2021.03.25 - Claudiu Cazacu, XTB: Criza semiconductorilor poate aduce și în lunile următoare opriri sau diminuări semnificative, deşi temporare, ale producţiei pentru Dacia şi Ford

Lanțurile de aprovizionare sunt rareori vizibile, mai puțin atunci când intră în dificultate, (producând probleme care, deseori, par a fi ”din senin”). Lipsa circuitelor integrate (cipuri utilizând, la bază, semiconductori) a generat blocaje în industria auto românească (uzinele Dacia și Ford) și mondială, în ultimele trimestre.

Piaţa se va re-echilibra în cele din urmă, dar lunile următoare, până la reglarea asimetriilor, pot aduce opriri sau diminuări semnificative, deşi temporare ale producţiei în domeniul auto, atât pentru Dacia şi Ford cât şi pentru furnizorii lor, sau alţi producători de componente, explică într-o analiză de piață Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia. Problema nu afectează numai producătorii auto: recent, chiar și CEO-ul Nokia a vorbit despre aceasta, deși pentru compania sa, situația este ”gestionabilă”. De ce au fost, totuși, mai mari efectele în industria auto, deși componentele respective sunt utilizate pe scară largă în variate domenii? Pentru că, pur și simplu din perspectiva priorității, producătorii au preferat să reorienteze cipurile, mai rare, spre domeniile unde valoarea adăugată este mai mare. În plus, producătorii auto, văzând prăbușirea vânzărilor la începutul închiderii economiei, anul trecut, au redus comenzile și stocurile; astfel, revenirea rapidă i-a pus într-o situație delicată: fără stocuri, și fiind nevoiți să concureze pentru cipuri cu alte domenii unde cererea era înaltă. Piața producătorilor de cipuri este foarte concentrată: TSMC (Taiwan), SMIC (China) și Samsung (Coreea de Sud) dețin împreună aproximativ trei sferturi din producția mondială. Deși fac eforturi pentru a majora producția, abilitatea lor de a livra pe măsura dorințelor pieței e limitată din mai multe motive. Cererea mare de bunuri electronice de pe perioada pandemiei, de la telefoane, laptopuri și camere web până la console de jocuri și variate dispozitive electronice s-a adăugat la afectarea lanțurilor de aprovizionare. Iar peste toate acestea s-au adunat: dificultatea de a instala noi capacități, mai ales pentru tehnologiile performante (cu densitate mare, eficiente energetic și tehnic) și sancțiunile impuse asupra producătorilor din China care au obligat unele companii să caute alternative. Pe un asemenea fundal, incidente diverse capătă o influență mare. În februarie, fabrica Samsung din Austin, Texas, a fost afectată de penele de curent, și, recent, nu reluase încă întreaga producție. Un incendiu la o fabrică din Japonia a Renesas, furnizor important în industria auto, ar putea avea efecte semnificative, mai ales într-o perioadă cu diferențe mari între cerere și ofertă la nivel global. Grupul Volkswagen a declarat că producția globală va fi, astfel, redusă cu 100.000 de unități. Continental, producător major de componente, este de asemenea afectat. În SUA, Toyota și Honda au suferit și de pe urma vremii nefavorabile. Ford, Honda, GM și Renault, între multe alte nume din sector, au fost obligate să oprească producția, pentru perioade de câteva zile, la diferite uzine din lumea întreagă. Toyota a oprit uzina din Cehia de pe 22 martie, VW va opri fabrica din Portugalia între 22 și 28 martie. BMW are în vedere oprirea producției, deși nu este încă hotărâtă. Estimările merg pe o reducere a vânzărilor auto, la nivel global, de 61 de mld. de dolari. În România, Dacia și Ford au fost forțate să oprească producția, în câteva ocazii, în februarie și martie. Riscul unor noi perioade de oprire temporară a activității este cel puțin la nivel mediu, potrivit estimărilor noastre referitoare la situația ofertei de cipuri specializate. În țara noastră, pe lângă producătorii auto menționați, un ecosistem variat de producători de componente auto contribuie la PIB, aducând sectorul la aproximativ 10%. Livrările auto au o contribuție majoră în cadrul exporturilor, apropiindu-se, ca și în Slovacia, de jumătate din total. Având în vedere integrarea puternică a fabricilor de componente auto cu piața europeană, este posibilă o încetinire a activităţii şi chiar perioade temporare de oprire şi la nivelul acestora. În plus, Germania, unde sectorul auto este deosebit de important în peisajul industrial, este primul partener în cadrul schimburilor comerciale, prin urmare, o eventuală încetinire acolo ar avea efecte şi în ţară. Potrivit unor informații recente, lucrurile sunt departe de a se fi liniștit, iar implicațiile se pot întinde și în domenii de înaltă tehnologie. Samsung a anunțat că încearcă o renegociere cu partenerii săi pentru că nu poate onora cererea, în timp ce seria nouă de telefoane Note ar urma să fie amânată.

Potrivit unor estimări Trendforce, oferta globală de telefoane inteligente ar urma să fie redusă cu 5% în urma dificultăților de producție ale Qualcomm.

