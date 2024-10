2021.05.10 - Revenire diferențiată pe țări, regiuni și sectoare economice

Revenirea diferențiată pe sectoare economice, dar și pe țări sau regiuni, poate influența radical piețele bursiere în această vară. Implicațiile revenirii economice vor fi dezbătute pe 12 mai la Earnings Report, primul eveniment din România dedicat rezultatelor financiare pe piețele externe

Piețele financiare par să îmbrațișeze cu din ce în ce mai multă forță scenariul pozitiv, mizând pe revenirea firmelor după pandemie. Trebuie să fim atenți însă și la aspectele legate de inflație – avertizează Claudiu Cazacu, analist financiar și Consulting Strategist XTB România. Revenirea, posibil spectaculoasă, a economiei este unul dintre subiectele care vor fi dezbătute pe 12 mai la Earnings Report, primul eveniment din România dedicat rezultatelor financiare pe piețele externe. Earnings Report va avea loc pe data de 12 mai 2021, începând cu ora 18:00 și se va desfășura online. Speakeri vor fi Claudiu Cazacu, analist financiar și Consulting Strategist XTB România, Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA Romania, și Sergiu Mandis, profesionist în domeniul investițiilor cu o experiență de peste 20 de ani în brokeraj, analiză și asset management și investitor cu 17 ani de experiență pe piețele externe. Accesul la eveniment este GRATUIT, dar necesită înscriere și confirmare din partea organizatorilor. Mai multe detalii : AICI Earnings Report este un eveniment organizat cu sprijinul XTB România. Optimismul din piețe este sau nu o „Fata Morgana” a acestei veri? Ce surprize ne poate aduce revenirea diferențiată pe sectoare economice Tendința optimistă este susținută și de rezultatele financiare majoritar pozitive pe care companiile listate pe piețele externe le-au publicat pentru Trimestrul I. Totuși, creșterea inflației ar putea genera episoade de corecții în piață, consideră Claudiu Cazacu, analist financiar si Consulting Strategist XTB Romania. “Fluxurile optimiste din piețele de capital pot continua pentru o perioadă, hrănindu-se din speranțele redeschiderii rapide a economiilor majore. Susținerea oferită de băncile centrale induce, de asemenea, o abordare care nu pare a lua foarte în serios riscurile. Un moment de reevaluare nu este, totuși, foarte departe, în special în segmentul de tehnologie. Vara poate veni cu ajustări episodice și o luare în serios a aspectelor referitoare la inflație”. – subliniază Claudiu Cazacu. Specialiștii ne îndeamnă la o analiza complexă înainte să decidem în ce ar trebui să investim, în perioada următoare. “Pare de la sine înțeles că sectoarele turismului și transportului, în special liniile aeriene și de croazieră ar fi bine poziționate pentru revenirea la normalitate, spune Claudiu Cazacu. În același timp, caracterul de noutate al redeschiderii e parțial consumat. Astfel, investitorii ar putea aștepta mai degrabă o așezare favorabilă a volatilității înaintea unor decizii mai ample. Comerțul prin magazine fizice, operatorii de mall-uri și deținătorii de spații de birouri ar putea vedea o îmbunătățire a perspectivelor, dar într-un proces lent. Pentru unele companii, din industria serviciilor de îngrijire personală, poate fi o perioadă net favorabilă, în special în condițiile restrângerii activității unor competitori”. Chiar se sfârșește pandemia de Covid-19 în 2021? În timp ce unele state redeschid deja economiile, altele sunt în plină criză financiară La rândul său Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România, atrage atenția că pandemia de Sars-C0V-2 nu se va sfârși în același timp în toate țările și nici efectele sale economice nu vor fi aceleași peste tot: “Cum menționa și Fondul Monetar International în luna martie, țările vor ieși din criza Covid la momente diferite deoarece capacitatea lor de a încuraja economia prin politicile monetară și fiscală este diferită. Una dintre primele țări care va ieși din criză este Statele Unite care, pe de o parte a alocat resurse (prin cele două politici) la nivel record, iar pe de altă parte avansează extrem de rapid în procesul de vaccinare. Prin urmare, și deja fenomenul este vizibil, a aparut inflația (și mai mult, FED și-a modificat strategia de politică monetară pentru a permite o rată a inflației mai mare). Inflația, coroborată cu creșterea economică substanțială, va conduce la majorarea ratelor de dobândă la dolar. Ceea ce va antrena, și deja se întâmplă, o ajustare a ratelor de dobândă la nivel global. Cu impactul aferent asupra piețelor de capital și monedelor țărilor emergente”. În schimb, Sergiu Mandis, investitor cu experiență, este mai optimist: „În mare, rezultatele pe Q1 sunt peste asteptări atât în SUA cât și în Europa. În funcție de raportări, am putea estima aproximativ care sectoare ar fi mai interesante din punct de vedere al creșterii veniturilor cât și a profitabilității”. Totuși, Sergiu Mandis crede că atenția investitorilor ar trebui să fie îndreptată și în altă parte, în perioada următoare: “De urmarit și China, nu atât ca rezultate financiare cât mai mult prin prisma faptului că, deși indicatorii macroeconomici înregistrează creșteri extraordinare, acțiunile din această regiune au corectat destul de drastic din februarie și nu dau semne de revigorare, cel puțin pentru moment. Aceasta ar putea declanșa ceva temeri și în restul lumii în privința sustenabilității trendului crescător”.

