2022.11.02 - Peste 145.000 de clienți noi și profit de peste 152 de milioane Euro, după trei trimestre

Timp de citire: 3 minute(s)

Peste 145.000 de persoane au ales să investească alături de XTB, casă de brokeraj pe burse internaționale, în primele trei trimestre ale anului 2022. Numărul total al clienților XTB a depășit 567.000 de persoane la sfârșitul lunii septembrie. În plus, profitul grupului XTB a ajuns la peste 152 de milioane Euro, tot la sfârșitul lunii septembrie. XTB tocmai și-a prezentat rezultatele financiare preliminare pentru al treilea trimestru din 2022.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Factorii care au influențat nivelul rezultatelor XTB au fost volatilitatea încă ridicată pe piețele financiare și de mărfuri, precum și creșterea sistematică a bazei de clienți, la fel ca în trimestrele precedente. „Situația de pe piața energiei, care influențează prețurile mărfurilor energetice, inflația ridicată și volatilitatea pe piața valutară sunt doar câțiva dintre factorii care au încurajat clienții să caute în mod activ oportunități de investiții pe piețele financiare. Acest lucru este confirmat de veniturile din diferite tipuri de active. În astfel de circumstanțe, putem observa efectele construirii sistematice a bazei clienților noștri, care realizează mai multe tranzacții în perioadele de volatilitate crescută. Efectul acestei situații, la fel ca în trimestrele anterioare, este și rentabilitatea mai mare”, declară Omar Arnaout, CEO XTB. Peste jumătate de milion de investitori aleg XTB În trimestrul al treilea din 2022, XTB a generat un profit net de circa 50 milioane Euro prin comparație cu aproximativ 23 milioane Euro, cât a generat în trimestrul III al anului 2021. În total, în primele trei trimestre din 2022, profitul net al XTB se ridică la 152,7 milioane Euro, de patru ori mai mare decât profitul generat în aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile operaționale înregistrate în trimestrul III din 2022 au atins valoarea de aproape 82 milioane Euro, aproape de două ori mai mare decât în trimestrul III din 2021 La rândul lor, costurile operaționale s-au ridicat la circa 28 milioane Euro după 9 luni. În trimestrul trei al anului 2022, XTB a dobândit aproape 45.000 de clienți, rezultat care, cumulat cu rezultatele din trimestrele precedente ale aceluiași an, ajunge la o valoare de peste 145.000 de clienți noi la sfârșitul lunii septembrie. Prin urmare, în fiecare dintre cele trei trimestre, compania și-a îndeplinit angajamentul de a obține o medie minimă de 40.000 de clienți noi trimestrial. Numărul total de clienți, la sfârșitul trimestrului III, a depășit 567.000. Un indicator important care influențează rezultatul este media numărului de clienți activi, care în T3 a fost de aproximativ 152.000, față de o medie de 112.000 pe tot parcursul anului 2021. „Datele de achiziție arată că numărul clienților noștri crește sistematic, acesta a și fost unul dintre obiectivele noastre principale pentru acest an. Dezvoltarea tehnologiei face investițiile să fie din ce în ce mai accesibile și mai simple. De aceea ne modificăm constant oferta și introducem modificări care au ca scop creșterea interesului față de serviciile noastre, atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți. În plus, ne-am intensificat campaniile publicitare cu ambasadorii mărcii. Datorită acestui fapt, de la un trimestru la altul ne consolidăm constant poziția pe piața companiilor de investiții globale”, adaugă Omar Arnaout. Investitorii preferă CFD-urile Creșterea volumului trimestrial de tranzacționare cu instrumente CFD realizat de clienții XTB este de 52,7% a/a, de la 1,044 milioane de loturi la 1,594 milioane. CFD-urile cu suport pe indici au fost printre cele mai căutate instrumente financiare. Ponderea lor în structura veniturilor din instrumente financiare a ajuns la 37,6%. Aceasta este o consecință a rentabilității ridicate a contractelor bazate pe indicii US 100, WIG20, DAX (DE30) și US 500. A doua cea mai căutată clasă de active e constituită din CFD-uri bazate pe valute, cu o cotă de 31% în structura veniturilor în al treilea trimestru al anului 2022. CFD-urile bazate pe mărfuri au reprezentat 27,7% din toate veniturile XTB, iar instrumentele din topul clasamentului acestei clase de active au fost contracte bazate pe prețul aurului, petrolului și al gazelor naturale. Costuri operaționale mai mari Costurile operaționale ale grupului XTB în trimestrul al treilea din 2022 s-au ridicat la circa 28 milioane Euro și au fost cu peste 9 milioane Euro mai mari decât în ​​perioada comparabilă din 2021. Cele mai importante elemente au fost costurile salariale și beneficiile angajaților, fiind rezultatul dezvoltării continue a companiei și, prin urmare, al creșterii locurilor de muncă, precum și costurile de marketing rezultate din activitățile de promovare. În septembrie, XTB a lansat o campanie globală de marketing, având ca nou ambasador al mărcii pe Conor McGregor, unul dintre cei mai de succes și mai recunoscuți luptători de arte marțiale din lume și unul dintre cei mai bine plătiți sportivi la nivel mondial. Peste 65 de instrumente noi Compania fintech, în conformitate cu strategia sa, lucrează constant la îmbunătățirea ofertei. În trimestrul al treilea, XTB a introdus, printre altele, contracte de tip CFD pentru 30 de criptomonede noi și a adaptat oferta de acțiuni și ETF-uri cu deținere la cerințele clienților, extinzând-o cu peste 65 de instrumente. Pentru a facilita clienților posibilitatea de a construi și echilibra componentele portofoliilor lor de investiții, XTB a redus, de asemenea, valoarea minimă a ordinului pentru acțiuni și ETF-uri.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."