Participanții la piață speculează că petrolul ar putea atinge 100 de dolari pe baril în timpul iernii (OIL și OIL.WTI) și că prețurile gazelor naturale - în prezent, în jur de 5 dolari pe MMBTU - vor atinge valori de două cifre (NATGAS), arată brokerul de piețe internaționale XTB România, companie listată pe Bursa de la Varșovia.

Nimeni nu se aștepta ca, după scăderea bruscă a prețurilor de anul trecut, la numeroase produse de uz zilnic, situația să se schimbe la 180 de grade atât de rapid. Mai mult, am experimentat anomalii ca în cazul prețurilor negative la petrol. Cu toate acestea, astfel de momente sunt de domeniul istoriei, iar acum realitatea este mult diferită. Fabrici din întreaga lume au decis să oprească producția din cauza prețurilor ridicate ale energiei. Ce se întâmplă de fapt pe piața energiei? Există o ieșire din situația actuală? Creșterea globală a prețurilor A trecut mult timp de când lumea a trebuit să facă față inflației excesive. Programele de stimulare masive adoptate pentru a combate efectele pandemiei sunt unul dintre motivele care stau la baza situației. Problemele legate de ofertă au jucat, de asemenea, și ele un rol. Adăugând și creșterea prețurilor materiilor prime, rezultă un șoc inflaționist. Ce devine mai scump? Tot! Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut cu 500-600% în ultimul an. Prețurile cărbunelui din întreaga lume au crescut cu 100-150% în aceeași perioadă. Petrolul sau gazele naturale din SUA nu s-au confruntat cu un raliu atât de amplu, dar chiar și în aceste cazuri prețurile au crescut cu câteva zeci la sută. Unde să căutăm motivul pentru creșterile atât de rapide ale prețurilor? Situația care a generat creșterea prețurilor la energie Pentru a găsi motivele care stau la baza creșterilor actuale ale prețurilor trebuie să revenim la momentul de acum 20 de ani, când Uniunea Europeană a introdus sistemul de comercializare a emisiilor de CO2. De ce a fost introdus? Pentru a combate încălzirea globală. Statele membre ale UE, urmate mai târziu de țări din alte părți ale lumii, au dorit să limiteze emisiile de gaze cu efect de seră în speranța că se vor încetini schimbările climatice. Centralelor electrice, centralelor termice precum și companiilor industriale li s-au acordat contracte de emisii. Cu toate acestea, numărul acestor contracte este limitat. În cazul în care o companie se așteaptă ca operațiunile sale să ducă la emisii de CO2 mai mari va trebui să achiziționeze certificate suplimentare de emisii. Numărul de contracte de emisii disponibile scade în fiecare an, ducând la o creștere a prețului acestor instrumente și, care la rândul său, duce la o creștere a prețurilor la energie precum și al bunurilor și serviciilor oferite de companii. Cel mai simplu mod de a reduce costurile ar fi să ne îndepărtăm de combustibilii fosili. Acest lucru este mai ușor în teorie decât în practică, iar procesul progresează lent. Numeroase țări au decis să treacă la gazul natural ca mijloc de producere a energiei. Este un mod mai scump, dar are ca rezultat emisii de CO2 de două ori mai mici și o cantitate mult mai mică de alte deșeuri. Între timp, țările sporesc cota surselor regenerabile de energie în detrimentul surselor convenționale de energie, în special în defavoarea cărbunelui. Toate piesele par să se potrivească. Prețurile mai ridicate ale emisiilor determină guvernele să favorizeze sursele de energie cu mai puține emisii, cum ar fi sursele regenerabile de energie sau gazele naturale. Cu toate acestea, a apărut o problemă. Ce rol a jucat ...vremea? Sezonul de iarnă 2020/2021 a fost unul foarte rece, iar stocurile de gaze naturale au fost reduse semnificativ în întreaga lume. A urmat o perioadă caldă de vară care a generat o cerere crescută de gaze naturale deoarece electricitatea a fost necesară pentru aerul condiționat. Să nu uităm de vânturile sub medie din Regatul Unit, perioada însorită limitată din Germania sau de un nivel scăzut al apei în Norvegia, Italia sau Spania. Toți acești factori au limitat cantitatea de energie produsă din surse regenerabile. Pentru a înrăutăți lucrurile, Rusia este singurul furnizor de gaze naturale pentru marea majoritate a țărilor din Europa. Stabilitatea acestei aprovizionări poate fi afectată nu numai de deciziile politice, ci și de capacitatea conductelor de gaz. Acesta este, de altfel, un motiv pentru construcția conductei Nord Stream 2. Procesul de aprobare pentru noua conductă este încă în desfășurare în timp ce sezonul de refacere a depozitelor de gaze naturale din Europa deja se apropie de sfârșit. Cât de mult pot crește prețurile? Depinde de zona de pe glob la care facem referire. Estimările inițiale sugerează că prețurile energiei din Regatul Unit vor crește cu aproape 30% până în 2022. Mixul energetic din Marea Britanie - o renunțare completă la cărbune și o cotă mare de energie eoliană - garantează o cerere mare de gaze naturale. Creșterea prețurilor în alte țări europene este așteptată să fie mai mică. Situația din Statele Unite pare interesantă. Gazul natural este de câteva ori mai ieftin decât în ​​Europa, dar gospodăriile vor plăti în continuare cu aproximativ 30% mai mult decât în ​​ultimul sezon de iarnă. Se așteaptă ca prețul energiei electrice să fie mai mic cu 10%. Motivul ar putea fi cota mare de energie produsă nuclear. Pe de altă parte, gospodăriile care se bazează pe păcură sau propan ca mijloace de încălzire pot experimenta creșteri de preț de 40-50%. Din păcate, acesta nu este sfârșitul problemelor pentru consumatori. Impactul creșterii prețurilor la petrol poate fi resimțit deja. Prețurile petrolului se situează la în jur de 86 de USD pe baril, în timp ce în 2020, la sfârșitul lunii octombrie, prețurile erau sub 40 USD pe baril. Deși cererea de petrol nu a revenit pe deplin la nivelurile prepandemice, criza energetică actuală crește cererea de țiței. Economiile au trecut de la cărbune la gaz natural din cauza emisiilor mai mici. Cu toate acestea, pe măsură ce prețurile la gaze naturale și cărbune au crescut în acest an, petrolul este din ce în ce mai des considerat o alternativă pentru cele două materii prime. OPEC estimează că prețurile ridicate ale altor mărfuri energetice au dus deja la creșterea cererii zilnice de petrol cu ​​jumătate de milion de barili sau chiar mai mult. Acest fapt ar trebui să fie surprinzător, având în vedere că gazele naturale cu livrarea în Asia sunt adesea cotate la peste 150 USD pe baril de petrol echivalent! Desigur, este puțin probabil și imposibil ca întreaga lume să treacă la petrol sau alte surse de energie, dar lunile următoare și începutul sezonului de încălzire vor fi marcate de un nivel ridicat de incertitudine. Există o ieșire din această situație? Multe vor depinde de condițiile meteorologice. Nu ar trebui să experimentăm o penurie a mărfurilor energetice. Cu toate acestea, prețurile acestora pot fi mult mai mari decât acum. Problema reală pare să fie dacă întreprinderile pot face față acestor creșteri de preț. Companiile din sectoarele cu consum intensiv de energie limitează producția din cauza penuriei de energie și a prețurilor mai mari rezultate din această criză. Topitoriile din China, India sau Brazilia au oprit operațiunile. Chiar și ocazionale, probleme de aprovizionare cu energie de câteva zile din China din Q3 2021 au dus la atingerea celui mai lent ritm de creștere din ultimele decenii (excluzând șocul Covid-19 de la începutul anului 2020). Oprirea producției în diverse sectoare poate duce la o situație similară cu cea observată în prezent pe piața semiconductorilor. Lipsa cipurilor forțează adesea companiile să oprească producția de smartphone-uri sau vehicule pentru câteva zile. Rezumând, lumea se confruntă cu o inflație ridicată și există, de asemenea, un risc de încetinire economică din cauza penuriei de energie. Băncile centrale au participat la programe masive de stimulare în timpul pandemiei și sunt reticente să retragă acest sprijin, ceea ce face mai dificilă atenuarea presiunilor inflaționiste. Creșterile agresive ale ratei de dobândă ar putea afecta veniturile reale ale consumatorilor. Având în vedere cele de mai sus, este posibilă creșterea producției de mărfuri energetice? OPEC nu vrea să pompeze mai mult petrol deoarece se teme de o încetinire în următoarele perioade. Gazprom nu este interesată de creșterea ofertei pe termen scurt și vizează mai degrabă contractele pe termen lung. Între timp, Uniunea Europeană intenționează să implementeze în viitor stocuri comune de gaze naturale. Lumea va căuta cu siguranță și va încerca să rezolve o problemă de disponibilitate a energiei după perioada de iarnă. Cu toate acestea, se pare că este prea târziu pentru a găsi o soluție pentru acest sezon de iarnă. Economia globală depinde de capriciile vremii. Cum pot profita investitorii de această situație? Nu se poate exclude faptul că, în cazul scăderii temperaturilor, cererea de gaze naturale și petrol va crește. Acesta este motivul pentru care participanții la piață speculează că petrolul ar putea atinge 100 de dolari pe baril în timpul iernii (OIL și OIL.WTI) sau că prețurile gazelor naturale - în prezent, în jur de 5 dolari pe MMBTU - vor atinge valori de două cifre (NATGAS). În afară de mărfuri în sine, există și sute de companii care activează în sectorul petrolului, cel al gazelor naturale sau al cărbunelui. Majoritatea dintre ele au câștigat între 50% și 150% în ultimul an. Devon Energy, implicată în producția de petrol și exploatări de șist, este unul dintre exemplele în care prețul acțiunilor companiei s-au apreciat cu 150% de la începutul anului până în prezent. ExxonMobil a câștigat „doar” 50% până acum în 2021. Cheniere Energy, operatorul terminalelor de gaz natural lichefiat (GNL), este, de asemenea, o companie demnă de remarcat. Prețurile acțiunilor companiei au câștigat peste 75%. Gazprom este una dintre firmele europene de interes, acțiunile sale cotate la Londra apreciindu-se cu aproximativ 75% de la începutul anului. Companiile petroliere precum Shell, BP sau Eni au câștigat puțin peste 40% de la începutul anului 2021. Nu în ultimul rând, certificatele pentru emisiile de CO2 sunt disponibile pentru tranzacționare (EMISS), iar prețurile acestora pot continua să crească în cazul în care cererea pentru mărfuri energetice cu emisii mari de CO2 va crește.

