2023.02.03 - Claudiu Cazacu: Primele raportări pe Q4 2022 ale titanilor din tech - ce indică cifrele?

Timp de citire: 5 minute(s)

,,Sezonul de raportare pentru trimestrul care a încheiat anul 2022 a început și e pe cale să aducă un pachet consistent de informații proaspete. Într-o piață în care numele grele din tehnologie domină, din perspectiva valorii bursiere, interesul se îndreaptă în mod natural către rezultatele companiilor din acest sector” precizează Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Intel a raportat în al patrulea trimestru pierderi de 600 milioane de dolari față de cele 278 milioane de dolari care erau așteptate. Vânzările au fost în scădere cu 32%, ceea ce a condus la o ajustare a marjei brute de profit de 12 puncte, la 43,8%. Sunt cifre care atestă atât conjunctura foarte dificilă din piața cipurilor, cât și poziția relativ slăbită a companiei care, din lider pe segmentul microprocesoarelor, a trecut în defensivă în fața AMD. Profitul pe acțiune al AMD a ajuns la 0,69 dolari, cu 2 cenți peste estimări, iar veniturile de anul trecut au atins un record de 23,6 miliarde de dolari. Reacția în piață a fost constructivă, acțiunile au deschis miercuri, după raportare, cu 5,2% mai sus. Cu toate acestea, nici AMD nu a scăpat de o reducere a marjei de profit brut și a vorbit de o încetinire în segmentul PC și gaming, în timp ce, pe zona de centre de date și embedded, se așteaptă la creștere. Microsoft, cu o valoare de piață de 1,8 trilioane de dolari, a anunțat venituri în creștere cu doar 2% și o scădere a profitului de 12%, la 2,32 dolari/acțiune. Divizia de cloud a avansat cu 31%, o rară veste bună, pe lângă scăderea de 17% a segmentului care include Windows și așteptările pentru venituri între 50,5 și 51,5 miliarde trimestrul viitor, față de 52,4 miliarde de dolari estimate în medie. Microsoft a ținut recent capul de afiș cu investiția de 10 mld. de dolari în OpenAI, dezvoltatorul aplicației de chat bazat pe inteligență artificială ChatGPT. Rescrierea regulilor în domeniul utilizării soft-ului folosit la scară largă în birouri, de la Word la Excel, ar putea fi următorul obiectiv major al companiei, și de acesta se leagă speranțele unor investitori, însă monetizarea noului produs nu va fi simplă la început. Pe segmentul cloud, deja un motor pentru rezultatele Microsoft, o integrare cu AI este văzută ca un factor constructiv, în perspectivă îndelungată. Meta, în raportul său de după închiderea sesiunii de miercuri, a anunțat un profit de 1,76 dolari/acțiune, față de așteptări pentru 2,12 dolari/acțiune. Ștacheta așteptărilor era deja destul de joasă, după ce profitul în trimestrul 4 din anul precedent fusese de 3,67 dolari/acțiune. Veniturile estimate au înregistrat scăderea cea mai rapidă din istoria sa, 6% față de anul precedent, când au coborât cu doar 1%. Acțiunile, care au pierdut 64% din cotație în 2022 sau 600 de miliarde de dolari din valoarea firmei pe bursă, au resimțit, după corecțiile de preț, un mediu favorabil pentru surprize. După sesiunea standard, acțiunile creșteau cu până la 18%. Utilizarea inteligenței artificiale a mărit atât interesul utilizatorilor pentru Instagram și Facebook, cât și venitul obținut de pe dispozitivele Apple, afectat sever anterior de modificări ale confidențialității. Anunțul de răscumpărare de acțiuni în valoare de 40 de miliarde de dolari a jucat un rol semnificativ în optimismul investitorilor. Pe viitor, compania ar putea beneficia și de pe urma reducerii prezenței TikTok sau chiar a interzicerii acesteia. Avantajată de o eventuală blocare a TikTok ar fi și divizia YouTube a Alphabet. Rezultatele Alphabet (firma care deține Google) vor fi anunțate joi, după ora 23. Estimările sunt pentru profit pe acțiune de 1,2 dolari, față de 1,53 cu un an înainte, însemnând o scădere de 21,5%, în timp ce vânzările totale ar urma să crească cu doar 0,4% la 75,6 miliarde de dolari, potrivit sondajului Refinitiv. Așteptările sunt reduse pentru segmentul YouTube, dar ridicate pentru divizia de cloud. Vor fi atent urmărite și prognozele pentru trimestrul viitor, așteptările curente fiind pentru profit de 1,17 dolari/acțiune și venituri de 69,5 miliarde de dolari. Google a anunțat recent un set de unelte care utilizează AI, încercând să riposteze la atenția focalizată pe OpenAI, asociat cu Microsoft, și dacă în conferința de presă vor fi oferite noi detalii pe această temă, ar putea fi primite bine de către investitori. Nu lipsesc, însă, problemele pentru gigantul Google Anchetele autorităților care ar putea impune spargerea diviziei de publicitate a Google, pentru a evita situația de monopolizare a pieței online, ar însemna o redefinire majoră a peisajului, lăsând mai mult loc unor competitori. Tema se va întinde pe un orizont de mai mulți ani, dar poate deveni ocazional importantă pentru acționari. De asemenea, posibilitatea studiată de UE de a impune giganților din domeniul Internetului să plătească pentru utilizarea fizică a rețelelor. Dispute în acest sens au existat în anii anteriori, vizând în special Netflix, platforma sa de streaming impunând consum masiv de resurse pentru firmele din infrastructura de comunicații, fără beneficii pentru acestea. Apple raportează, la fel ca Amazon, tot joi seară, după sesiunea de tranzacționare din SUA. Profitul așteptat este de 1,94 dolari/acțiune, la venituri de 121,2 miliarde de dolari, în scădere cu 2,2% față de anul anterior. Apple a refăcut așteptările pentru producția de iPhone, unele magazine din SUA raportând stocuri insuficiente, în condițiile închiderii temporare a unor fabrici în China, iar compania a avertizat investitorii asupra unor livrări diminuate. Piețele vor fi atente la mesajele despre trimestrul următor: va fi o parte din cererea neonorată în noiembrie și decembrie împinsă spre trimestrul întâi, sau economia încetinită și consumatorii mai prudenți vor forța o estimare mai redusă pentru viitor? Pe de altă parte, un dolar mai slab, așa cum s-a văzut recent, ar fi un factor pozitiv pentru viitor. Luând profitul estimat pentru întregul an 2023, Apple se tranzacționa miercuri, în prima parte a sesiunii, la un raport PER (preț împărțit la profitul pe acțiune) de 23,1. Pentru Amazon, diferențele sunt majore: de la 1,39 dolari pe acțiune, profitul e așteptat să coboare la doar 17 cenți/acțiune. Veniturile totale ar urma să atingă 145,45 miliarde de dolari, potrivit Refinitiv. Totuși, se așteaptă ca în trimestrul 1 din anul 2023 profitul să avanseze la 27 de cenți/acțiune. Veniturile ar urma să atingă 125,13 miliarde de dolari. Profitabilitatea Amazon a înregistrat de-a lungul timpului fluctuații majore, și de data aceasta investitorii vor fi foarte atenți la divizia de cloud, segment unde firma este lider de piață. Raportul PER utilizând profitul așteptat pentru 2023 este de 63,7, folosind prețul de miercuri, în jurul orei 19:00, nivel ridicat ce semnalează așteptările pentru creșterea viitoare pronunțată a afacerilor. Ziua de joi este una din cele mai intense pentru investitorii în companiile din sfera tech. Este posibil ca cel puțin unele din prognozele pentru trimestrele următoare să nu se ridice la înălțimea așteptărilor. Sezonul de raportare a venit, până acum, cu destule vești slabe sau nu foarte concludente. Cu toate acestea, reacția piețelor nu a fost pesimistă, în general, atenția traderilor fiind pe încetinirea inflației și mai degrabă dorința acestora, decât promisiunea Fed de a vedea curând un vârf al dobânzilor. Astfel, observatorii sunt împărțiți între cei care văd prea mult entuziasm în raport cu fundamentele titlurilor listate și cei care consideră că greul a trecut. Prima tabără pare totuși mai numeroasă. Cu toate acestea, statistica nu favorizează primele săptămâni din februarie, atunci când anul a adus scăderi de două cifre, iar sentimentul actual relativ optimist ar putea fi testat chiar înainte de izbucnirea primelor flori ale primăverii.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."