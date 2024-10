2021.04.02 - Claudiu Cazacu, XTB: Saltul prețurilor mărfurilor ar putea fi resimțit de consumatori în perioada următoare printr-un cost sporit al bunurilor esențiale

Reținem totuși că, în special în agricultură, estimările sunt supuse unor masive incertitudini date de variabilele numeroase implicate, de la vreme și factori naturali până la ritmul piețelor internaționale, explică într-o analiză de piață Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia.

În Europa, porumbul este cu peste 35% mai scump față de finele lunii martie 2020, iar grâul cu peste 22%.

În privința sectorului agricol local, acesta se profilează ca un câștigător al tendințelor curente, orientate de asemenea favorabil pe termen scurt.

Și pentru PIB-ul României, acest lucru ar putea fi o veste bună.

Însă, fără o ajustare corectivă vizibilă de două cifre a mărfurilor principale, consumatorii pot resimți, în cele din urmă, un cost sporit al bunurilor esențiale. Mișcări importante s-au petrecut miercuri pe bursa de materii prime de la Chicago (CME), unde porumbul și soia au crescut cu limita maximă permisă față de sesiunea anterioară. În termeni procentuali, saltul a fost de 5.1% pentru soia și 4.6% pentru porumb. Grâul a fost impulsionat cu 2.9%, la rândul său (fiind deseori corelat parțial cu porumbul). Variații pozitive a înregistrat porumbul miercuri și la Matif, bursa europeană, avansând cu 2.7% la 216.75 EUR/tonă. Raportul USDA a fost catalizatorul, aducând o surpriză majoră în privința suprafețelor plantate: 91.1 milioane de acri (aprox. 0.4 hectare) față de 93.2 milioane potrivit estimărilor, pentru porumb, și 87.6 milioane de acri pentru soia, cu 2.3 milioane sub estimări. Față de anul precedent, o creștere de 1%, respectiv 5% a suprafețelor este considerată insuficientă în raport cu cererea. China a redevenit anul acesta prima destinație pentru bunurile agricole ale SUA, susținând atât prețurile cât și profitul fermierilor. Importurile în creștere au stat, de altfel, la baza unor așteptări ridicate pentru suprafețele noi plantate cu soia și porumb, pregătind astfel reacția pronunțată la anunțul Departamentului de Agricultură al SUA atunci când ștacheta înaltă nu a fost atinsă. Trendul porumbului pe piața futures americană este, în ultimele luni, ascendent. Prețurile sunt aproape de vârful ultimilor 8 ani, după o creștere de peste 60% de la minimele din august (pentru contractul cu scadența mai) până miercuri la închidere. Boabele de soia se află la sub 2% de vârful ultimilor 7 ani. Raportările pozițiilor non-comerciale mari pentru porumb (cei care nu sunt producători) pentru 23 martie arată o poziționare long (pe creștere) de 538.700 de contracte, cu peste 29 de mii peste săptămâna precedentă. Am putea spune, din aceste date, că piața se aștepta încă de acum aproape o săptămână la o tendință de creștere a prețurilor. Veștile bune pentru fermieri au, totuși, și alte implicații macroeconomice. Sunt stimulate astfel, preocupări suplimentare în privința inflației. În Europa, porumbul este cu peste 35% mai scump față de finele lunii martie de acum un an, iar grâul cu peste 22%. Având în vedere creșterea înregistrată la nivelul petrolului, a altor produse din energia fosilă, a metalelor industriale (cuprul a avansat cu peste 77% în ultimul an, până la sfârșitul lui martie) un salt al inflației este de așteptat. Deși piețele indică o anume preocupare față de dinamica generală a prețurilor, Fed și alte bănci centrale majore privesc riscurile inflaționiste drept temporare. Este de urmărit cu atenție segmentul materiilor prime în perioada următoare (1-2 trimestre). Fără o ajustare corectivă vizibilă de două cifre a mărfurilor principale, consumatorii pot resimți, în cele din urmă, un cost sporit al bunurilor esențiale. În privința sectorului agricol, local, acesta se profilează ca un câștigător al tendințelor curente, orientate de asemenea favorabil pe termen scurt. Pentru PIB-ul României ar putea fi o veste bună. Reținem totuși că, în special în agricultură, estimările sunt supuse unor masive incertitudini date de variabilele numeroase implicate, de la vreme și factori naturali până la ritmul piețelor internaționale.

