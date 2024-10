2022.03.31 - Radu Puiu: Piața globală de monede digitale își revine după începutul de an volatil

Timp de citire: 6 minute(s)

Criptomonedele nu mai prezintă un subiect atât de ”popular” precum era la sfârșitul anului trecut, când Bitcoin a atins un maxim istoric la aproximativ 69 de mii de dolari. Care este diferența dintre proiectele din spatele monedelor de atunci față de cele din prezent? Niciuna semnificativ negativă, din contră, multe echipe din spatele unor proiecte importante au lucrat la actualizări menite să îmbunătățească proiectele, arată Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.

Piața globală de monede digitale intră din nou în zona verde.

Dominanța de piață a Bitcoin se menține la un nivel ridicat de 41,9% în prezent. Însă, Bitcoin și Ethereum au tins să nu mai ofere niveluri de randament la fel de ridicate.

Investitorii sunt tot mai atrași de monede digitale noi precum: Avalanche, Kusama, Moonbeam, Polygon, MATIC, Solana sau LUNA. De cele mai multe ori, interesul de a investi într-un activ apare în momente de creștere, când sunt înregistrate câștiguri și tot mai mulți doresc ”să prindă acel tren”, dar, în astfel de momente, ”trenul deja a plecat din gară” și există o probabilitate mult mai ridicată de a pierde, întrucât marii investitori tind să marcheze profitul în perioade de entuziasm pe piețe. Acest început de an nu a fost foarte interesant pentru criptomonede, prețurile scăzând în cea mai mare parte a timpului, pe fondul temerilor generale care au afectat sentimentul investitorilor: creșterea ratelor de dobândă ale Fed și războiul din Ucraina. În acest context, Bitcoin a scăzut cu aproximativ 20%. Puține monede au reușit să reziste în fața tendințelor de scădere în momentul izbucnirii pandemiei în 2020 sau după interdicția legată de monede virtuale anunțată de China în 2021, aceste două evenimente afectând masiv piața. Totuși, ce au aceste două situații în comun? Faptul că de fiecare dată, piața a reușit să se redreseze și a atins noi maxime istorice. În ultimele zile, piața globală de criptomonede s-a aflat în zona verde. Conform datelor oferite de CoinMarketCap, valoarea globală a pieței se ridică la 2.145 de miliarde de dolari la momentul redactării. Astăzi, prețul Bitcoin scade ușor, dar reușește să se mențină deasupra pragului de 47.000 de dolari pentru a treia zi consecutivă. O perioadă de pauză este normală, după ce cotația monedei a crescut cu peste 28% în ultimele 16 zile. De ce este important Bitcoin pentru piața monedelor digitale? Această monedă este considerată un etalon pentru performanța întregii piețe și restul monedelor tind să îi urmeze performanțele. Această tendință poate fi mai ușor de înțeles dacă menționăm că dominanța de piață a Bitcoin este de 41,9% în prezent, adică 41,9% din valoarea totală a pieței de criptomonede este datorată primei monede inventate. Conform unui studiu al Federal Reserve Bank of Chicago, prețurile criptomonedelor tind să se miște într-o direcție similară și rămân sensibile la șocuri în ansamblu, având în vedere că piața este foarte interconectată. Acest fapt susține scenariul în care restul monedelor digitale tind să evolueze, mai devreme sau mai târziu, în aceeași direcție cu piața largă (Bitcoin). În acest sens, am decis să trecem în revistă o serie de proiecte care au fost recent adăugate și în ofertele caselor de brokeraj pe burse internaționale care activează în România. Avalanche este un blockchain de nivel unu care funcționează ca o platformă pentru aplicații descentralizate și rețele blockchain personalizate. Este unul dintre rivalii Ethereum, pe care urmărește să îl ”detroneze” din poziția de cel mai popular blockchain pentru contractele inteligente. Proiectul își bazează acest obiectiv pe faptul că este mai rapid, oferind până la 6.500 de tranzacții pe secundă fără a compromite scalabilitatea. Oferta totală de monede se ridică la 720 de milioane, dar nu se menționează volumul maxim ce poate fi creat. În prezent, Avalanche se află pe locul 10 conform clasamentului CoinMarketCap bazat pe capitalizarea de piață. Kusama este o platformă experimentală blockchain care este concepută pentru a oferi dezvoltatorilor un spațiu de testare, înainte de lansarea proiectelor pe rețeaua Polkadot, dar multe proiecte optează să rămână pe Kusama pentru produsul lor final. Kusama a fost construit de aceeași echipă care a creat Polkadot, Parity Technologies. Fondatorul său este Dr. Gavin Wood, informatician și programator cunoscut pe plan global care este și cofondator al Ethereum. În prezent, Kusama are o ofertă circulantă de 8,47 milioane de monede și o ofertă totală de 10 milioane de jetoane. Spre deosebire de alte blockchain-uri, aprovizionarea maximă nu este fixă, crescând cu o rată a inflației de 10% pe an. Kusama se găsește pe locul 70 în clasamentul monedelor. Moonbeam este un parachain de contracte inteligente pe Polkadot, dar care sunt compatibile și cu Ethereum. Moonbeam facilitează utilizarea instrumentelor Ethereum populare pentru dezvoltatori pentru a construi sau redistribui proiecte bazate pe limbajul de programare Solidity. Moonbeam oferă integrare și conectivitate între Parachains pe Polkadot, dar și cu alte lanțuri, cum ar fi Ethereum și Bitcoin, prin intermediul unor punți. Rețeaua Moonbeam a fost fondată în 2019 de Derek Yoo, CEO-ul PureStake, o platformă care oferă o infrastructură publică blockchain pentru dezvoltatorii de proiecte și aplicații pe blockchain. Oferta totală va fi de un miliard de monede, cu o rată anuală a inflației de 5%, motiv pentru care oferta maximă de jetoane este nelimitată. În prezent, moneda ocupă locul 116 după capitalizarea de piață. Polygon (anterior cunoscut drept Matic Network) este o platformă bine structurată și ușor de utilizat pentru scalarea Ethereum și dezvoltarea infrastructurii. Polygon transformă eficient Ethereum într-un sistem cu mai multe lanțuri cu drepturi depline (aka Internet of Blockchains). Acest sistem cu mai multe lanțuri este asemănător cu altele precum Polkadot, Cosmos, Avalanche, dar oferă avantajele caracteristice Ethereum precum securitatea, ecosistemul vibrant și deschiderea. Polygon oferă o viteză de până la 65.000 de tranzacții pe secundă. De asemenea, arhitectura permite crearea de aplicații financiare descentralizate disponibile la nivel global pe un singur blockchain de bază. Monedele MATIC sunt lansate lunar. MATIC are în prezent o rezervă circulantă de 4,87 miliarde de monede și o ofertă maximă de 10 miliarde de jetoane. Proiectul ocupă locul 17 în clasament. Solana este un proiect open source extrem de funcțional care vizează oferirea de soluții de finanțare descentralizată (DeFi). Solana a fost lansat oficial în martie 2020 de către Fundația Solana cu sediul în Geneva, Elveția. Proiectul se bazează pe o combinație unică între proof-of-history (PoH) și proof-of-stake (PoS). Mixul acestor două mecanisme de consens face din Solana un fenomen unic în industria blockchain. Datorită modelului inovator de consens hibrid, moneda se bucură de interes din partea traderilor de retail, dar și a celor instituționali. Un obiectiv important pentru Fundația Solana este de a face finanțele descentralizate accesibile la o scară largă. Oferta totală depășește 511 milioane de monede, în timp ce aproximativ 325 de milioane dintre acestea sunt în circulație în prezent. Proiectul se află pe locul 8 din punct de vedere al capitalizării de piață. Terra este un protocol blockchain care utilizează monede stabile legate de monede fiat pentru a alimenta sistemele globale de plăți stabile la prețuri. Potrivit prezentării proiectului său (Whitepaper), Terra combină stabilitatea prețurilor și adoptarea pe scară largă a monedelor fiat cu lipsa cenzurii oferite de Bitcoin și oferă decontări rapide și accesibile. Tokenul nativ Terra, LUNA, este folosit pentru a stabiliza prețul monedelor stabile din protocol. De asemenea, deținătorii LUNA pot să trimită și să voteze propuneri de guvernare, ceea ce oferă monedei funcționalitatea unui jeton de guvernare. Terra a stabilit o serie de parteneriate cu platforme de plăți, în special în regiunea Asia-Pacific. În plus, Terra este susținută de Terra Alliance, un grup de companii și platforme care pledează pentru adoptarea Terra. În prezent, membrii acestei alianțe provin din mai mult de 40 de țări. Terra are o ofertă de 1 miliard de monede. Dacă acest număr este depășit, este ”ars” un volum de unități LUNA până când se revine la nivelul de aprovizionare de echilibru. Noile jetoane LUNA sunt create prin algoritmul protocolului, conform necesității pentru a menține prețul monedelor stabile Terra. Terra ocupă locul 9 în clasamentul după capitalizarea de piață. Bitcoin și alte monede alternative majore au reușit să-și mențină avansul din ultimele zile în pofida temerilor geopolitice globale, procedurile de reglementare susținând sentimentul pieței, care tinde să se îmbunătățească. În plus, anumiți indicatori de piață oferă semnale pozitive noi, ceea ce ajută atitudinea investitorilor cu privire la piața de monede digitale. Chiar dacă Bitcoin și Ethereum continuă să reprezinte două alegeri foarte populare pentru investitori, cele două proiecte au tins să nu mai ofere niveluri de randament la fel de ridicate, pe măsură ce tot mai mulți investitori instituționali mari au intrat pe aceste două piețe, majorând intervalul de timp de deținere al investițiilor și făcând din cele două active considerate mai ”mainstream”. În acest sens, proiecte noi, dar care sunt solide, pot oferi performanțe suplimentare și se poate dovedi mai accesibile având în vedere prețurile mai mici. Totuși, trebuie să subliniem că perspectivele unor câștiguri mai mari vin și cu riscuri mai ridicate de pierdere, prin urmare investițiile ar trebui făcute în urma unor analize documentate și cu sume ale căror pierdere nu ar afecta viața cotidiană.

