Previzionarea datelor majore

Timp de citire: 5 minute(s)

Din această lecție vei învăța: Ce informații merită urmărite în întâmpinarea celor mai importante rapoarte economice

Cum previzionezi o direcție posibilă a datelor economice

Cum îți poate oferi calendarul economic din xStation5 un avantaj în activitatea ta de tranzacționare

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Există multe rapoarte economice din întreaga lume. În fiecare zi poți auzi despre noi date publicate și despre impactul acestora asupra piețelor financiare. Asta nu înseamnă, totuși, că o publicare este la fel de importantă ca alta. De exemplu, Non-Farm Payrolls din Statele Unite va avea un impact mult mai mare asupra dolarului decât cererile sâptămânale de somaj. Dacă ești puțin confuz, nu te îngrijora! Cu platforma noastră xStation5 și calendarul economic încorporat poți accesa cele mai noi și mai importante date macroeconomice. Însă nu doar asta! Poți, de asemenea, analiza așa-numitele date de rangul 2, care au un impact mai mic asupra piețelor, însă care îți pot oferi indicii despre evenimentele care mișcă piețele. Calendar - punctul de start Să privim mai în detaliu calendarul nostru. După cum poți vedea, sunt multe date ce pot fi analizate aici, așa că poate părea puțin confuz pentru cineva care este abia la începutul carierei de trading. Însă, în calitate de trader experimentat, ar trebui să știi cel puțin care sunt cele mai importante evenimente maroeconomice pentru cele mai cunoscute valute. Dacă nu le știi încă, poți găsi informații mai multe despre acest subiect în secțiunea pentru începători. O abundență de informații înseamnă că știi ce trebuie să cauți. Prea multe informații duc, de obicei, la dezinformare, așa că trebuie să prioritizezi datele cel mai important de urmărit. De exemplu, dolarul american va reacționa la GDP, Non-Farm Payrolls și la raportul CPI, dar ar trebui să rămână stabil după sondajele regionale despre activitatea economică. Asta nu însemnă că aceste rapoarte trebuie ignorate. Deși, probabil, nu vor mișca piețele, îți vor putea oferi un indiciu în plus față de rapoartele cele mai importante. Calendarul nostru face lucrurile mult mai simple, deoarece arată dacă evenimentele ce urmează ar trebui să aibă un impact mai mare sau mai mic asupra unui anumit activ. Previzionează imprevizibilul Datele economice tind să miște piețele, astfel, dacă știi că cele ce urmează a fi publicate vor fi mai bune sau mai slabe decât se așteaptă, vei avea un avantaj. Totuși, este aproape imposibil de previzionat cifre exacte. Desigur, se poate întâmpla și asta din când în când, dar cel mai important de știut este dacă raportul va avea date mai bune sau mai slabe decât se așteaptă piața. Dacă datele sunt mai bune, asta duce de obicei la o aprecierea valutei respective. Dacă sunt mai slabe, se va întâmpla opusul. Să ne concentram atenția asupra raportului Non-Farm Payrolls. NFP este un raport esențial pentru economia SUA, deci toți participanții la piață îl urmăresc. Cu cât datele publicate sunt mai bune, cu atât est mai puternic dolarul. În calitate de trader, vei dori să vezi dacă este posibil ca datele să se publice peste așteptări. Cum poți face asta? În primul rând, ar trebui să analizezi toate rapoartele din SUA, pentru a le sublinia pe cele legate de starea pieței muncii. În acest exemplu (așa cum este indicat în imaginea de mai jos) aceste rapoarte vor fi: raportul de somaj ADP, rapoartele Challenger de reducere a locurilor de muncă, indicele ISM Non-Manufacturing, indicele ISM Manufacturing și cererile de șomaj săptămânale. Să vedem ce informații conțin aceste rapoarte:

ADP - un raport similar cu NFP - acesta arată schimbările lunare în ce privește șomajul, fiind considerat cel mai bun indicator publicat înainte de raportul guvernamental care este publicat de obicei cu două zile mai târziu.

Indicele ISM Non-Manufacturing (sub-indice al pieței muncii) - acesta este probabil al doilea raport ca importanță inainte de publicarea NFP. Sectorul de servicii este cel mai mare sector al economiei SUA, și cu cât are date mai bune, cu atât ar trebui să ne așteptăm la un raport NFP mai bun.

Challenger Job-cut - este ultimul raport ca importanță în previzionarea raportului NFP. Acesta ne oferă informații despre numărul concedierilor corporative. Cu cât sunt mai multe concedieri, cu atât va fi mai instabilă situația pe piața muncii.

Cererile săptămânale de șomaj - măsoară numărul de indivizi care s-au înscris pentru asigurarea de șomaj pentru prima oară în ultima săptămână. Dacă cifrele publicate sunt mari, ar putea fi un semn îngrijorător care semnalează creșterea numărului șomerilor. Există și alte rapoarte minore cum ar fi sub-indicele ISM pentru gradul de ocupare a forței de muncă în sectorul manufacturier, însă acestea sunt mai puțin importante decât cele menționate mai sus. Toate aceste rapoarte pot fi analizate cu ajutorul calendarului încorporat în xStation5, așa că nu va fi nevoie să închizi platforma pentru a finaliza procesul de previziune a datelor majore. Acum, că ai toate informațiile, să vedem cum le interpretăm pentru a trage concluzii. Privește tabelul de mai jos, Acesta conține toate rapoartele minore care merită urmărite înainte de publicarea NFP, valorile estimate și publicările anterioare. Este evident din acest exemplu că atât ADP, cât și sub-indicele ISM al sectorului manufacturier au fost publicate peste așteptări. Mai mult, raportul ADP sugerează că datele cele mai importante ale raportului NFP pot fi peste așteptări, ceea ce este un semn bun pentru USD. Desigur, sectorul manufacturier și cererile săptămânale de șomaj indică o direcție diferită, însă acest sector contează doar pentru 20% din economia SUA. Asta înseamnă că angajările sunt generate în principal pentru sectorul serviciilor, așa că o publicarea bună a acestuia din urmă ar putea cântări mai greu decât datele slabe din sectorul manufacturier. Ca rezultat, ar trebui să așteptăm un raport NFP solid. Totuși, reține că piața face o analiză similară, ceea ce înseamnă că adevaratul consens poate fi mai mare de 160k. Asta deoarece estimările analiștilor sunt trimise cu o săptămână sau două înainte de fiecare raport major, în timp ce rapoartele minore sunt publicate cu o săptămână înainte de NFP. O analiză similară poate fi făcută înainte de GDP, inflație sau chiar schimbările de stocuri. Vănzări de retail mai mari și producția industrială ar trebui să reprezinte semne bune pentru GDP, în timp ce un raport mai bun PPI și prețurile crescute pentru mărfuri ar trebui să vină în sprijinul CPI. Cât despre petrol, raportul API este publicat marți după-amiază și oferă indicii importante despre raportul DOE (stocurile de petrol nerafinat). Ideea este aceeași - analizăm datele de rangul 2 care se referă la situația aceluiași sector economic, încercând să previzionăm direcția celor mai importante date. Cântărirea riscului Datele economice nu sunt ușor de estimat. Mai mult, chiar și profesioniștii ale căror estimări se bazează pe modele complicate nu pot spune că previziunile lor sunt certe. Asta înseamnă că analiza ta nu-ți va oferi cifrele exacte care urmează să fie publicate, însă îți poate oferi un avantaj deoarece vei avea o idee despre direcția posibilă a datelor. Asta este de ajutor în cântărirea raportului câștig/risc, pentru a ști dacă merită să îți asumi riscul și să deschizi o tranzacție.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."