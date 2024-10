2022.07.15 - Radu Puiu: Prețul acțiunilor Tesla, dar și Twitter în scădere – Elon Musk a pierdut controlul sau are o strategie ascunsă?

Nu există niciodată un moment plictisitor cu Elon Musk. Cel mai bogat om din lume încearcă acum să renunțe la acordul de achiziție al Twitter, despre care a pretins în urmă cu doar câteva luni că „ar putea salva viitorul civilizației”.

Prețul acțiunilor Tesla a scăzut de când Musk a propus acordul pentru Twitter. La începutul lunii aprilie, acesta a atins un vârf de 1.145 USD pe acțiune, iar în prezent se situează la aproximativ 714,72 USD.

Musk a trebuit să ofere o cantitate semnificativă din acțiunile sale Tesla drept garanție pentru a asigura finanțarea pentru achiziția Twitter, ce se ridică la 44 de miliarde USD.

Prețul acțiunilor Twitter este și el în scădere, coborând în această săptămână tot mai mult sub prețul oferit de 54,20 USD.

Deoarece acțiunile Twitter au scăzut semnificativ de când Musk a încheiat un acord de cumpărare, achiziția pare să nu mai aibă sens din perspectivă financiară, constată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Totuși, cea mai recentă mișcare a lui Musk nu a determinat nicio retrogradare din partea majorității specialiștilor de pe Wall Street, se mai arată în analiza casei de brokeraj XTB România. Reacțiile față de anunțul lui Elon Musk au fost ample. Pe Wall Street, prețul acțiunilor Twitter a scăzut cu 11%, luni, dar în următoarele două zile a reușit să recupereze aproximativ 13% și a revenit în apropierea nivelului de închidere al săptămânii trecute, 36,73 USD. Totuși, în timpul sesiunii de joi atitudinea negativă a revenit pe piață și cotația a scăzut cu mai mult de un punct procentual, până în zona 36,24 USD. Angajații Twitter și-au exprimat sentimentul de confuzie și au subliniat o lipsă de conducere în cadrul companiei. Să facem o scurtă recapitulare a dinamicii înțelegerii: în aprilie, Musk s-a oferit să cumpere compania pentru 44 de miliarde de USD. El a susținut că Twitter are „un potențial extraordinar”. Apoi, a părut să ezite în declarații, afirmând că numărul de conturi false (bots) al Twitter este prea mare. Twitter spune că „roboții” sau conturile false reprezintă aproximativ 5% din „utilizatorii activi zilnici monetizabili din întreaga lume”. Musk a susținut că procentul se îndreaptă către 20% sau mai mult. Anunțul privind renunțarea la acord nu a fost trecută cu vederea. Marți, Twitter a afirmat că îl dă în judecată pe Musk, cerând instanței să-l forțeze pe acesta să concluzioneze înțelegerea. Twitter a caracterizat ieșirea lui Musk „un model de ipocrizie” în procesul inițiat. Compania susține nu numai că el a încălcat acordul de cumpărare pe baza unei „narațiuni inventate” despre conturile false de spam (bots), dar și că a încălcat și obligația din acord de a nu denigra compania. Plângerea citează multe dintre propriile mesaje de pe Twitter ale lui Musk drept probe ce susțin afirmațiile. Musk a făcut prima mișcare vinerea trecută, când a declarat, într-un dosar trimis instituției de reglementare, că va rezilia contractul de achiziție. Twitter îl dă acum în judecată pentru că a încălcat pe nedrept acordul și a cerut ca acest caz să fie audiat la Curtea Cancelariei Delaware, în septembrie. În linii mari, Musk a oferit trei motive pentru anularea înțelegerii: 1.Twitter a încălcat acordul neoferind suficiente informații despre conturile de spam; 2.Twitter a oferit statistici denaturate în privința numărului de conturi de spam în dezvăluirile sale către instituția de supraveghere financiară din SUA; 3.Firma a încălcat acordul, neconsultându-l pe Musk când a concediat recent angajați din funcții importante. Scăderea prețului a semnalat fie că Musk va trebui să ofere mai multe acțiuni Tesla drept garanție, fie să vândă și mai multe din propriile sale acțiuni pentru a finanța tranzacția Twitter. În plus, ținând cont de faptul că acțiunile Twitter au suferit o scădere semnificativă de când Musk a încheiat un acord de cumpărare, achiziția pare să fi început să aibă din ce în ce mai puțin sens din perspectivă financiară. Chiar dacă acest argument respinge motivele lui Musk pentru rezilierea tranzacției, procesul intentat de Twitter susține că scăderile de pe piața de valori și deprecierea acțiunilor Tesla, care reprezentau o sursă cheie de finanțare a tranzacției, au fost principalul motiv pentru care multimiliardarul s-a răzgândit. Chiar și pentru cea mai bogată persoană din lume, cumpărarea Twitter nu a fost niciodată o afacere ieftină. Musk a trebuit să ofere o cantitate semnificativă din acțiunile sale Tesla drept garanție pentru a asigura finanțarea pentru achiziția Twitter, ce se ridică la 44 de miliarde de USD. Dar, în propriile mesaje pe Twitter, Musk a spus că nu este vorba doar despre bani: este vorba despre adevăr și este o chestiune de principiu. În timp ce mulți dintre fanii săi par să-l admire pe Musk pentru mesajele sale, unele dintre ele, precum cele despre „dărâmarea de pe piedestal” a Twitter, ar putea să funcționeze împotriva sa în instanță. Pentru a-și susține cauza la proces, Twitter a prezentat capturi de ecran cu cel puțin 13 mesaje care arată că Musk a discreditat compania în ultimele luni, precum și cazuri în care a făcut declarații false despre companie și despre stadiul tranzacției. Din nou, nu este clar cum va evolua această situație pentru Musk. Devine tot mai evident că influența considerabilă a lui Musk și disponibilitatea fanilor săi de a crede tot ceea ce spune el pot avea consecințe negative în lumea reală. Comportamentul lui Musk din ultimele luni a provocat deja unele daune, în special angajaților Twitter, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța locului de muncă. Mai mulți angajați Twitter au demisionat din cauza preluării iminente a companiei de către Musk. Toată lumea se întreabă cum se va concluziona situația. Dacă instanța decide în favoarea Twitter, afirmând că motivele lui Musk nu sunt suficient de bune pentru a anula înțelegerea, atunci există două rezultate posibile, dar care sunt foarte diferite: 1.Musk ar putea fi nevoit să plătească o taxă de reziliere în valoare de 1 miliard de USD pentru că a renunțat în mod nejustificat la înțelegere; 2.Instanța ar putea dispune o „performanță specifică”, ceea ce înseamnă că Musk ar trebui să își finanțeze întregul angajament de capital de 33,5 miliarde de USD și să cumpere Twitter. Musk a întâmpinat și alte probleme. Acesta a susținut că a vrut să preia Twitter pentru că își pierduse drumul. El a vrut ca Twitter să promoveze „libertatea de exprimare” și totuși a avut dificultăți să definească modul în care urma să modereze eficient platforma în acest scop. Chiar dacă CEO-ul Tesla se confruntă cu această situație delicată, asta nu i-a împiedicat pe cumpărătorii Tesla să alimenteze o creștere în timpul sesiunii de joi. Acțiunile producătorului de vehicule electrice (EV) au încheiat ziua cu aproape 1,5% mai sus, în timp ce indicii majori din SUA au înregistrat aprecieri mult mai timide. Între timp, cele mai recente informații referitoare la companie nu sunt impresionante, fiind departe de nivelul procesului Twitter, dar merită menționate. Potrivit unui raport al Nikkei Asia, compania de electronice Panasonic intenționează să deschidă a doua fabrică de baterii pentru EV din SUA. Producția fabricii, care se pare că va fi situată în Kansas, urmează să fie dedicată produselor utilizate pentru alimentarea vehiculelor Tesla. În plus, miercuri dimineață înainte de deschiderea pieței, Truist Securities a oferit un rating de „cumpărare” pentru acțiunile Tesla, indicând un preț țintă de 1.000 USD per acțiune. Analistul William Stein a afirmat că „cele mai bune zile ale companiei, în ceea ce privește producția în termeni de volum, inovarea produselor și, mai ales, inovațiile AI (inteligență artificială), sunt încă pe drum”. Totuși, în primele zile după anunțarea acordului, sentimentele nu erau atât de liniștite. Mulți acționari Tesla au început să-și facă griji că timpul lui Musk, deja împărțit între companiile sale Neuralink, Space X, Boring Company și Tesla, ar deveni și mai restrâns odată cu achiziția Twitter. În plus, temerile că directorul executiv al Tesla ar trebui să-și vândă o parte din participațiile sale la producătorul de automobile, pentru a finanța parțial achiziția Twitter, s-au materializat rapid. Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de aproximativ 8,5 miliarde de USD. Astfel, în cele trei luni de când Musk a inițiat oferta pentru Twitter, de 54,20 de USD pe acțiune, Tesla a avut performanțe slabe, pe fondul unei corecții ample pe piețele de capital, iar capitalizarea de piață a Tesla a pierdut 332 de miliarde de USD. Prețul acțiunilor Twitter a scăzut și mai mult în această săptămână, sub prețul oferit de 54,20 USD. Cu toate acestea, acțiunile continuă să includă în preț posibilitatea ca cele două părți să atingă un acord asupra unei tranzacții la o valoare mai mică. Analiștii de la MKM Partners au spus, luni, că prețul acțiunii ar putea scădea până la 24 de USD, dacă investitorii concluzionează că acordul nu va avea loc. Asta ar implica o depreciere suplimentară de peste 33% față de nivelul de închidere al sesiunii de joi, de la 36,24 USD. Totuși, așteptările analiștilor nu sunt atât de sumbre în ciuda numeroaselor necunoscute prezente în ecuație. Astfel, cea mai recentă mișcare a lui Musk nu a determinat nicio retrogradare din partea specialiștilor, majoritatea Wall Street-ului, adică 32 din cei 37 de analiști urmăriți de Bloomberg, oferind acțiunilor un rating de „deținere (hold)”.

