2020.08.03 - XTB România: Pandemia a accelerat dezvoltarea digitală a lumii cu cel puțin 2 ani

Timp de citire: 7 minute(s)

„Ca grup, giganții din tehnologie au ieșit câștigători, cu toate că între ei au apărut unele diferențe. Alphabet a raportat venituri în scădere pentru prima oară, de doar 2%, în timp ce Facebook a marcat o creștere de 11% a acestora. Strict pe segmentul de publicitate, scăderea a fost de 8% pentru Alphabet. ”Deși generator de pierderi în prezent, segmentul "Other bets" care include divizia de mașini autonome Waymo, poate fi promițător”, explică Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA au prezentat rezultate surprinzătoare în Q2 2020, pe fondul unei încetiniri a economiei globale și a impactului financiar major resimțit de mare parte din clienții și partenerii de afaceri.

Mișcarea spre digitalizare, lucrul la distanță, comenzile online și utilizarea resurselor IT de tip cloud au explodat profiturile companiilor Big Tech: Amazon, Facebook, Google și Microsoft.

Aceste tendințe au fost accelerate cu doi ani sau mai mult în această perioadă de modificări ale modului de funcționare a societății, atât în economii dezvoltate, cât și în cele emergente.

Acestea sunt concluziile unei analize a XTB România, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume și companie de investiții listată pe Bursa de la Varșovia. Amazon a spulberat prognozele, oferind un profit de 10.3 dolari pe acțiune, față de 1.46 în așteptările furnizate de Refinitiv. Divizia de cloud a decelerat la un avans de 29% de la 33% trimestrul anterior, un ritm înca foarte bun având în vedere dimensiunea sa. Acționarii au fost răplătiți cu aprecieri de peste 64% de la începutul anului, în iulie acțiunea fiind mai mereu peste 3.000 de dolari, de la aproximativ 2.000 de dolari în februarie. ”Un curent favorabil se formează în privința Microsoft: după ce a câștigat un contract masiv cu Pentagonul pentru oferirea de servicii de tip cloud (rezultat contestat de Amazon), și se află în discuții pentru preluarea operațiunilor americane ale TikTok. Microsoft încearcă astfel să recupereze o parte din decalaje pe partea de conținut video față de Google sau Facebook, continuând strategia de dezvoltare a social media inițiată cu achiziția LinkedIn. Rezultatele MSFT au fost peste așteptări în privința profitului (1.46 dolari pe acțiune vs 1.34 estimări Refinitiv) și a veniturilor în general. Ritmul de creștere a segmentului cloud a fost în continuare bun, deși a încetinit la 47% de la 59% în trimestrul anterior, dar divizia Windows a marcat o scădere de 4% iar veniturile LinkedIn au încetinit de asemenea la 10%”, explică Claudiu Cazacu. „Pe lângă numele tradiționale sau deja familiarul Zoom, au apărut și alți câștigători. O serie de firme mici și mijlocii au descoperit că o prezență importantă în online poate fi un mod de continuare a activității - fapt ce a adus beneficii firmei canadiene Shopify. ”Acțiunile sale au depășit notabil procesatorii de plăți Square și Paypal, aducând un profit de peste 150% de la începutul anului. Potrivit Visa, ritmul avansului vânzărilor online (mai puțin în turism) a fost de 25% în perioada de după jumătatea lui aprilie, de două ori mai mare decât cel din anul anterior. Shopify, însă, evaluată la peste 47 de ori veniturile estimate pentru anul în curs (nu profitul, care este utilizat în cazul altor indicatori) sugerează așteptări mari, posibil prea mari din partea investitorilor pentru creșterile viitoare. Indicatorul este sub 5 pentru Amazon și peste 8 în cazul Facebook, o valoare mică fiind considerată (strict teoretic și limitativ la acest indiciu) de dorit”, mai arată analistul. ”Pentru viitor, audierile din Congresul american urmează cel mai probabil să fie completate de noi episoade, inclusiv în forul similar al Uniunii Europene. Presiunea pe reglementarea numelor mari din domeniu este de așteptat să crească. Deja unele practici neconcurențiale ale unor firme, între care Amazon, au atras atenția în legislativul american. În timp, atenția sporită a autorităților ar putea conduce la politici cu impact asupra afacerilor, dar acest risc nu pare iminent. Presa se poate bucura de deciziile din Australia, care vor conduce la redistribuirea unor venituri spre creatorii de știri și materiale dinspre Google sau Facebook, însă valoarea efectivă a acestor plăți nu este încă stabilită, și ar putea fi una gestionabilă pentru cele două firme. În timp, alte jurisdicții ar putea merge în același sens, forțând o privire mai atentă a piețelor, dar calcule se vor face mai ales după ce vor apărea cifrele dinspre Australia. Importanța tehnologiei în țesătura economiei americane și globale nu poate fi ignorată, iar, dincolo de susținerea masivă pe termen scurt indusă de acest an ieșit din comun, de programele de sprijin monetar neconvențional și de un apetit speculativ ridicat care pune unele semne de întrebare privind sustenabilitatea mișcărilor pe termen scurt sau chiar mediu, de ordinul lunilor de zile, acțiunile companiilor de tehnologie, în grup, par a fi poziționate favorabil pe termen lung și foarte lung”, mai spune Cazacu. La rândul său, Radu Puiu, Analist în cadrul XTB România, este de părere că rezistența Amazon, Facebook, Google și Microsoft în fața condițiilor de piață neprevăzute din acest an este cu atât mai spectaculoasă cu cât rezultatele financiare au fost publicate la doar o zi după ce directorii acestor companii au participat la o serie de interogări din partea Congresului SUA, unde au fost acuzați că au folosit puterea platformelor lor pentru a înfrunta și înăbuși concurența. „Rezultatele au fost în contrast cu performanța economiei americane din al doilea trimestru al anului care s-a depreciat cu 9,5% în termeni trimestriale. Mulți investitori se așteptau ca profiturile Amazon din activitatea de comerț electronic să fie anulate aproape în totalitate în a doilea trimestru din cauza costurilor suplimentare de 4 miliarde de dolari înregistrate pentru a menține funcțională activitatea în timpul crizei de sănătate. În schimb, profiturile după impozitare s-au dublat la 5,2 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au crescut cu 40%. În schimb, dependența lor de sectorul de publicitate a făcut ca Facebook și Google să fie mai expuse în fața turbulențelor economice. Totuși, performanțele înregistrate au fost remarcabile pe fondul reducerii masive a sectorului de publicitatea de peste 20% la nivelul mai multor piețe pe plan. Veniturile Facebook au crescut cu 11% până la 18,7 miliarde de dolari, depășind cu mult prognozele unui avans de 3%. În ciuda temerilor legate de boicotul publicitar legat de serviciile sale din partea a peste 1.000 de mărci, inclusiv Verizon și Ford, afacerile companiei au fost mult mai puțin afectate indicând un nivel ridicat de diversificare și de adaptabilitate, caracteristici care s-au dovedit extrem de utile în astfel de situații”, explică Radu Puiu. Veniturile Microsoft au avansat cu 13% până la 38 de miliarde de dolari. Totuși, reacția investitorilor a fost una negativă în urma publicării raportului din cauză că reprezentanții firmei au susținut că achizițiile de licențe de tranzacții au continuat să încetinească, fapt ce a afectat filiala LinkedIn. Doar Alphabet, compania mamă a Google, nu a reușit să urmeze exemplul, deoarece a prezentat primul declin al vânzărilor raportat în istoria de companie listată public. Totuși, firma a reușit să depășească așteptările, veniturile sale scăzând cu doar 2%, într-un moment în care alte companii din sectorul de publicitate suferă contracții ample. „Performanțele solide ale celor mai importante companii tehnologice au arătat că acestea au beneficiat de creșterea activității digitale din acest an, pe măsură ce tot mai multe persoane au fost nevoite să muncească, să învețe și să se distreze de acasă. În ciuda evaluărilor ridicate în raport cu indicatorii clasici de analiză a acțiunilor companiilor, firmele de tehnologie continuă să sfideze aceste rezultate și înregistrează performanțe remarcabile. Acest fapt se datorează și deciziilor de expansiune continuă a activității și de dezvoltare a serviciilor oferite. De exemplu, Microsoft a confirmat că se află în discuții pentru achiziționarea afacerii din SUA a aplicației video TikTok. Negocierile vin în contextul amenințării venite de la Casa Albă de interzicere a aplicației pe fondul îngrijorărilor legate de securitate în urma legăturilor dintre compania mamă și autoritățile din China”, explică analistul XTB România. Google și ADT au anunțat încheierea unui parteneriat pe termen lung pentru a crea următoarea generație de oferte de securitate pentru locuințe inteligente. Prin intermediul înțelegerii, hardware-ul și serviciile Google vor fi integrate cu instalarea, serviciile și rețeaua profesională de monitorizare a ADT. „Un alt exemplu este Facebook care intenționează să lanseze videoclipuri muzicale pe platforma sa socială după ce a încheiat acorduri cu mai multe companii de discuri printre care Sony Music Group, Universal Music Group sau Warner Music Group. Această mișcare ar putea duce la câștigarea unor venituri suplimentare din publicitate, intrând astfel pe un segment deținut în mare parte de YouTube, care aparține de Google”, adaugă Radu Puiu. „O serie de probleme cu care s-ar putea confrunta companiile vin din Zona Euro. Directorul Autorității privind politica de concurență din Europa, Margrethe Vestager, a primit sarcina de a revizui părți din manualul de reglementare antitrust, urmând să anunțe noi instrumente de concurență înainte de sfârșitul anului. O altă problemă ar putea fi taxa digitală. Uniunea Europeană are în vedere creșterea impozitării companiilor digitale. Cu toate acestea, blocul format din 27 de membri nu poate impune o taxă la nivelul întregii Zone fără aprobarea acesteia în unanimitate la nivelul statelor membre, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Comisia Europeană a estimat anterior că firmele digitale plătesc în medie o rată de impozitare efectivă de 9,5% în UE, față de 23,2% pentru întreprinderile tradiționale. Se așteaptă ca dezbaterea privind impozitarea să înceapă în lunile următoare, deoarece guvernele caută modalități de creștere a veniturilor pentru a combate impactul economic al crizei actuale”, conchide analistul XTB România.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."