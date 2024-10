2021.11.11 - Piața criptomonedelor pierde teren, pe moment, pe fondul reglementărilor din ce în ce mai stringente

Timp de citire: 5 minute(s)

Cele mai mari 10 criptomonede din lume au fost în declin, în ultima săptămână, cu până la 4-6%. Activele digitale resimt presiune din partea unui mix de factori care sunt explicați în detaliu de către Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe piețele internaționale, listată pe Bursa de la Varșovia.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Monedele digitale au experimentat un început agitat de săptămână. Bitcoin și alte criptomonede au scăzut brusc, marți, retrăgându-se din apropierea maximelor istorice. Marți, cea mai populară monedă digitală a înregistrat cea mai amplă depreciere zilnică din aproape patru săptămâni, punând capăt speranțelor de revenire la maximul istoric de săptămâna trecută, la aproximativ 69.000 USD. Cea mai mare monedă digitală din lume a scăzut pentru scurt timp sub pragul de 60.000 USD în timpul dimineții, ajungând la un moment dat până la 58.702 USD. Ether, a doua cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu 6,8% la 4.254,74 USD. Piața continuă să piardă teren pe măsură ce Bitcoin s-a tranzacționat sub nivelul psihologic de 60.000 USD, vânzarea nu s-a limitat doar la cel mai mare activ digital din lume, primele 10 monede alternative scăzând între 4-6%. Activele digitale resimt presiune din partea unui mix de factori. Deși unii dintre aceștia nu sunt noi și au fost raportați săptămâna trecută, combinația pare să afecteze starea de spirit în rândul investitorilor în active digitale. În primul rând, președintele american Biden a semnat un proiect de lege de infrastructură ce se ridică la 550 de miliarde de dolari care include noi cerințe privind impozitarea monedelor digitale. Legislația americană aduce o serie de noi reguli pentru brokerii cripto, care acum trebuie să raporteze autorităților fiscale tranzacțiile a căror valoare depășește pragul de 10.000 USD. Criticii au spus că termenul „broker” este prea vag și că noile reglementări ar putea însemna că alți participanți la piață, cum ar fi ”minerii”, traderii și operatorii de noduri, ar putea fi nevoiți să le respecte și ei. Potrivit New York Times, noile taxe pe active digitale ar putea aduce bugetului guvernamental 28 de miliarde de dolari. Se așteaptă că această legislație să aibă un impact indirect asupra industriei deoarece furnizorii de servicii pot începe să perceapă taxe mai mari pentru a compensa impozitele impuse. În al doilea rând, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă a Chinei (NDRC) a declarat că explorează opțiuni pentru perceperea de prețuri punitive la energie asupra companiilor și gospodăriilor care sfidează interdicția de minare de criptomonede la scară industrială. Planificatorul de stat al Chinei a anunțat în timpul unei conferințe de presă marți că va continua să ”curețe mineritul de monedă virtuală din țară”. La începutul acestui an, China a luat măsuri împotriva generării de Bitcoin, fapt ce a dus la un ”exod” al ”minerilor”. Acest proces este un consumator important de energie care creează monede noi dar menține și un jurnal al tuturor tranzacțiilor cu jetoanele digitale existente. Beijingul este îngrijorat de faptul că ”mineritul provoacă un consum mare de energie și emisii de carbon”. Purtătorul de cuvânt al NDRC, Meng Wei a declarat că această activitate nu are un impact activ pentru a conduce dezvoltarea industriei sau progresul științific. NDRC a spus că se va concentra asupra companiilor de stat implicate în crearea de criptomonede. De asemenea, a mai spus că are în vedere impunerea de „prețuri punitive la energie electrică” împotriva celor care participă la activități de generare de criptomonede dar care plătesc un preț rezidențial pentru electricitate. În plus, supraveghetorul financiar din SUA, Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC), rămâne reticent când vine vorba de ETF-urile spot pe Bitcoin. Acesta a respins cererea pentru autorizarea unui ETF spot pe Bitcoin din partea VanEck la sfârșitul săptămânii trecute. Cu toate acestea, SEC continuă să dea undă verde ETF-urilor futures pe Bitcoin. Investitorii au considerat aprobarea unui ETF spot pe Bitcoin drept un moment important în drumul activelor digitale către statul de ”investiții mainstream”. Rata de lansări de ETF-uri pe contracte futures din octombrie a reprezentat o victorie, dar acest obiectiv final și promisiunea de creștere a rentabilității par niște obiective îndepărtate. Motivul? Angajații SEC sunt la fel de sceptici ca întotdeauna în privința manipulării pieței spot pe Bitcoin. Respingerea de săptămâna trecută arată că un ETF spot pe Bitcoin este departe de aprobare din aceleași motive: prezintă o lipsă de control. SEC a precizat acest lucru în scrisoarea de refuz trimisă către VanEck: piețele Bitcoin sunt prea predispuse la manipulare pentru a permite unui ETF să urmărească prețurile spot. În acest context, debutul de marți al unui nou fond tranzacționat la bursă pe contracte futures pe Bitcoin, VanEck Bitcoin Strategy ETF, nu a generat prea mult entuziasm. Potrivit Bloomberg Economics, aproximativ 50% din câștigurile recente ale Bitcoin pot fi explicate prin temerile de inflație: „Modelul nostru arată că pentru Bitcoin, importanța inflației și a acoperirii împotriva incertitudinii devin factori mai importanți în timp, reprezentând 50% din fluctuațiile prețurilor în cel mai recent ciclu relativ la 20% în 2017.” De asemenea, volatilitatea monedei pare să fie în scădere. Pe de altă parte, natura speculativă a acesteia este un argument convingător pentru a fi atenți la orice reducere a apetitului pentru risc ce ar putea afecta prețul activului. Un alt factor care a alimentat corecția a fost faptul că directorul financiar al Twitter a declarat că exclude posibilitatea de a investi deținerile de numerar ale companiei în criptomonede din cauza volatilității. Traderii au subliniat o potențială scădere a entuziasmului după upgrade-ul Taproot care a avut loc weekendul trecut pentru blockchain-ul Bitcoin, prima actualizare majoră a rețelei în patru ani, ca unul dintre motivele vânzării din această săptămână. Existau anumite așteptări că acesta ar fi un catalizator pentru aprecierea prețului, totuși, lipsa de reacție a investitorilor a provocat un efect de „cumpără zvonul, vinde faptele”. Există unele speculații că o inflație mai mare ar putea determina Rezerva Federală să înăsprească mai rapid politica monetară. Activele considerate riscante precum Bitcoin și alte criptomonede ar putea resimți presiune descendentă în cazul unei astfel de decizii. În plus, puterea dolarului a pus și mai multă presiune asupra pieței de active digitale, pe măsură ce moneda americană a atins maximele ultimelor 16 luni în raport cu un coș de monede majore. Această tendință poate avea impact asupra Bitcoin deoarece este un activ cu risc, similar acțiunilor sau materiilor prime, care tind să scadă atunci când dolarul crește. Totuși, un aspect pozitiv pentru ecosistemul digital este un interes crescut pentru monedele virtuale ca mijloc de tranzacție pe piața imobiliară, care este o altă dovadă a adoptării la scară largă. Dezvoltatorul imobiliar New York Magnum Real Estate vinde trei condominii comerciale în Manhattan pentru 29 de milioane de dolari și va accepta doar plăți în Bitcoin. Acesta ar putea fi începutul acceptării monedelor digitale drept metodă de plată în sectorul imobiliar. Mai mult, potrivit unui sondaj realizat de Bank of America, un sfert dintre managerii de fonduri la nivel mondial chestionați se așteaptă ca prețul Bitcoin să depășească pragul de 75.000 de dolari în 12 luni.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."