2021.05.12 - Radu Puiu, XTB: Neliniște pe piețele bursiere americane. Indicele de măsurare a „fricii” pe burse a crescut considerabil din cauza inflației

Timp de citire: 2 minute(s)

Parcursul piețelor de capital din SUA din această jumătate de săptămână a fost extrem de volatil. Deși doi dintre cei trei indici majori din SUA (S&P 500 și Dow Jones) au început săptămâna într-o manieră extrem de optimistă, reușind să marcheze noi maxime istorice intraday, performanța acestora a avut însă de suferit, arată într-o analiză de piață Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia.

Marți, companiile de tehnologie au pierdut teren în prima parte a zilei, dar în cele din urmă au reușit să se redreseze pe măsură ce corecția s-a extins pe piața mai largă. Indicele Dow Jones a pierdut 473 de puncte, aproximativ 1,4%, marcând cea mai slabă performanță din februarie. Cotația S&P 500 a scăzut cu 0,9%, dar a evitat înregistrarea unei a doua deprecieri consecutive de 1% după scăderea de luni. Aceste pierderi ar putea fi justificate și de o potențială marcare a profitului după secvențe de creștere importante pe piețele americane. În plus, datele dezamăgitoare raportate la sfârșitul săptămânii anterioare pe piața forței de muncă este posibil să fi fost reinterpretate în weekend, o parte dintre investitori schimbându-și opinia cu privire la caracterul datelor. Raportul NFP de vineri a adus o creștere a locurilor de muncă cu 266 de mii în aprilie, valoare mult mai dezamăgitoare decât prognoza mediană de +978 de mii. La prima vedere, rezultatul susține abordarea de așteptare a Fed în privința politicii monetare, arătând că redresarea economică dă în continuare semne de ezitare. Totuși, rezultatul ar putea fi interpretat și drept un potențial semnal al unei divergențe majore între evoluția piețelor de capital și starea economiei, cele două părând în anumite momente fiind total deconectate. Nivelul ridicat de agitație din piețe a fost confirmat de indicele de volatilitate evaluat de CBOE, care reprezintă un instrument de măsurare a ”fricii” pe piețe prin intermediul prețurilor opțiunilor pe S&P 500. Acesta a crescut până la 23,73 de puncte, un nivel care nu a mai fost atins de două luni. Vânzarea activelor riscante continuă și în această dimineață. Principala cauză pare a fi un nou val de îngrijorări legate de inflație, care ar putea pune presiune asupra Rezervei Federale să majoreze ratele dobânzilor sau să înăsprească condițiile de politică monetară mai rapid decât estimase anterior. Un raport important despre inflația din SUA va fi publicat astăzi al 15:30 ora României. Se preconizează că Indicele Prețurilor de Consum (ICP) pentru aprilie va crește cu 0,2% față de luna precedentă, ducând la o rată anuală de creștere de 3,6%, potrivit estimărilor Dow Jones. O astfel de valoare ar reprezenta cel mai alert ritm de apreciere din septembrie 2011. Deși investitorii par a fi tot mai îngrijorați de amenințarea inflației, Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat că orice creștere a inflației ar trebui să fie tranzitorie, neexistând motive de teamă pentru moment. În plus, Fed pare să sugereze că o mare parte din creșterea așteptată a inflației este de fapt doar o urmare a „efectelor de bază”, având în vedere prețurile mai mici înregistrate în urmă cu un an pe fondul pandemiei. Totuși, deși prezența efectelor de bază există, presiunile inflaționiste ar putea continua și în lunile de vară, pe măsură ce tot mai multe state vor relaxa restricțiile și va începe sezonul concediilor.

