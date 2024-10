2021.10.11 - De 3 ori mai multe instrumente bazate pe criptomonede disponibile acum la XTB

Timp de citire: 2 minute(s)

În prima jumătate a anului 2021, 20% dintre clienții XTB au făcut cel puțin o tranzacție cu instrumente bazate pe criptomonede, iar 1 din 10 clienți noi au ales să tranzacționeze criptomonede imediat după deschiderea contului de investiții. XTB recomandă o atenție specială pentru Dogecoin, Polkadot și Stellar.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Casa de brokeraj XTB România a triplat numărul de instrumente disponibile bazate pe criptomonede și a introdus noi costuri (spreaduri) atractive pentru investitori. Astfel, pe lângă Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash și Ripple, în prezent românii pot investi și în Binance Coin, Cardano, Chainlink, Dogecoin, EOS, Polkadot, Stellar, Tezos, Uniswap. Odată cu noile criptomonede, au fost introduse și spread-uri atractive, care, în funcție de instrument, pot ajunge la 0,22% din prețul pieței. „Popularitatea în creștere a criptomonedelor este incontestabilă. Clienții care doresc să valorifice volatilitatea și nu neapărat să achiziționeze criptomonede fizice ne-au solicitat să adăugăm instrumentele noi. De aceea, aproape că am triplat numărul de CFD-uri pe criptomonede pe care le oferim și am introdus spread-uri atractive. Cu toate acestea, este important să ne amintim că această piață este predispusă spre fluctuații majore atât în sens ascendent, cât și în sens descendent. Iar atunci când criptomonedele scad, CFD-ul oferă un mecanism unic de a valorifica piața în scădere pe care instrumentele clasice nu îl oferă, și anume, vânzarea în lipsă sau shortselling – adică, dacă estimezi o scădere de preț, poți vinde acum ceva ce nu ai și poți răscumpăra mai târziu la un preț mai mic, marcând astfel, sub formă de profit, diferenta de preț în scădere dintre cele două momente”, explică Irina Cristescu, General Manager XTB România. Dintre cele 9 CFD-uri pe criptomonede introduse în oferta XTB, 3 merită o atenție specială din partea investitorilor. Una dintre acestea este criptomoneda Dogecoin (DOGE), care a fost creată în 2013 ca o glumă în opoziție cu Bitcoin, a început să câștige popularitate abia în urmă cu câțiva ani. Notorietatea acestei criptomonede este legată de cunoscutul meme „Doge” care constă, de obicei, într-o imagine a unui câine Shiba Inu însoțit de text multicolor, reprezentând un fel de monolog intern și care este scris în mod deliberat într-o engleză greșită. Merită menționat faptul că Dogecoin este cunoscută ca fiind o criptomonedă inflaționistă, însemnând că oferta pentru această monedă nu este limitată. Despre proiectul Polkadot (DOT), început în 2015, e bine de știut că a fost inițiat de foști directori asociați cu proiectul Ethereum, prima vânzare de tokens având loc în 2017. Inovația acestei criptomonede este capacitatea de a susține mai multe blockchains. Este a 9-a cea mai mare criptomonedă din lume în ceea ce privește capitalizarea. În ceea ce privește Stellar (XLM), aceasta a apărut în 2013 datorită co-creatorului unui alt proiect financiar inovator și anume Ripple. Stellar este o rețea financiară mare, concepută pentru a permite plăți transfrontaliere rapide în cantități mari de valute. Instrumentele bazate pe criptomonede au fost unul dintre subiectele care au evocat cele mai mari emoții din industria investițiilor în ultimii ani. Criptomonedele au devenit un element important în portofoliile a sute de mii de investitori - de la cei mai bogați oameni din lume, până la administratori de fonduri și investitori individuali. Acestea sunt, de asemenea, foarte populare și în rândul clienților XTB. În prima jumătate a anului 2021, 20% dintre clienții XTB au făcut cel puțin o tranzacție cu CFD-uri bazate pe aceste instrumente, iar 1 din 10 clienții noi a ales să tranzacționeze criptomonede imediat după deschiderea contului de investiții. Criptomonedele se numără printre cele peste 5.420 de instrumente disponibile în prezent prin platforma de tranzacționare a XTB alături de Acțiuni și ETF-uri cu deținere sau CFD-uri pe Forex, Indici, Mărfuri, Acțiuni și ETF-uri. Mai multe detalii aici: https://www.xtb.com/ro/monede-virtuale.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."