2023.04.12 - Claudiu Cazacu: Presiunea pe economia din SUA crește, în condițiile unei reduceri abrupte a creditării

Timp de citire: 3 minute(s)

Volumul de credit comercial oferit de băncile din SUA, în valoare absolută, a înregistrat recent cea mai abruptă coborâre din istorie. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB România, în ultimele două săptămâni ale lunii martie a fost raportată o scădere de 105 miliarde de dolari față de perioada anterioară, pe această componentă. ”Un motiv important a fost reducerea creditării de către băncile mici, iar distribuția pe categorii a fost destul de largă: inclusiv creditul imobiliar, auto, industrial. Această evaluare trebuie pusă, totuși, în contextul mai larg al perturbărilor aduse de evenimentele din martie pentru bănci precum Silicon Valley Bank sau Signature Bank”, explică Claudiu Cazacu.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Depozitele bancare în SUA au scăzut, la rândul lor, cu 64,7 miliarde de dolari în ultima săptămână, continuând trendul care durează de aproape două luni și jumătate. O parte a banilor din depozite a mers către piața monetară, în căutarea unor plasamente mai atractive, sub presiunea inflației în creștere. Cu resurse mai reduse, tocmai segmentul băncilor regionale și de mici dimensiuni, atins de evenimentele recente, se află în poziția de a restrânge finanțarea economiei, în timp ce sectorul imobiliar comercial și de birouri ar avea nevoie de sprijin suplimentar. ”În noua lume, cu apetit diminuat față de cumpărăturile fizice sau deplasarea zilnică spre birou, până în 2025 va exista un necesar de refinanțare de 1,5 trilioane de dolari în SUA. Acesta este un volum ridicat, dificil de acoperit în condițiile presiunilor din sectorul bancar și al dobânzilor sensibil mai sus față de anii anteriori. Morgan Stanley estimează o scădere de până la 40% a prețurilor în sectorul imobiliar pe segmentele comercial și office”, mai arată analistul XTB România. Se adună indicatorii economici negativi Semne precum încetinirea pieței de calculatoare, în primul trimestru al acestui an față de cel anterior, se adaugă sentimentului general mai rezervat. Astfel, acest segment s-a contractat în perioada analizată cu aproape 30%, Apple fiind în topul scăderii generale, cu 40,5%. Șocul din martie, atât în privința unor bănci din SUA, cât și a mariajului impus de autorități între două bănci elvețiene, a propulsat masiv interesul pentru active de refugiu precum aurul, care a spart pragul de 2.000 de dolari/uncie, și titlurile de stat americane.

Astfel, piața de obligațiuni suverane și cea de acțiuni au oferit mesaje opuse în privința riscului de recesiune. Scăderea dobânzilor pentru titlurile de stat s-a petrecut, în special, în perioada de tensiune a lunii martie. Tot atunci, indicatorul de volatilitate pentru piața de obligațiuni a înregistrat un salt important în raport cu indicele volatilității pentru S&P500, iar instabilitatea rămâne mai ridicată decât media istorică pentru volatilitatea din piața bursieră a SUA. În timp ce piața de titluri de stat anticipează recesiune, bursa privește cu un optimism relativ viitorul. Indicii au variat, în ultimele 6 luni, într-un interval de aproximativ 5% față de pragul de 4.000 de puncte al S&P500, dar cu un avans de 7,5% de la începutul anului. Totodată, dobânzile ar urma să scadă chiar din iulie, cu 0,25 puncte, ajungând la finele anului la 4,25-4,5% de la 4,75-5% în prezent, potrivit CME FedWatch. Sezonul raportărilor, decisiv pentru investitori Volumul de credite oferit de FHLB (Federal Home Loan Bank) a scăzut la 37 de miliarde de dolari, de la 304 miliarde de dolari cu două săptămâni în urmă. Instituția oferă condiții avantajoase de împrumut atunci când alte opțiuni de finanțare nu sunt disponibile. O mai restrânsă utilizare a facilității – așa cum poate fi observată din cifre – sugerează că situația este încă stabilă. Mai puține credite oferite de FHLB pot semnala abilitatea de a obține încă finanțare pe canale uzuale. Din perspectivă macro, FMI a revizuit estimarea de creștere a PIB-ului american la 1,6%, cu 0,5 puncte sub versiunea anterioară. Totodată, a atenționat asupra efectului de reducere a creditării bancare cu 1%, ca urmare a scăderii capitalizării unor bănci mici și regionale, care ar putea șterge 0,44 puncte din avansul PIB. După Paștele catolic, sesiunea de luni pe bursa americană a venit inițial cu scăderi, din cauza preocupărilor crescute pentru recesiune și a tensiunilor din Taiwan. După acest debut pesimist a urmat o secvență de recuperare, care a dus spre final la un avans de 0,1% al S&P500. Marți, indicele a înregistrat o scădere nesemnificativă, de 0,004%, Dow Jones a crescut cu 0,29%, iar Nasdaq a pierdut 0,43%. Tehnologia a tras mai puternic în jos indicele Nasdaq, unde are o amprentă mai largă. Cu toate acestea, și S&P500 a fost atins: ar fi înregistrat un avans de câteva zecimi de procent, fără scăderi precum cele de peste 2% pentru Microsoft și Amazon. ”Bursa americană este prinsă într-un interval de fluctuație de aproximativ 10% de mai multe luni, iar catalizatorul pentru abandonarea acestuia nu se întrevede deocamdată. Pe termen scurt, datele de inflație de miercuri, 12 aprilie, vor avea un efect important, în condițiile în care se așteaptă o scădere a CPI la 5,1% anualizat, de la 6% anterior”, subliniază Claudiu Cazacu. Totuși, în săptămânile următoare, sezonul raportărilor – unde atenția va fi mai ales la titluri precum Tesla, Nvidia, Amazon, Microsoft, care au înregistrat reveniri ample de la minimele anului trecut – va fi decisiv pentru investitori. Pe un orizont mai larg, dinamica dobânzilor și riscul de recesiune semnalizat de piața de titluri de stat sunt elementele esențiale de avut în vedere.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."