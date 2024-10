2023.02.24 - Radu Puiu: Optimism temperat privind prețul petrolului, într-un context geopolitic și economic incert

,,În prezent, piețele de petrol și gaze sunt marcate de scăderi, cotația țițeiului Brent pierzând 34% față de vârful atins în mai 2022”, precizează Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Petrolul WTI a atins miercuri, 22 februarie, un nou minim al ultimelor două săptămâni, în contextul în care temerile legate de cererea de țiței au fost calmate de așteptările privind o posibilă nouă creștere a dobânzii-cheie de către Fed. Raportul celei mai recente reuniuni a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) - organismul care stabilește politica monetară al Fed - indică o înăsprire a politicii monetare, în linie cu așteptările investitorilor. Documentul nu aduce însă informații suplimentare cu privire la pașii exacți pe care Fed intenționează să îi facă în ceea ce privește politica monetară. Majoritatea membrilor FOMC au considerat că majorarea cu 25 de puncte de bază (bp) a intervalului țintă pentru rata dobânzii cheie, la prima ședință de politică monetară din 2023, este oportună, deși câțiva oficiali au fost în favoarea unei majorări chiar mai agresive, de 50 pb. Publicarea Raportului a determinat o mică scădere pe piețele de capital și aprecierea dolarului american. ,,Cotația WTI a revenit deasupra pragului de 74 de dolari pe baril, după o scădere de aproximativ 3% miercuri, la scurt timp după prezentarea raportului emis de Comitetul Fed ”, notează analistul XTB. Totodată, potrivit lui Radu Puiu, o înăsprire a politicii monetare pentru combaterea inflației în SUA pune sub semnul întrebării redresarea robustă a cererii din partea Chinei, după ce anul trecut Beijingul a eliminat restricțiile pandemice. Un dolar mai slab înseamnă țiței mai ieftin pentru cumpărătorii externi. Băncile de pe Wall Street încep să-și domolească optimismul privind prețul petrolului, Morgan Stanley, una dintre cele mai importante bănci de investiții din lume, fiind cel mai recent nume care și-a revizuit prognozele. Piața a traversat un început de an agitat, iar contractele futures WTI s-au tranzacționat într-un interval de aproximativ 10 dolari pe baril. Morgan Stanley și-a ajustat ascendent estimarea de creștere a cererii globale de petrol, pentru acest, an, cu aproximativ 36%. Astfel, conform noii prognoze, cererea globală în 2023 este estimată la 1,9 milioane de barili pe zi (bpd), față de 1,4 milioane bpd, cât indica previziunea anterioară. Banca invocă un impuls tot mai mare în redeschiderea economică a Chinei și o redresare a sectorului aviatic, dar semnalează o ofertă mai mare din Rusia, ca factor de compensare. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a ajustat, de asemenea, în creștere prognoza pentru cererea globală de țiței, în 2023, potrivit Raportului său privind piața petrolului din luna februarie. Invocând redeschiderea economiei Chinei drept principalul motor al creșterii cererii, analiștii IEA au ridicat prognoza pentru 2023 la 101,9 milioane bpd, un avans de 200.000 bpd față de raportul din luna ianuarie. Stocurile de țiței din SUA și-au extins acumularea cu aproximativ 10 milioane de barili pentru a doua săptămână consecutiv, conform datelor Institutului American al Petrolului (API) fiind la cel mai înalt nivel din iunie 2021. Între timp, activitatea rafinăriilor din SUA a încetinit în mod neașteptat, rata săptămânală de utilizare a capacității scăzând cu 1,4%, până la 86,5%, față de estimările care indicau o creștere cu 0,2%. Restricțiile pe țițeiul rusesc avantajează China și India La 5 decembrie 2022, G7, Uniunea Europeană, Canada, Japonia și Australia au început să implementeze un plafon de preț de 60 de dolari pentru exporturile maritime de țiței ale Rusiei. Acest context a fost valorificat rapid de către China și India. Plafoanele suplimentare pentru produsele petroliere sunt așteptate la sfârșitul acestui an și se anticipează că vor avea un impact mult mai mare. În contraofensivă, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că va interzice vânzarea de produse energetice din Rusia către țările care respectă plafonul de preț și alte sancțiuni. În ciuda acestor restricții, Rusia a înregistrat un avans al producției de petrol cu 2%, până la 10,7 milioane bpd, exporturile crescând cu 7%. Împreună, industriile de petrol și gaze au alimentat bugetul Rusiei, în 2022, cu 28%, adică aproximativ 36,7 miliarde de dolari. Indiferent dacă aceste cifre sunt reale sau nu, este clar că Moscova a atenuat parțial restricțiile asupra industriilor sale energetice, prin acordarea de prețuri avantajoase Chinei și Indiei. Ca dovadă a acestui nou trend, în prima jumătate a anului 2022, majoritatea exporturilor de petrol arctic ale Rusiei s-au îndreptat către Europa de Nord. În schimb, începând din a doua jumătate a anului, doar aproximativ o treime s-au îndreptat către regiune, iar până în noiembrie livrările s-au mutat aproape complet către Asia. Potrivit unui sondaj realizat de Bloomberg în rândul a 11 consultanți, estimarea privind consumul mediu de petrol din China, în 2023, indică un nivel record de 16 milioane de barili pe zi. Produsele energetice rusești sunt un element esențial al acestei aprovizionări, depășind Arabia Saudită ca sursă principală de petrol a Beijingului în 2022 și asigurând aproximativ 4,5% din necesarul de gaze. India profită la maximum de nevoia Rusiei Din aprilie până în decembrie 2022, Rusia a exportat aproximativ 64.000 de barili pe zi de țiței arctic în India. Până în octombrie, cea mai mare sursă de țiței a Indiei a fost Rusia (22%). Iar până în noiembrie, exporturile rusești către India au atins un nivel record de 6,67 milioane de barili de țiței, cu încă 4,1 milioane de barili trimiși în decembrie. Conform datelor Bloomberg, exporturile rusești de țiței au crescut cu 26%, până la 3,6 milioane de barili pe zi în săptămâna încheiată pe 17 februarie. În același timp, transporturile de la toate terminalele rusești de export, aflate la Marea Baltică și Marea Neagră, precum și din Orientul Îndepărtat, au atins maxime multi săptămânale. Deși creșterea remarcabilă a fost atribuită nivelului scăzut din săptămâna precedentă, media pe o lună arată o tendință ascendentă. În China, India, Turcia și alte destinații necunoscute s-au exportat 3,2 milioane bpd, aceasta fiind cea mai mare cifră de când seria de date a început să fie înregistrată, la începutul anului 2022 Un factor important pentru ca piața petrolului să experimenteze prețuri ridicate este redresarea economică a Chinei, însă efectele nu vor fi vizibile imediat. Semnalul de înăsprire a dobânzilor din partea Fed se adaugă altor semnale negative, precum o posibilă recesiune iar pesimismul va pune presiune asupra piețelor pentru o vreme. Cererea crescută de petrol a Beijingului este în prezent alimentată, în mare măsură, de oferta suplimentară din Rusia. Acest lucru poate explica de ce prețul petrolului nu a crescut în pas cu cererea mai mare din China.

