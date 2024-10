2022.08.01 - Peste 100.000 de clienți noi la XTB în prima jumătate a acestui an și un profit de 103,4 milioane EUR

XTB a publicat rezultatele financiare preliminare pentru prima jumătate a anului 2022

Profitul net, consolidat în prima jumătate a anului 2022, a fost de 103,4 milioane EUR, cu 623,2% mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului precedent.

Grupul XTB a avut și peste 100 de mii de clienți noi în primele 6 luni ale anului 2022.

Rezultatele XTB au fost influențate, în această perioadă, de creșterea sistematică a bazei de clienți, dar și de volatilitatea ridicată de pe piețele financiare

Volumul de tranzacționare cu instrumente CFD a crescut cu 53,6%, de la 1,99 milioane la 3,05 milioane de loturi. În această perioadă, XTB a generat un profit net de 103,4 milioane EUR, care a fost cu 623,2% mai mare decât cel din prima jumătate a anului 2021, dar și cu 56,5% mai mare decât recordul înregistrat în istoria companiei, în prima jumătate a anului 2020, când a fost de 66,1 milioane EUR. Factorii semnificativi, care au influențat nivelul rezultatelor XTB, a fost volatilitatea ridicată, persistentă pe piețele financiare și de mărfuri, cauzată, printre altele, de situația geopolitică constant tensionată, și o bază de clienți în creștere sistematică. Veniturile din operațiuni, înregistrate în prima jumătate a anului 2022, s-au ridicat la 180,1 milioane EUR, ceea ce înseamnă o creștere cu 238,4% față de prima jumătate a anului 2021. În schimb, costurile operaționale s-au ridicat la 57,6 milioane EUR (în prima jumătate a anului 2021- 35,9 milioane EUR). În al doilea trimestru al anului 2022, XTB a înregistrat 45,7 mii de clienți și, cumulat cu 55,3 mii de clienți noi în primul trimestru, rezultă un total de peste 101 mii de clienți noi la sfârșitul lunii iunie. Astfel, în ambele trimestre, compania și-a îndeplinit țelul, de a achiziționa în medie cel puțin 40.000 de clienți noi trimestrial. În trimestrul II al anului 2022, numărul total de clienți a depășit jumătate de milion, ajungând la 525,3 mii la finalul lunii iunie. De remarcat este creșterea numărului mediu de clienți activi. În prima jumătate a anului, a fost de 149,8 mii față de 105,0 mii cât a fost în prima jumătate a anului precedent și 112,0 mii, în medie, pe tot parcursul anului 2021. Aceasta s-a tradus într-o creștere a volumului tranzacționat cu instrumente CFD exprimat în loturi - în prima jumătate a anului a însumat 3,05 milioane de tranzacții față de 1,99 milioane în perioada corespunzătoare din 2021 (o creștere de 53,6%). De asemenea, valoarea depozitelor nete ale clienților a crescut cu 17,5% (de la 354,4 milioane EUR în prima jumătate a anului 2021, la 416,5 milioane EUR în prima jumătate a anului 2022). „Rezultatele semestriale arată că menținem tendința de dezvoltare a afacerii noastre. Spunem constant că fundația strategiei noastre este construirea unei baze de clienți și faptul că le oferim acestora tehnologie și servicii de cea mai bună calitate. Extinderea sistematică a bazei de clienți înseamnă că înregistrăm o creștere a numărului de tranzacții și, astfel, o creștere a veniturilor. Volatilitatea continuă de pe piețe din al doilea trimestru s-a tradus într-o profitabilitate mai mare” – spune Omar Arnaout, CEO XTB. Când vine vorba de veniturile XTB, în ceea ce privește clasele de instrumente responsabile de generarea sa, în prima jumătate a anului 2022, CFD-urile bazate pe indici au fost cele mai profitabile. Ponderea acestora în structura veniturilor din instrumente financiare a ajuns la 48,9%. Aceasta este o consecință a rentabilității ridicate a instrumentelor CFD, bazate pe indicele US 100, indicele bursier german DAX (DE30) sau indicele US 500. A doua cea mai profitabilă clasă de active a fost reprezentată de instrumentele CFD bazate pe mărfuri. Ponderea lor în structura veniturilor în prima jumătate a anului 2022 a fost de 34,8%. Cele mai profitabile instrumente din această clasă au fost CFD-urile bazate pe cotațiile resurselor energetice: gaze naturale, petrol și aur. Veniturile din instrumentele CFD bazate pe valute au reprezentat 13,4% din totalul veniturilor, iar cele mai profitabile instrumente financiare din această clasă s-au bazat pe perechea valutară EUR - USD. Costurile operaționale în prima jumătate a anului 2022 s-au ridicat la 57,6 milioane EUR și au fost cu 21,7 milioane EUR mai mari decât în perioada corespunzătoare a anului precedent (35,9 milioane EUR în prima jumătate a anului 2021). Cel mai important element a fost reprezentat de costurile de marketing, rezultate din campaniile de marketing începute în trimestrul I și continuate în trimestrul II. Dezvoltarea companiei este asociată și cu o creștere a numărului de angajați, care s-a tradus într-o creștere a costului salariilor și a beneficiilor angajaților cu 7,0 milioane EUR. „Rezultatele noastre bune în dobândirea de noi clienți, împreună cu extinderea pe multe piețe, confirmă că XTB se află pe drumul cel bun către topul companiilor de investiții din lume.” – precizează Omar Arnaout, CEO XTB. „Construirea unui brand global necesită însă activități intensive, nu doar din punct de vedere al produsului și al tehnologiei, ci și al promovării, pe toate piețele în care suntem prezenți. De aceea, ne vom continua campaniile de marketing promovând soluțiile de investiții pe care le oferim și instrumentele care facilitează intrarea în lumea investițiilor: de la dezvoltarea platformei în conformitate cu așteptările clienților, analize zilnice de piață, până la numeroase materiale educaționale. Activitățile noastre sunt completate de modificări ale ofertei, care sunt un răspuns la situația în schimbare a pieței și la așteptările clienților.” – adaugă Omar Arnaout.

