2021.07.13 - Claudiu Cazacu: Investiții galactice – Piața zborurilor spațiale va ajunge la o valoare de 3 mld. dolari în 2030

Timp de citire: 3 minute(s)

Pentru piețele de capital, unde doar Virgin Galactic este prezentă (simbol SPCE), veștile despre ceilalți doi concurenți au o influență indirectă semnificativă, dar, evident, secundară. Primul zbor cu „turiști spațiali” înseamnă o reușită de imagine care se poate transforma în venituri financiare reale, mai devreme decât ar fi fost de așteptat. Într-un parcurs optimist, anii următori ar putea aduce o înflorire a domeniului. Cu siguranță, șanse bune de a participa la dorința de a vedea Pământul și Universul din cosmos au și demersurile lui Bezos și Musk.

De la venituri 0 și cheltuieli de aproape 300 mil. dolari în ultimele 12 luni, Virgin Galactic ar putea ajunge la venituri de 25-30 de milioane de dolari în 2023.

Septembrie e momentul programat al lansării unei navete SpaceX cu vizitatori la bord. Jeff Bezos urmează să zboare în spațiul cosmic pe 20 iulie.

Timpul zborurilor spațiale profitabile va veni. Este probabil ca, până atunci, investitorii cu orizont mai scurt de 7-10 ani, să aibă parte de numeroase episoade corective, se arată într-o analiză a XTB România, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia și realizată de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB. Cursa pentru zborurile spațiale e mai mult decât o bătălie pentru glorie, atenție sau profit. Putem bănui că este, de asemenea, o competiție în care personalitatea unora dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii joacă, de asemenea, un rol. Spațiul provoacă imaginația, devenind un teritoriu râvnit, iar progresul tehnologic a permis inițiativei private să se desfășoare în zone rezervate înainte unor proiecte statale. Astfel, primul zbor cu oameni la bord realizat de naveta Eve a Virgin Galactic seamănă cu o victorie neașteptată a unui concurent aflat cu puțină vreme înainte într-o zonă de semi-umbră, chiar în timp ce în prim-plan se aflau Elon Musk (SpaceX) și Jeff Bezos (Blue Origin), arată Claudiu Cazacu. Ambiția SpaceX merge, de fapt, mult mai departe, trimiterea de oameni spre Marte atinge conotații simbolice diferite, având în același timp un cost de cel puțin câteva ordine de mărime. Un oraș construit pe Marte ar putea costa, potrivit fondatorului companiei, între 100 mld. și 10.000 de mld. (10 trilioane de dolari). Mai aproape de Pământ, vizitarea stației spațiale costă 55 milioane de dolari. La licitația pentru un loc în zborul cu pasageri al Blue Origin s-a atins prețul de 28 de milioane de dolari. Prin comparație, biletele SPCE sunt cu mult mai „ieftine", explică analistul XTB. De la venituri 0 și cheltuieli de aproape 300 mil. dolari în ultimele 12 luni, SPCE ar putea ajunge la venituri de 25-30 de milioane de dolari în 2023, potrivit estimărilor noastre. Media veniturilor estimate, potrivit analiștilor citați de Barrons, se situează la 555 mil. de dolari în 2025. Cu toate acestea, o profitabilitate care să justifice nivelul de capitalizare actual, de 11.8 mld de dolari (la închiderea de vineri, de 49.20 dolari/acțiune) este încă foarte departe, se evidențiază în analiza casei de brokeraj. Până în 2022 mai sunt programate cel puțin două zboruri de test. Aproximativ 600 de doritori ar fi rezervat deja loc pentru o excursie de mai puțin de o oră la altitudine de peste 53 de mile (86 de km) la prețul de 250 mii de dolari. În cele din urmă, compania speră să poată duce prețul la 40 de mii de dolari, și să poată efectua 400 de zboruri anual, prin lărgirea flotei și economii de scală. Merită observat, deși nu e surprinzător, că SPCE a devenit unul dintre titlurile discutate pe forumurile de noi investitori, deseori cu entuziasm debordant și fără mare atenție acordată cifrelor sau prognozelor referitoare la profitabilitate. Glumele despre decolarea prețului asemănătoare cu cea a rachetei au inspirat, se pare, nu doar o serie de „meme”, ci și o ascensiune foarte rapidă a cotațiilor. De la 14.27 dolari, minimul din 10 mai, până la vârful de 57.51 din 28 iunie, aprecierea este de 4 ori. Cu toată euforia lansării, care a dus la o creștere luni, în pre-deschidere, piața nu pare pregătită să susțină nivelurile actuale. Pe termen lung, potrivit UBS, piața va ajunge la o valoare de 3 mld. dolari în 2030. Ar fi posibil ca, la niveluri rezonabile de profitabilitate, sute de milioane de dolari să poată fi împărțite la cel puțin trei companii. Multiplii actuali pentru o singură companie țin, totuși, de ”stratosferă”, cu toate perspectivele foarte favorabile pentru sector în general. Septembrie e momentul programat al lansării unei navete SpaceX cu vizitatori la bord. Jeff Bezos urmează să zboare în spațiul cosmic pe 20 iulie. Până atunci, pare a fi suficient timp pentru o „răcorire” a pieței acțiunilor SPCE. Deja, sesiunea de luni a adus un indiciu limpede: deși zborul a fost unul de succes, acțiunea, pe plus inițial, a închis ziua cu un minus de 16%. Timpul zborurilor spațiale profitabile va veni. Este probabil ca, până atunci, investitorii cu orizont mai scurt de 7-10 ani, să aibă parte de numeroase episoade corective, concluzioniază Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

