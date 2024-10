2020.07.09 - Producătorii de vaccinuri, din nou în atenția investitorilor români la bursă

Investitorii au tins să plaseze pe plan secund informațiile legate de accelerarea ritmului de creștere a numărului de cazuri la nivel internațional. Aceștia s-au concentrat asupra semnalelor de redresarea a economiei aduse de datele macroeconomice. Pe măsură ce situația continuă să se deterioreze, în pofida sosirii sezonului cald, iar autoritățile din anumite țări au în vedere noi măsuri restrictive, speranța piețelor se mută către un alt factor definitoriu: un vaccin. Astfel, atenția investitorilor a revenit în sectorul farmaceutic, aceștia urmărind modul în care evoluează cercetările legate de vaccinuri, se arată într-o analiză a XTB România.

Evaluarea progresului în privința unui vaccin nu este ușoară, în prezent numărul de produse în cercetare și viteza de lucru fiind fără precedent. Se poate nota că în faza III de testare se află în prezent un produs al unei companii din China, și un altul al asocierii Oxford – AstraZeneca. În această etapă, este testată eficacitatea medicamentului, după confirmarea siguranței formulei de către primele două etape. „Speranțele au fost ridicate și pentru varianta firmei americane Moderna, testul la scară largă urmând să înceapă luna aceasta. Informații recente (preluate de Bloomberg) arată însă că o amânare a debutului fazei III ar ascunde de fapt dificultăți mai serioase, o agenție guvernamentală arătându-se nu foarte încrezătoare în capacitatea tehnică și în resursele umane ale companiei de a duce la bun sfârșit un proiect atât de amplu. Amprenta speranțelor și dezamăgirilor asupra valorii sale de piață a fost majoră. De la 19.23 dolari în ianuarie, acțiunea a atins un vârf de 80 de dolari, pe 18 mai înainte de coborî cu aproape un sfert, până la puțin peste 61 de USD în sesiunea de marți. Impactul veștilor (pozitive sau nu) asupra cotațiilor emitenților din domeniu poate fi foarte mare chiar și în interiorul sesiunii (intra-day). Nu puține au fost sesiunile cu salturi de peste 10-15% atunci când au fost anunțate fie acceptarea finalizării cu succes a unei faze de testare, fie studii și rezultate preliminare favorabile. Este cazul unor titluri precum Moderna, Cansino sau Novavax. Marți, titlurile NVAX au sărit cu peste 31% în urma anunțului că a primit o finanțare de 1.6 mld. USD din partea autorităților, cea mai mare tranșă de până acum din cadrul programului Warp Speed, care a mai dirijat fonduri și către Johnson and Johnson, Merck, AstraZeneca sau Moderna”, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România. „Recent, Pfizer, care a anunțat că a obținut anticorpi în urma aplicării produsului dezvoltat împreună cu o companie germană (BioNTech) a primit votul investitorilor, deși, pentru un gigant din industria farma, impactul relativ al unui nou produs este mult mai restrâns prin comparație cu o firmă mică. Astfel, Pfizer a crescut cu aproximativ 4.5%, în timp ce BioNTech (având o capitalizare de aproximativ 12 ori mai mică) a crescut cu peste 17% în prima parte a ședinței, după anunț, cu toate că aproape tot câștigul a fost risipit în sesiunile următoare. Aflăm astfel de unde apare o diferență majoră de volatilitate între firmele mici, atractive în special pentru speculatori și cei cu apetit ridicat pentru risc, și numele mari ale domeniului farma, preferate de investitorii cu o toleranță mai redusă față de riscuri”, explică Claudiu Cazacu. Răbdarea unora a fost, însă, generos recompensată. Acțiunile Regeneron, o companie cu o valoare de piață de peste 60 de mld. de dolari, au crescut de la 373 USD la începutul anului la peste 640 pe 7 iulie, ritmul fiind relativ susținut. Un trend chiar mai puternic a înregistrat Cansino, listată pe bursa din Hong Kong, cu o capitalizare echivalentă de aprox 6.5 mld. USD (50.5 mld. HKD): de la 59.85 dolari HK la 227 miercuri, 8 iulie. Titluri precum Gilead sau Fuji, au rămas în urmă, bătând pasul lateral în ultima lună, sau chiar au intrat pe trend descendent, ca în cazul conglomeratului japonez, rezultatele produselor lor fiind prea restrânse pentru a aprinde apetitul investitorilor. „Viitorul este, însă, unul mai puțin clar: deși nevoia de doze de vaccin va fi imensă, cu provocări logistice semnificative, avantajul ”primului venit” în piețele financiare va însemna că atenția piețelor va fi ghidată în primul rând spre câștigătorul cursei, însemnând, cel puțin în primă fază, o diferență notabilă de performanță în defavoarea competitorilor săi”, concluzionează Claudiu Cazacu. Pe de altă parte, pe măsură ce vaccinurile împotriva coronavirusului intră în faza finală a testării, se dezvoltă o ”nouă competiție” la nivelul guvernelor pentru a încheia acorduri de furnizare a vaccinurilor, chiar înainte de publicarea informațiilor privind eficacitatea. Unul dintre cele mai relevante exemple este guvernul Marii Britanii, care, după ce a semnat o înțelegere cu AstraZeneca și Universitatea Oxford pentru 100 de milioane de doze de vaccin, se apropie de o tranzacție de 500 de milioane de lire sterline cu GlaxoSmithKline și Sanofi pentru a cumpăra 60 de milioane de doze din produsul dezvoltat de aceștia, în cazul în care produsul se dovedește eficient. „Aceste aspecte pot reprezenta niște atuuri pentru companii în procesul de alegere a companiilor de către investitori. Pe de o parte, oferă stabilitate și o siguranță privind un volum semnificativ al cererii de vaccinuri. Pe de altă parte, pot oferi detalii privind companiile a căror candidați sunt cei mai promițători sau legate de abilitatea de dezvoltare a produsului de către companie. Guvernele aleg companiile după o analiză cuprinzătoare care este greu de crezut că poate fi realizată de investitorul obișnuit având în vedere accesul diferit la informații, dar și abilitatea de interpretare și nivelul de expertiză net superior al guvernului. Un alt produs care a intrat în centrul atenției investitorilor sunt compușii bazați pe anticorpi, ce vizează administrarea către persoanele neinfectate care au intrat în contact cu subiecți depistați pozitiv. Una dintre companiile care s-au făcut remarcate în acest sector este Regeneron Pharmaceuticals, care a intrat în a treia fază a cercetărilor cu produsul său. Analiza este supusă pe un eșantion de 2 mii de subiecți, în parteneriat cu Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase. Având în vedere ritmul accelerat de răspândire a infecțiilor în SUA, până la dezvoltarea unui vaccin care să aibă rezultate este posibil ca o modalitate mai eficientă pe termen scurt să fie reprezentată de astfel de compuși, care pot ajuta la imunizarea populației. Din acest motiv, companiile implicate în acest domeniu ar putea intra în centrul atenției”, atrage atenția, la rândul său, Radu Puiu, Analist în cadrul XTB România.

