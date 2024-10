2021.04.27 - Cazacu, XTB: Românii ar putea fi nevoiți să aloce un buget mai mare pentru pâine, patiserie sau chiar cozonac

Față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul grâului a crescut cu aproape 50%, în vreme ce prețul porumbului este mai mult decât dublu, explică într-o analiză de piață Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul grâului a crescut cu aproape 50%, în vreme ce prețul porumbului este mai mult decât dublu. Pentru România, vestea ar putea fi una bună pentru sectorul agricol, care a avut anul trecut un an foarte slab, doar 3.8% din PIB, și a avut efect net de scădere economică. Pe de altă parte, de prețurile ridicate ar beneficia fermierii care au ținut recolta, deși o bună parte au ales să lichidizeze înainte de valul recent de majorare a prețurilor. Ar putea fi, însă, un semn bun pentru viitor, deși, în privința noii producții, este încă un drum foarte lung până la așezarea pieței și a prețurilor. Pe de altă parte, pentru consumatori, deja apăsați de o tendință de accentuare a inflației, nu este o veste prea bună, explică într-o analiză de piață Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia. România, pe locul unu în UE la consumul de pâine, are șanse mari să beneficieze, în continuare, de cel mai mic preț din Uniune, aflat, potrivit Eurostat, cu 47% sub media europeană, doar că asta nu va însemna că românii nu ar fi nevoiți să se obișnuiască să aloce un buget mai mare pentru pâine, patiserie sau chiar cozonac. Prețul cerealelor la bursa din Chicago se află în creștere accelerată. Dinamica a fost oglindită și în Europa, pe bursa MATIF. De la începutul lunii creșterea porumbului (în SUA) depășește 21%, iar a grâului, 19%. Trendul era deja clar definit atunci când Departamentul American pentru Agricultura (USDA) a anunțat suprafețe plantate cu porumb sensibil mai reduse față de așteptări. Stocurile globale au fost, de asemenea revizuite în scădere la raportul din aprilie, în timp ce China, în dorința de a-și reface efectivele de porci, devastate anterior de boală, importă cantități record. De la începutul anului comenzile atingeau 15.7 mil. tone, cea mai ridicată cantitate din ultimii 26 de ani. Potrivit unor informații neconfirmate oficial și oferite de Bloomberg, ar putea fi vorba de noi achiziții ale Chinei de peste 1 milion de tone. În condițiile în care nivelul de acoperire de stocuri finale/cerere a ajuns la un foarte coborât reper de 33, speculatorii au considerat că este cazul să acumuleze poziții de creștere (long), la un moment dat volumul acestora reprezentând 169% din stocurile finale. De atunci, cifrele arată o diminuare a poziționării fondurilor în favoarea creșterii, însă ritmul este redus (doar 4% din volumul anterior, pe 20 aprilie, pentru capitalul administrat, categorie care include anumite tipuri de fonduri de hedging și traderi). Grâul a atins luni, 26 aprilie, cel mai înalt nivel de după februarie 2013. Deși presiunea este mai redusă față de porumb, variațiile sunt, totuși, semnificative, suficiente încât să propulseze indicele materiilor prime agricole în cel mai rapid ritm din ultimii ani, atât în varianta DBA (Invesco) cât și în cea BAS (Bloomberg). În condițiile în care, mai ales în țările cu venit mic pe cap de locuitor, coșul zilnic include o pondere ridicată a alimentelor, impactul asupra prețurilor se resimte mai ales în țările mai sărace. Momentul nu este unul favorabil, în condițiile în care restricțiile economice afectează, de asemenea, în special țările cu infrastructură digitală redusă, și cu procente mari din populație angajate în segmente care utilizează intensiv forța de muncă. Un nou raport esențial pentru piață va fi publicat în SUA pe 12 mai. Dacă piața nu se va ajusta până atunci, sau curând după aceea, ar putea deveni dificil de evitat un risc mărit de scumpire a produselor din grâu și porumb, inclusiv a pâinii și mălaiului. Cu toate acestea, fenomenul cotațiilor mai ridicate la cereale precum grâul și porumbul este global, astfel, e de așteptat ca prețurile relative să se păstreze.

