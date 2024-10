2022.03.29 - Studiu XTB: Femeile din România investesc în monede virtuale mai mult ca cele din Marea Britanie, Franța sau Polonia, cu 12% din totalul investitorilor

În cadrul acestui studiu, XTB a analizat profilul investitorilor în monede virtuale, din mai multe țări europene, în perioada ianuarie – octombrie 2021, și l-a comparat cu cel al investitorilor mai clasici.

Investitorul tipic în monede virtuale este un bărbat de 34 de ani care efectuează în medie 5 tranzacții crypto pe suport CFD pe an. De obicei, folosește aplicația mobilă pentru tranzacționare, iar durata medie în care deține un astfel de instrument financiar este de 3 zile și 21 de ore, reiese dintr-un studiu realizat de XTB, casă de brokeraj pe bursele internaționale. „Există o opinie generalizată și predominantă că doar tinerii sunt interesați de criptomonede dar, cel puțin datele noastre arată că, nu este tocmai adevărat. De fapt, vârsta medie a unui client interesat de crypto este foarte asemănătoare cu cea a unui investitor clasic, indiferent cu ce clasă de active și-a început călătoria investițională”, explică Irina Cristescu, General Manager XTB România. Vârsta medie a investitorului în funcție de clasa de active Printre investitorii crypto se numără atât tinerii (cei mai tineri au 18 ani), cât și cei mai în vârstă. Cea mai în vârstă persoană care investește în criptomonede la XTB are 89 de ani. Iar trei din patru investitori care efectuează tranzacții cu crypto CFD au mai puțin de 43 de ani. Merită menționat procentul femeilor din grupul de investitori crypto, la nivel european. Ele constituie 9,6% din totalul investitorilor din acest segment, în funcție de gen, și este o proporție similară cu populația generală de clienți XTB. Procentul investitorilor de crypto în funcție de gen Cel mai mare procent de femei care investesc în crypto apare în România, unde reprezintă 12% din totalul investitorilor. Situația din România este similară cu cea din Marea Britanie și Portugalia, unde procentul de femei în rândul investitorilor crypto este de aproximativ 10%. Procentul de femei printre investitorii în criptomonede, în funcție de țară Cât de populare sunt monedele virtuale? Poate părea că monedele virtuale sunt o piață specifică, iar contractele pentru diferență (CFD) pentru aceste instrumente atrag interesul unui grup restrâns de investitori. Însă, cifrele XTB arată opusul. Dintre toți investitorii, care au efectuat tranzacții în 2021, aproape o treime au făcut cel puțin o tranzacție cu monede virtuale. Această pondere este mai mare în Republica Cehă, Portugalia, Spania, România și mai scăzută în Slovacia și Italia. Putem observa că monedele virtuale sunt mai populare în țările Europei de Vest. Procentul celor care investesc în monede virtuale din totalul investitorilor, în funcție de țară În cazul criptomonedelor care sunt tranzacționate în timp real 24/7, timpul și ușurința cu care se realizează o tranzacție sunt deosebit de importante. De aceea, aplicațiile care permit tranzacționarea de pe telefoane mobile, oriunde și oricând, au o popularitate în creștere. Nu este diferit nici în cazul monedelor virtuale pe suport CFD. Două treimi din tranzacțiile cu crypto CFD ale clienților XTB sunt realizate cu platforma mobilă xStation. Cum fac investitorii în criptomonede tranzacții? Care sunt cele mai populare criptomonede? Criptomonedele sunt unul dintre cele mai fierbinți subiecte de investiții din ultimii ani. Descentralizarea rețelei, democratizarea banilor, creșterile gigantice ale cotațiilor - acestea sunt sloganurile care atrag atenția cercurilor mai largi de investitori. Există 8.000 de criptomonede diferite pe piață. Printre cele mai populare sunt Bitcoin, Litecoin, Ethereum și Ripple. Începutul criptomonedelor datează din 2009, când a fost dezvoltată Bitcoin, prima monedă digitală. Criptomoneda aleasă cel mai frecvent de către investitorii XTB începând cu 1 ianuarie 2021 Dintre monedele virtuale mai noi, Cardano a apărut printre cel mai des tranzacționate Crypto CFD în ultimele luni, de când XTB a introdus 14 instrumente noi și scăderea simultană a costurilor de tranzacționare.

