of Work la Proof of Stake va avea loc datorită așa-numitei „bombe de dificultate”, care va face generarea (minarea) de ETH neprofitabilă pentru așa-zișii „mineri”, care vor fi înlocuiți de validatori. Potrivit unor analiști, fuziunea Ethereum va provoca un val de interes instituțional pentru Ethereum și poate fi asociată cu o nouă „primăvară a sectorului DeFi”, adică un interes reînnoit pentru aplicațiile și serviciile descentralizate construite pe rețeaua Ethereum. În actualizările viitoare, dezvoltatorii vor aborda ideea de reducere a „taxelor de gaz” (comisioane) ale rețelei și scalabilitatea rețelei. Cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, spune că Merge a făcut parte din planul Ethereum de când a fost lansat în 2014, dar a trebuit să fie amânat de multe ori din cauza complexității sale tehnice. Astfel, în ciuda testelor de succes ale Ethereum, există posibilitatea de apariție a unei „erori tehnice în timpul evenimentului”, care ar afecta drastic sentimentul pieței față de monedele digitale și ar declanșa un val de lichidare, atrage atenția analistul XTB. Odată cu revenirea aversiunii la risc, unii investitori ar putea dori să vândă din monede în cazul apariției unor erori neașteptate. Vânzarea recentă ar fi putut surprinde investitorii, deoarece au fost lichidate poziții de cumpărare în valoare de peste 220 de milioane de dolari. Raportul potrivit căruia inflația din SUA a scăzut cu mai puțin decât așteptările analiștilor în august a preluat interesul investitorilor. Acum, rămâne de văzut dacă „The Merge” ar putea deveni un eveniment „sell the news”. Biroul de Statistică a Muncii din SUA a publicat, marți, cel mai recent raport privind indicele prețurilor de consum, care arată că prețul bunurilor a crescut cu 8,3% în termeni anuali în august. Valoarea de 8,3% a depășit așteptările economiștilor cu privire la o scădere până la 8,1%. Aceasta marchează o scădere cu 20 de puncte de bază față de cifrele din iulie. Potrivit raportului, creșterea costurilor cu locuințele, hrana și îngrijirea medicală au fost cei mai mari contribuitori la creșterea totală a prețurilor. Între timp, prețurile la benzină au înregistrat o scădere. Pe măsură ce prețul bunurilor a crescut, băncile centrale din întreaga lume au răspuns prin creșterea ratelor dobânzilor în încercarea de a reduce inflația. În SUA, Rezerva Federală a indicat că va adopta o atitudine hawkish (de înăsprire a condițiilor monetare) la sfârșitul anului 2021, ceea ce a generat teamă pe piețele globale de acțiuni, dar această atitudine s-a transmis și în sectorul monedelor digitale. De atunci, Fed a majorat ratele dobânzilor de mai multe ori până la nivelurile actuale cuprinse între 2,25% și 2,5%. Fed a indicat de mai multe ori că țintește o rată a inflației de 2%, iar președintele băncii centrale, Jerome Powell, a avertizat că va apărea mai multă „durere” în viitor, în discursul său de la Jackson Hole, ceea ce ar putea însemna că vor exista noi creșteri, se explică în analiza casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. Se previzionează ca Powell să anunțe o altă creștere cu 75 de puncte de bază la întâlnirea FOMC de săptămâna viitoare. Piețele au acordat o atenție deosebită atât cifrelor Fed, cât și ale inflației CPI în ultimele luni. Din moment ce Fed s-a angajat în planul său de creștere a ratelor dobânzilor, creșterea cifrelor inflației a provocat șocuri pe piețe. Acest lucru este o urmare a faptului că ritmul de creștere a ratelor majorează costul împrumutului, ceea ce tinde să afecteze activele riscante pe măsură ce investitorii se reorientează către active de refugiu, precum dolarul american. Un mediu macroeconomic instabil, punctat de creșterea prețurilor și de o abordare agresivă a Fed, a fost unul dintre factorii majori din spatele scăderii prețurilor din ultimele luni ale monedelor digitale, arată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB. Un nou proiect de lege privind monedele digitale a fost introdus în Parlamentul Uruguayului. Proiectul de lege urmărește să clarifice modul în care vor fi reglementate activele digitale în țară, dând Băncii Centrale a Uruguayului competență asupra acestor active. Veștile referitoare la proiecte de reglemetare în diferite regiuni pot fi de bun augur, întrucât pot reprezenta un vot de încredere. În momentul de față, acest spațiu continuă să fie unul foarte speculativ, fapt ce crează un nivel ridicat de volatilitate și poate fi un aspect negativ care descurajează anumiți investitori instituționali. Un nou exemplu este o criptomonedă mică numită „Jail Kwon Token”, care a crescut cu peste 200% miercuri după apariția știrilor conform cărora autoritățile sud-coreene au obținut un mandat de arestare pentru Do Kwon, creatorul monedei stabile TerraUSD. Un tribunal din Coreea de Sud a emis un mandat de arestare pentru Do Kwon, principalul dezvoltator al criptomonedelor Luna și TerraUSD, a căror prăbușire din luna mai a zguduit piețele de criptomonede din întreaga lume. Kwon, fondator al platformei blockchain Terraform Labs, a fost acuzat de fraudă de către investitori în urma prăbușirii. Ordinul de arestare vine după luni de investigații și pe fondul indignării publice din Coreea de Sud care a apărut în urma evenimentului. La nivel global, investitorii în cele două monede au pierdut aproximativ 42 de miliarde de dolari, potrivit firmei de analiză blockchain Elliptic. Moneda „Jail Kwon” a atins un preț maxim de aproximativ 0,001 USD miercuri dimineață, de peste șapte ori mai mult față de prețul din urmă cu 24 de ore, potrivit CoinGecko. Ulterior, a scăzut, iar în prezent evoluează la 0,000568 USD, în creștere cu 220% față de ziua anterioară. Opiniile referitoare la consumul de energie al industriei sunt împărțite, fiind dificil de creat o părere clară. Conform unui raport al Casei Albe, consumul total global de energie electrică pentru generarea (minarea) activelor digitale este între 120 de miliarde și 240 de miliarde de kilowați-oră pe an, o valoare care depășește consumul total anual de energie electrică din țările mari, cum ar fi Australia și Argentina. Studiul constată că statele cu prețuri mai mici la energie electrică au, de obicei, o pondere mai ridicată a energiei regenerabile în rețeaua electrică. O tehnologie mai ecologică pare să fie trendul către care se îndreaptă sectorul. Cercetătorii de la Universitatea Cambridge estimează că rețeaua Bitcoin folosește aproximativ 100 de terawatt-oră pe an, cantitatea aproximativă consumată de țări precum Malaezia sau Suedia. Pe de altă parte, apărătorii Bitcoin spun că industria este în mod nedrept evidențiată în privința consumului de energie, pe care un raport recent al Casei Albe a estimat-o că se încadrează între 0,09% și 1,7% din consumul total de energie electrică din SUA. Grupurile industriale au publicat date care arată că mai mult de jumătate din energia utilizată de mineri provine din surse regenerabile și spun că sectorul are potențialul de a ajuta la extinderea rețelelor de energie regenerabilă prin finanțarea de noi proiecte de energie ecologică, se precizează în analiza casei de brokeraj XTB România.

