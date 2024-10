2022.11.17 - Claudiu Cazacu: O altă iarnă cripto sau o nouă eră glaciară – Scăderi severe, consecințe posibile

Bitcoin are în față un sfârșit de an foarte volatil, fiind încă pe trend descendent, dar cu potențial de salturi speculative, de scurtă durată, atunci când piața va „presimți” depășirea crizei actuale, constată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Scăderi masive, faliment, incapacitate de plată – vremuri tulburi pe piața monedelor digitale Vremurile furtunoase nu sunt deloc străine de piețele criptoactivelor. Bitcoin este în scădere deja de un an, cu pierderi de 72% în această perioadă, în timp ce, doar în 2022, scăderea a atins un dureros 64%, potrivit calculelor din 16 noiembrie. Cu toate acestea, chiar și pentru ritmul intens, de obicei, al veștilor din domeniu, tumultul recent iese în evidență. Deși Bitcoin a pierdut 25% între vârful din 8 noiembrie și minimul din 10 noiembrie, Solana, o altă criptomonedă, a pierdut 60%, iar FTT 90%, în aceeași perioadă. FTT este criptoactivul asociat bursei FTX, în dificultate săptămâna trecută, și incapacitate de plată acum. Anunțurile problemelor FTX, apoi ale refuzului Binance de a prelua competitorul său au fost șocante pentru piețe. FTX nu este Lehman Brothers, nici pentru industria financiară, nici măcar în raport cu ecosistemul cripto, dar efectele căderii bursei sunt mai largi decât ar putea să o arate simpla fluctuație a prețurilor. Potrivit Financial Times, activele ușor de transformat în lichiditate însumau 0,9 mld. dolari, față de obligații totale de 9 mld. dolari. Pierderile celor care au avut conturi la FTX sunt în curs de cuantificare. Estimările variază între 1 și 10 mld. de dolari, sume echivalente ale traderilor, depuse în portofele electronice ale bursei, care nu se regăsesc de fapt în contabilitate între activele bursei. Se pare că fondatorul Sam Bankman-Fried (SBF) ar fi creat o portiță software pentru a putea redirecționa active virtuale către o altă entitate pe care o deținea, fondul Alameda Research (AR). Situația este în plină derulare, dar pe seama informațiilor disponibile, se pare că plasamentele și pozițiile asumate de AR ar fi adus pierderi, acoperite parțial cu fondurile clienților. Atunci când Alameda a avut nevoie de capital, după prăbușirea fondului de hedging Three Arrows în iunie, mecanismul pus în mișcare a dus până la urmă, din solicitări de capital succesive, la imposibilitatea de a onora cererile de retragere ale clienților FTX. Ramificațiile sunt numeroase, o serie de entități între care fonduri și burse au anunțat pierderi. Bursa era utilizată și de diferite fonduri de risc din domeniul cripto, nu doar de traderi individuali. În Hong Kong, bursa AAX a oprit recent retragerile și a anunțat că are de acoperit un deficit de capital, în timp ce Coinbase a anunțat disponibilizări suplimentare, BlockFi a oprit retragerile, ca și bursa Genesis. În timp ce BlockFi se pregătește, potrivit WSJ, de faliment, Genesis ar avea 175 de mld. dolari blocați în FTX. Înghețarea retragerilor a dus la oprirea programului Earn (care oferă randamente pentru depuneri) al bursei Gemini, fondată de frații Winklevoss. Sunt astfel aduse în atenție și alte segmente ale finanțelor descentralizate, între care procedeele de finanțare „creativă”, produsele derivate și procesul de staking. Combustibilul de bază, încrederea, este greu de găsit zilele acestea, și lanțuri de finanțare sunt puse sub semnul întrebării. Scăderile au cuprins, săptămâna trecută, întreg spectrul de instrumente, iar capitalizarea totală a instrumentelor de tip criptoactive a scăzut de la 1017 mld. dolari, pe 8 noiembrie, la la 829 mld. dolari, pe 16 noiembrie. Solicitările investitorilor pentru o mai strictă reglementare s-au înmulțit. În vremurile bune, evenimente rare, dar de impact, au fost trecute cu vederea mai ușor decât în prezent, când pierderile de capital din scăderea prețurilor devin pierderea efectivă a capitalului care nu mai poate fi accesat în bursa unde era stocat. Deși procesul de lichidare ar putea permite, teoretic, recuperări parțiale, este un drum lung și incert, după cum pot să ateste păgubiții MtGox. Bursa japoneză, închisă în 2014, are încă de efectuat prima distribuție a sumelor și criptomonedelor rămase în bilanțul său. În 8 ani, investitorii au putut vedea de pe margine cum Bitcoin (și astfel dimensiunea capitalului blocat în procedura de lichidare, apoi de redeschidere) a crescut de aproape 100 de ori, pierzând apoi într-un an trei sferturi din valoare. Tribunalele din SUA nu au proceduri clare despre cum poate fi tratată o entitate din industrie, astfel încât termenele și procentul de recuperare este încă și mai incert decât într-o lichidare financiară „clasică”. Bitcoin, vulnerabil la valuri de lichidări de active, forțate sau induse de încrederea diminuată a investitorilor, preia în preț șocurile emoționale. Instrumentul rămâne, în sine, criptomoneda cu arhitectura cea mai robustă și validată în timp, însă, pentru investitorii care au avut încredere în conturile deschise la FTX sau Genesis, BlockFi, AAX, și posibil încă altele, aceasta este o slabă consolare. Vestea bună pentru Bitcoin? După lovituri în serie, de la dezumflarea balonului speculativ, la creșterea dobânzilor, căderea cu zgomot a unor burse vizibile, noduri majore în ecosistemul criptoactivelor, rezerva de noi vești proaste posibile pare a se fi diminuat. Vestea mai puțin bună: reglementarea ar putea să fie și mai restrictivă, iar încrederea să fi primit o lovitură serioasă, de durată. Interacțiunile cu sistemul financiar în sens larg nu par, în prezent, de talie sistemică, dar e posibil ca, atunci când nota se va aduna la final, sumele pierdute să fie considerabile pentru unii investitori. Dintr-un anume punct de vedere, băncile centrale ar putea vedea și un aspect pozitiv: mai puțini bani „pe piață”, mai puțin carburant pentru inflație, este concluzia analistului XTB România.

