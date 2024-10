2022.08.16 - Studiu XTB: Româncele, peste femeile din Franța, Spania, Polonia, Italia sau Cehia la investițiile în acțiuni, cu 17% din totalul investitorilor

Timp de citire: 4 minute(s)

Cel mai mare procent de femei în rândul investitorilor în acțiuni se află în România, unde femeile constituie până la 17% din totalul celor care dețin acțiuni în portofoliu, reiese dintr-un studiu despre profilul investitorului în acțiuni, realizat de XTB, casă de brokeraj pe bursele internaționale.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Următoarele țări în clasament sunt Polonia, Portugalia și Italia cu circa 10% femei din totalul investitorilor. Cel mai mic număr de femei printre deținătorii de acțiuni se găsește în Republica Cehă (3%) și în Slovacia (2%). Tot în România se regăsește și cel mai mare procent de femei care investesc în crypto - 12% din totalul investitorilor, a reieșit dintr-un alt studiu al XTB din luna martie 2022. De asemenea, România este, de departe, țara cu cea mai mare pondere de investitori în acțiuni, comparativ cu alte țări europene. Circa 71% dintre investitorii români preferă acțiunile, spre deosebire de 32,6% în Germania, 13,6% în Italia, 25,3% în Franța, 58,5% în Polonia sau 46,6% în Spania. Potrivit datelor casei de brokeraj, mai reiese că investitorul tipic la bursă este un bărbat de 36 de ani care preferă să cumpere acțiuni ale companiilor listate la bursa de pe piața din țara sa de origine. De obicei, acesta efectuează, în medie, 17 tranzacții de cumpărare sau vânzare de acțiuni pe cursul anului și folosește aplicația mobilă pentru tranzacționare. Ratele scăzute ale dobânzii aplicate până de curând, creșterea popularității instrumentelor online și restricțiile din timpul pandemiei, datorită cărora oamenii au avut mai mult timp pentru a-și crește nivelul de cunoștințe despre piețele financiare - aceștia sunt factorii care au contribuit la decizia investitorilor individuali de a intra pe burse în ultima perioadă. Mulți oameni sunt de părere că, în fața inflației în creștere, este imposibil să se mențină valoarea unei investiții bazându-se doar pe active fără risc. Alegerea unui depozit bancar sigur, dar cu dobândă scăzută, ca modalitate de gestionare a economiilor, înseamnă o scădere reală a valorii fondurilor acumulate. Unii dintre oameni au decis să înceapă să investească folosind instrumente financiare, inclusiv bursa. Acest lucru se vede, printre altele, în statistici. Potrivit datelor Bursei de Valori București (BVB), investitorii prezenți la BVB au devenit mult mai activi în perioada ianuarie-iunie din acest an și au introdus cu 56,8% mai multe ordine de vânzare-cumpărare decât în aceeași perioadă a anului trecut, realizând peste 824.000 de tranzacții în primele șase luni din 2022. Globalizarea și dezvoltarea instrumentelor digitale au jucat un rol important în creșterea popularității bursei. Pandemia a crescut popularitatea utilizării platformelor online, inclusiv atunci când vine vorba de cumpărarea de acțiuni. Investitorii pot accesa acum, într-un mod convenabil, nu doar bursa locală, ci și bursele globale. Mulți dintre aceștia profită de aceste oportunități investind în acțiuni ale unor giganți mondiali renumiți precum Apple, Google sau Meta (Facebook). Costurile de investiție scăzute pot fi, de asemenea, un stimulent pentru a investi în acțiuni. În cazul XTB, spre exemplu, nu există comision la tranzacționarea de acțiuni cu deținere și ETF-uri cu deținere la un volum de până în 100.000 EUR pe lună (tranzacțiile care depășesc această limită sunt comisionate cu 0,2% (min. 10 EUR). Ce acțiuni aleg investitorii români? Datele XTB arată că investitorii în acțiuni aleg, cel mai adesea, companii listate la bursa națională. Acestea ocupă poziții de top pe lista celor mai populare acțiuni ale companiilor din majoritatea țărilor. În cazul pieței românești, cele mai populare companii printre clienții XTB în prima jumătate a anului 2022 au fost Palantir Technologies (PLTR.US), UiPath (PATH.US) și Advanced Micro Devices (AMD.US). Popularitatea investiției în acțiuni variază în funcție de piața pe care operează XTB. În Polonia, 58,3% din totalul investitorilor care folosesc platforma XTB, xStation5, au acțiuni în portofoliu. Cea mai mare pondere a fost înregistrată în România, unde procentul investitorilor în acțiuni este de până la 71%. În schimb, o pondere scăzută a investitorilor în acțiuni a fost observată în Germania (32,6%) și Italia (13,6%). Bărbații sunt mai înclinați spre investiții Deși din ce în ce mai multe femei decid să-și investească fondurile, bărbații rămân cei mai activi investitori - ei constituie 87% din totalul investitorilor XTB, din întreaga lume, care au acțiuni în portofoliu. În același timp, femeile reprezintă doar 13% dintre toți investitorii XTB la nivel global care au acțiuni în portofoliu, acest procent este în continuare mai mare decât pentru alte tipuri de active, cum ar fi perechile valutare sau criptomonedele. Cel mai mare procent de femei în rândul investitorilor în acțiuni este în România, unde femeile constituie până la 17% din totalul celor care dețin acțiuni în portofoliu. În Polonia, femeile reprezintă 10% din investitorii în acțiuni. Un procent similar poate fi observat în Portugalia și Italia. Cel mai mic număr de femei printre acționari este în Republica Cehă (3%) și Slovacia (2%). Investitorii în acțiuni preferă dispozitivele mobile Astăzi, investitorii în acțiuni doresc să aibă acces ușor, nu doar la cotațiile acțiunilor de care sunt interesați, ci și la informații despre ceea ce se întâmplă pe piețe. Prin urmare, aplicațiile de investiții pentru dispozitivele mobile, precum cea oferită de XTB, care oferă zilnic o gamă largă de analize de piață și, totodată, permit efectuarea de tranzacții în orice moment și loc, devin din ce în ce mai populare în rândul investitorilor. După cum arată datele despre clienții XTB, deja 56% dintre investitori cumpără sau vând acțiuni folosind aplicația xStation disponibilă pe dispozitivele mobile iOS și Android.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."