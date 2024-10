2020.03.23 - În criza coronavirus, pe bursă fie ai sânge rece, fie mai bine stai spectator

“XTB (și probabil întreaga industrie a piețelor financiare) se confruntă cu un val nemaiîntâlnit de clienți noi și cu o activitate de două sau trei ori mai intensă din partea investitorilor, în așa fel încât, la mijlocul lunii, XTB a realizat deja 300% din media lunară din ultimul an”, a declarat Irina Cristescu.

O parte din brokerii care intermediază tranzacții pe burse se confruntă cu “un val nemaiîntâlnit de clienți noi”, în condițiile în care criza provocată de noul coronavirus și zilele nebune din piețele financiare au împins tot mai mulți investitori la tranzacționare, spune Irina Cristescu, general manager al casei de brokeraj XTB România. Interesul și apetitul investitorilor au atins niveluri record, pe fundalul mișcărilor istorice din piețe, generate de pandemia de coronavirus. În România, Bursa de Valori București a căzut cu 9,5% în prima zi a săptămânii trecute, după care a urmat o revenire de 6,1% și o altă cădere de 3,5%. În SUA, celebrul indice Dow Jones a pierdut lunea trecută aproape 3.000 de puncte, cea mai mare cădere din istoria de peste 100 de ani a Bursei din New York. “În aceste condiții, volatilitatea din piețe generează oportunități de investiții și speculații imense”, spune șefa XTB România, care recomandă totodată clienților precauție în gestionarea tranzacțiilor și în modul în care abordează piețele în această perioadă. “Avertizăm în mod constant și permanent asupra riscurilor ridicate implicate de instrumentele financiare derivate, precum și de volatilitatea foarte ridicată ce caracterizează piețele de câteva săptămâni”. Triplarea volumelor intermediate de XTB România vine și în contextul în care clienții au tranzacționat preponderent instrumente de tip CFD, ce permit short selling (vânzare în lipsă), în așa fel încât, în perioade de scăderi masive, investitorii au avut posibilitatea de a vinde în lipsă la un moment curent, și răscumpăra mai târziu la un preț mai mic, marcând diferența de preț. Întrucât piețele spot sau instrumentele cu deținere nu oferă o astfel de facilitate, mulți investitori se îndreaptă în această perioadă către instrumente derivate, care le permit să aplice strategii de short-selling, să își protejeze portofoliile deja existente prin strategii de hedging sau alte strategii de management al riscului specifice instrumentelor derivate. Întreagă echipă a XTB România lucrează de acasă în perioada pandemiei cu noul coronavirus, “la capacitate maximă, procesând un număr de cereri din partea clienților de câteva ori mai mare decât înainte de criză”. Ce recomandă șefa XTB clienților în timpul crizei coronavirus Mișcările extreme și imprevizibile înregistrate de instrumentele financiare tranzacționate pe burse în această perioadă i-au determinat pe brokerii de la XTB să își avertizeze clienții cu privire la riscurile la care se expun, chiar dacă oportunitățile adesea pot părea imense. “Asistăm la mișcări istorice! În această perioadă piețele sunt foarte imprevizibile, iar mișcările de o amplitudine rar întâlnită. În aceste condiții, recomandăm clienților să nu se lase pradă emoțiilor. Sângele rece și disciplina, analiza și gândirea rațională sunt foarte importante în această perioadă”, spune Irina Cristescu. Alte recomandări făcute investitorilor: să nu abordeze piețele, în perioada aceasta, ​în necunoștință de cauză sau în condiții de insuficientă documentare.

să nu se expună cu sume mari și să lase loc în portofoliu pentru mișcări majore ale piețelor.

să aplice cu sfințenie regulile de management al riscului, să limiteze riscurile cu ordine de tip Take Profit, Stop Loss, să nu lase poziții nesupravegheate, să se protejeze utilizând strategii de Hedging.

să nu investească decât sume de care se pot dispensa și să analizeze foarte bine riscurile pe care doresc să și le asume întrucât, la fel cum oportunitățile de câștig sunt foarte mari, și riscurile de pierdere parțială sau totală a investiției inițiale sunt proporționale.

să nu investească într-o singură categorie de active, ci să își diversifice portofoliul pentru dispersarea riscului.

să nu ezite să stea deoparte până trece perioada critică și să adopte mai degrabă statutul de spectator, în cazul în care simt că nu au suficient autocontrol în aplicarea regulilor menționate anterior. XTB și-a dublat numărul de clienți în 2019. “Anul acesta ne adaptăm la piețe în funcție de marile evenimente” Numărul clienților XTB România a urcat cu 112% în 2019. Șefa companiei nu a dorit să menționeze numărul acestora. Instrumentele financiare cu expunere pe indicele german DAX, pe indicii americani (S&P, Nasdaq, Dow Jones) și pe perechea valutară EUR-USD au fost cele mai tranzacționate de către românii care sunt clienți ai XTB. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Tesla, AMD, Facebook, Apple, Uber, Amazon, Microsoft și ale fondurilor de investiții de tip ETF care urmăresc cotația aurului sau a indicilor MSCI. “După cum a început anul 2020, piața ne poate oferi evoluții care mai de care mai neașteptate (ex: coronavirus, conflict Iran-SUA, Război Comercial, Brexit). Ne dorim să ne adaptăm la toate tendințele pieței în timp real și avem această capacitate fiind un fintech global”, concluzionează Irina Cristescu. XTB Romania este deținută de compania poloneză de brokeraj X-Trade Brokers, listată pe Bursa din Varșovia și în prezent evaluată la 103 mil. euro.

