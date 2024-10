Ordine în așteptare (pending orders) în MT4

Află cum se utilizează ordinele în așteptare (pending orders) pe platforma MT4

Descoperă avantajele platformei XTB făcând clic aici. Când tranzacționezi pe piețele financiare, sunt două moduri principale de a deschide o tranzacție. Execuție instant: tranzacția ta este deschisă imediat la prețul disponibil Ordin în așteptare: tranzacția ta este deschisă atunci când o piață atinge un anumit nivel, specificat de tine În timp, probabil, vei folosi ambele tipuri de tranzacții în activitatea ta de tranzacționare. Însă, cum funcționează mai exact ordinele în așteptare și de ce avem nevoie de ele? Să fii mereu la curent cu știrile de piață și miscările semnificative este important, însă o bună planificare este și mai importantă. Când ai viziunea ta despre o anumită piață, însă nu ai timp să o monitorizei în mod constant prețurile, ordinele în așteptare sunt alegerea perfectă. Spre deosebire de ordinele cu execuție instant, prin care o tranzacție este plasată la prețul curent al pieței, ordinele în așteptare îți permit să setezi ordine ce vor fi deschise odată ce este atins nivelul specificat de tine. În MT4 sunt disponibile patru tipuri de ordine în așteptare, însă le putem grupa în doar 2 tipuri principale: ordine în așteptarea spargerii unui anumit nivel al pieței sau ordine în așteptarea revenirii pieței de la un anumit nivel. Le putem folosi pe ambele atât să vindem cât și să cumpărăm, astfel, avem 4 tipuri de ordine în așteptare: Buy Stop Ordinul Buy Stop îți permite să setezi un ordin de cumpărare la un nivel mai ridicat decât prețul curent al pieței. Asta înseamnă că dacă prețul curent al pieței este 20$ și ordinul tău de Buy Stop este 22$, o poziție buy sau long va fi deschisă atunci când piața atinge acel nivel de preț. Sell Stop Ordinul Sell Stop îți permite să setezi un ordin de vânzare sub prețul curent al pieței. Așadar, dacă prețul curent al pieței este 20$ și ordinul tău Sell Stop este la 18$, atunci când piața va atinge acel preț va fi deschisă o poziție de sell sau short. Buy Limit Opusul ordinului Buy Stop, Buy Limit îți permite să setezi un ordin de cumpărare sub prețul curent al pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent al pieței este 20$ și ordinul tău Buy Limit este la 18$, atunci când piața va atinge acel nivel de preț va fi deschisă o poziție de cumpărare. Sell Limit Ordinul Sell Limit îți permite să setezi un ordin de vânzare la un nivel mai mare decât prețul pieței. Dacă prețul curent al pieței este 20$ și ordinul Sell Limit este 22$, odată atins acest preț va fi deschisă o poziție de vânzare pe acea piață. Deschiderea ordinelor în așteptare Poți deschide un nou ordin în așteptare prin dublu click pe numele instrumentului din fereastra Market Watch. Odată ce ai făcut asta se va deschide fereastra de ordin nou și poți selecta tipul ordinului “Pending order”. Apoi, selectează nivelul pieței la care va fi activat ordinul în așteptare. Trebuie, de asemenea, să alegi mărimea poziției (volumul). Dacă este necesar, poți seta și o dată de expirare (’Expiry’). După ce ai setat toți acești parametri, selectează tipul de ordin în funcție de ce dorești: să vinzi sau să cumperi, Stop sau Limit și click pe butonul ‘Place’. Ordinele în așteptare sunt o caracteristică foarte importantă a platformei MT4. Aceasta este foarte utilă atunci când nu poți monitoriza în mod constant piața sau când prețurile se mișcă rapid și nu vrei să ratezi nicio oportunitate din piață. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

